Tổng giám đốc Google Việt Nam uống cà phê sữa đá, bàn về AI

Cùng gia đình dành kì nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 tại TP.HCM, ông Marc Woo - Tổng giám đốc Google Việt Nam cảm nhận rất rõ sự chuyển dịch không ngừng và dư địa phát triển ở nơi đây.

_____

Show: TheInsight

Host: Lan Anh

Khách mời: Ông Marc Woo, Tổng giám đốc Google Việt Nam

_____

Xuất hiện trong vodcast theInsight tại một quán cà phê đậm chất TP.HCM những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, ông Marc Woo - Tổng giám đốc Google Việt Nam mang đến góc nhìn thẳng thắn về làn sóng AI, tiềm năng nhân lực Việt và vị thế chiến lược của thị trường này trên bản đồ toàn cầu của Google.

Sau hơn một năm rưỡi sinh sống và làm việc tại đây, ông cho biết điều khiến mình ấn tượng nhất là nguồn năng lượng không ngừng nghỉ của TP.HCM, nơi con người luôn cởi mở với cái mới và sẵn sàng thử nghiệm công nghệ để cải thiện cuộc sống. Theo ông, chính tinh thần đó giúp Việt Nam trở thành một trong những quốc gia tiếp nhận công nghệ nhanh nhất khu vực.

Dẫn báo cáo e-Conomy SEA 2025 của Google, Temasek và Bain & Company, ông cho biết kinh tế số Việt Nam đã đạt khoảng 40 tỷ USD và có thể tiến gần 200 tỷ USD vào năm 2030. Động lực lớn nhất đến từ người dùng, khi khoảng 80% người Việt tham gia khảo sát cho biết họ sử dụng AI hàng ngày như một “trợ lý” trong công việc, giúp tiết kiệm thời gian cho các tác vụ lặp lại và tập trung hơn vào tư duy, sáng tạo.

“Việt Nam là thị trường rất chiến lược đối với Google. Chúng tôi lạc quan khi nhìn vào nền kinh tế này, khi làm việc với các doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn, với các lập trình viên và sinh viên”, ông nói và bày tỏ may mắn khi được dẫn dắt Google tại Việt Nam.

Dù vậy, ông thừa nhận AI cũng đi kèm không ít thách thức, đặc biệt là vấn nạn lừa đảo và thông tin sai lệch. Theo ông, ứng dụng AI cần song hành với trách nhiệm, từ việc ưu tiên nguồn tin đáng tin cậy, minh bạch nội dung do AI tạo ra, đến nâng cao kỹ năng an toàn số cho người dùng. Đây là lý do Google đầu tư mạnh vào các sáng kiến giáo dục và hợp tác với cơ quan chức năng tại Việt Nam.

Về phía các doanh nghiệp, ông đánh giá Việt Nam mới ở giai đoạn đầu của quá trình ứng dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng. “Dù rất hào hứng với những gì đang diễn ra, tôi vẫn hơi ‘tham lam’ một chút, tôi cảm thấy còn nhiều dư địa cho sự đổi mới. Các doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn, các lập trình viên, họ mới chỉ đang bắt đầu cho chúng ta thấy tiềm năng thực sự của Việt Nam”, lãnh đạo Google Việt Nam nhìn nhận.

Nhìn rộng hơn, ông đặc biệt hào hứng với những chuyển động vĩ mô của đất nước. “Những gì Chính phủ Việt Nam đang thực hiện lúc này thực sự rất đáng kỳ vọng. Chúng ta có bộ máy lãnh đạo mới, chính sách mới và những tham vọng rất rõ ràng cho 5 năm, thậm chí 20 năm tới. Chúng tôi muốn đồng hành cùng Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam để hiện thực hóa những tham vọng này”, ông nhấn mạnh.