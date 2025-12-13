Công an TP Hà Nội mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai mở đợt cao điểm tấn công, trấp áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, đã quán triệt, triển khai Kế hoạch số 416, làm rõ mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm của đợt cao điểm.

Theo đó, CATP tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại quan trọng của Đất nước và thành phố.

Kế hoạch yêu cầu các đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, đánh giá, dự báo sát, đúng diễn biến an ninh, trật tự trên từng lĩnh vực, tuyến, địa bàn; kịp thời nhận diện các loại tội phạm nổi lên để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hiệu quả, không để phát sinh phức tạp, không để xảy ra các vụ việc gây bức xúc trong Nhân dân.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an Hà Nội, quán triệt, triển khai Kế hoạch số 416

Trong đợt cao điểm, CATP tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu kéo giảm tội phạm, lấy phòng ngừa là chính, trọng tâm là tăng cường nhận diện, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm trên không gian mạng; các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ.

Cùng với đó, lực lượng Công an Thủ đô tập trung trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức; tội phạm liên quan đến "tín dụng đen"; tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án; các hành vi giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ; tội phạm mua bán người, xâm hại tình dục trẻ em; các loại tội phạm xâm phạm sở hữu như cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp, lừa đảo; tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người chưa thành niên; tội phạm và tệ nạn cờ bạc, nhất là trong dịp lễ hội đầu năm...

Đấu tranh phòng, chống ma túy tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. CATP tập trung triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, đặc biệt là các đường dây xuyên quốc gia; xử lý dứt điểm các điểm, tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, đồng thời tiếp tục giữ vững và nhân rộng các địa bàn xã, phường không ma túy, triển khai các giải pháp phù hợp nhằm chuyển hóa bền vững các địa bàn phức tạp về ANTT.

Bên cạnh đó, CATP chủ động phát hiện, đấu tranh hiệu quả với tội phạm kinh tế, tham nhũng, lãng phí trong các ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm; xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng cấm; đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, khoáng sản, an toàn thực phẩm, nhất là các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: CAHN.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, yêu cầu toàn lực lượng CATP phát huy tinh thần thi đua "Ba nhất": "Kỷ luật nhất, Trung thành nhất, Gần dân nhất", tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch số 416. Các đơn vị nghiệp vụ, Công an cấp xã, Đồn Công an phải triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm giữ vững ANTT trong mọi tình huống.

Trưởng Công an các phường, xã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của các phòng, ban, đoàn thể trong công tác phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an thực hiện hiệu quả đợt cao điểm. Các phòng nghiệp vụ phát huy vai trò "Tư lệnh" hệ lực lượng, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện của Công an cơ sở và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Công an Thành phố về kết quả thực hiện cao điểm của từng hệ lực lượng.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, chỉ đạo thực hiện đợt cao điểm với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, thực chất; quán triệt và thực hiện nghiêm phương châm "06 rõ": rõ người, rõ việc, rõ nội dung, biện pháp, rõ tiến độ, rõ kết quả. Chủ động tấn công tội phạm từ sớm, từ xa, ngăn chặn từ "gốc", không để tội phạm hoạt động công khai, lộng hành, gây bức xúc trong Nhân dân; mọi hành vi vi phạm pháp luật phải được xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Thực hiện Kế hoạch cao điểm, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã phát mệnh lệnh, yêu cầu đúng 8h ngày 15/12/2025, các đơn vị, lực lượng thuộc Công an TP Hà Nội đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm với quyết tâm cao nhất, góp phần bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội kháo XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các sự kiện lớn của Đất nước, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân Thủ đô.