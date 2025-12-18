Chủ tịch FPT Telecom: Đưa Ngoại hạng Anh tới từng người hâm mộ Việt

Với giá cước “chỉ bằng một bát phở mỗi tháng”, Chủ tịch FPT Telecom Hoàng Việt Anh kỳ vọng mọi người hâm mộ đều có thể xem Ngoại hạng Anh với chất lượng tốt nhất.

_____

Show: TheInsight

Host: Lan Anh

Khách mời: Ông Hoàng Việt Anh, Chủ tịch HĐQT FPT Telecom, Tập đoàn FPT

_____

Ông Hoàng Việt Anh, Chủ tịch HĐQT FPT Telecom, Tập đoàn FPT xuất hiện tại vodcast theInsight ngay sau khi công bố thông tin nền tảng truyền hình FPT Play sở hữu bản quyền giải Ngoại hạng Anh trong 5,5 mùa giải tới. Ông cho biết đã mong muốn điều này suốt 10 năm qua, nhưng phải đến gần đây khi K+ rời khỏi Việt Nam, doanh nghiệp mới có cơ hội.

Khi được hỏi về bài toán kinh doanh với hợp đồng trị giá hàng chục triệu USD mỗi năm này, vị lãnh đạo nhấn mạnh đã tính toán kỹ lưỡng và tự tin thời gian 5,5 mùa bóng đủ để mang lại lợi ích cho FPT Telecom.

“Chúng tôi khác K+ ở quy mô khách hàng. Chúng tôi ngày hôm nay phục vụ hàng triệu gia đình sử dụng dịch vụ Internet của FPT Telecom, hàng chục triệu khách hàng đơn lẻ sử dụng ứng dụng FPT Play trên các thiết bị cá nhân”, ông nói, đồng thời tiết lộ đang nhắm đến việc sở hữu bản quyền một số giải đấu thể thao khác.

Vị lãnh đạo cũng không phủ nhận bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh là “sản phẩm mồi” để thu hút khách hàng sử dụng FPT Telecom: “Chúng tôi tôn trọng quyền lựa chọn của khách hàng. Nhưng mong muốn của chúng tôi là cung cấp một hệ sinh thái đầy đủ để đem lại những trải nghiệm tuyệt vời nhất cho khách hàng. Vì vậy, khi khách hàng xem nội dung FPT Play nói chung, trong đó có giải Ngoại hạng Anh, trên nền tảng Internet của FPT Telecom thì chúng tôi sẽ có cơ chế riêng để nhận biết và đảm bảo chất lượng tốt nhất, trải nghiệm tuyệt vời nhất”.

Theo ông, tốc độ tăng trưởng lượng khách hàng trả tiền cho FPT Play lẫn các nền tảng khác như Netflix, VieOn đã chứng minh rằng khán giả ngày càng sẵn sàng chi tiền để xem những nội dung họ mong muốn.

Dù vậy, Chủ tịch FPT Telecom thừa nhận cuộc chiến với các kênh lậu đã, đang và sẽ tiếp tục nhức nhối. Ông kỳ vọng khi đưa ra giá cước “chỉ bằng một bát phở mỗi tháng” trong khi đảm bảo nội dung chất lượng, trên nền tảng kết nối mạng ổn định, FPT Play sẽ nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ, từ đó hạn chế tình trạng vi phạm bản quyền.

Ông đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng cũng như các công ty công nghệ và nhà đài trong việc bảo vệ bản quyền, nhằm cải thiện hình ảnh Việt Nam trên thị trường thể thao quốc tế. Từ phía FPT Telecom, với vai trò không chỉ cung cấp nội dung mà còn cung cấp dịch vụ Internet, ông nhấn mạnh sẽ sử dụng những công nghệ tốt nhất để bảo vệ bản quyền mà FPT Play và các đơn vị khác đang sở hữu tại thị trường Việt Nam.