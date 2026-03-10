VN-Index tăng mạnh sau phiên sập hơn 115 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam bật tăng mạnh trong sáng 10/3 khi lực cầu “bắt đáy” ồ ạt quay trở lại, có thời điểm kéo VN-Index tăng hơn 60 điểm.

VN-Index tăng hơn 60 điểm, thu hẹp một phần đà giảm trong phiên sập mạnh 115 điểm hôm qua. Ảnh: Phương Lâm.

Sau cú điều chỉnh sâu nhất lịch sử vào phiên hôm qua (9/3), thị trường chứng khoán Việt Nam nhanh chóng ghi nhận nhịp hồi phục mạnh trong phiên sáng 10/3 khi tâm lý nhà đầu tư dần ổn định trở lại. Ngay từ những phút mở cửa, lực cầu “bắt đáy” đã gia tăng nhanh chóng và lan rộng trên nhiều nhóm ngành, tạo thế áp đảo so với dòng tiền thoát ra sau cú bán tháo trước đó.

Dòng tiền mới đặc biệt tập trung vào các cổ phiếu dẫn dắt thị trường, nhất là nhóm tài chính - ngân hàng, nguyên vật liệu, bất động sản và tiêu dùng. Nhiều mã vốn hóa lớn ghi nhận mức tăng mạnh 4-5%, thậm chí một số cổ phiếu bluechip còn tăng kịch trần nhờ lực cầu mạnh mẽ.

Tuy nhiên, bức tranh thị trường không hoàn toàn đồng thuận. Nhóm dầu khí có sự phân hóa mạnh khi một số cổ phiếu chịu áp lực điều chỉnh trong bối cảnh giá dầu thế giới lao dốc. Các mã như PVT (-1,6%), PVS (-1,1%), PLX (-2,4%), OIL (-4,4%) quay đầu giảm giá, phần nào tạo lực cản nhất định lên chỉ số chung.

Có thời điểm trong phiên sáng, VN-Index bật tăng tới 60 điểm so với tham chiếu. Dù vậy, mức phục hồi này mới chỉ tương đương 1/2 mức giảm sâu của phiên liền trước (giảm hơn 115 điểm). Đồng thời, tâm lý hưng phấn của nhà đầu tư vẫn chưa lan tỏa đồng đều trên toàn thị trường, khiến chỉ số tiếp tục xuất hiện những nhịp rung lắc nhẹ trước giờ nghỉ trưa khi áp lực chốt lời ngắn hạn bắt đầu xuất hiện ở một số cổ phiếu đã tăng mạnh.

Tính đến 11h, VN-Index tăng 46,6 điểm (+2,8%) lên 1.699,39 điểm. HNX-Index tăng 5,49 điểm (+2,3%) lên 240,85 điểm trong khi UPCoM-Index tăng 3,57 điểm (+3%) lên 122,92 điểm.

Sắc xanh chiếm ưu thế rõ rệt trên bảng điện tử. Toàn thị trường ghi nhận 582 mã tăng (gồm 23 mã tăng trần), 848 mã giữ tham chiếu và 136 mã giảm (gồm 9 mã sàn).

VN-Index hồi phục nhưng mới lấy lại một nửa mức giảm hôm qua. Ảnh: TradingView.

Ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, rổ VN30 tăng hơn 60 điểm lên khoảng 1.840 điểm với 27 mã tăng giá, chỉ 3 mã giảm. Đây tiếp tục là động lực quan trọng giúp VN-Index phục hồi mạnh trong phiên sáng.

Đóng góp lớn nhất vào đà hồi phục của thị trường đến từ các cổ phiếu đầu ngành như VIC (+2,8%), VCB (+4,5%), HPG (tăng trần), VHM (+3,4%), CTG (+4,7%), MBB (+5,6%), BID (+3,3%), MCH (+3,8%), TCB (+3,9%) và STB (+5,6%). Lực kéo từ các mã vốn hóa lớn này đã giúp chỉ số nhanh chóng cải thiện đáng kể sau cú lao dốc trước đó.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu thuộc nhóm năng lượng, hạ tầng và bất động sản vẫn duy trì trạng thái điều chỉnh như POW (-1,5%), GEE (-1,4%), PDR (-1,7%), PLX (-2,4%). Tuy nhiên, do quy mô vốn hóa không quá lớn nên tác động của các mã này lên chỉ số chung là khá hạn chế.

Đáng chú ý, khối ngoại cũng có động thái đảo chiều tích cực khi quay lại mua ròng mạnh trong phiên sáng với tổng giá trị gần 400 tỷ đồng . Dòng vốn ngoại tập trung giải ngân vào một số cổ phiếu lớn như HPG với giá trị mua ròng khoảng 553 tỷ đồng , FPT khoảng 137 tỷ đồng và BSR khoảng 100 tỷ đồng .

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu tài chính lại chịu áp lực bán ròng từ nhà đầu tư nước ngoài. STB bị bán ròng khoảng 153 tỷ đồng , VPB khoảng 108 tỷ đồng và VCI khoảng 85 tỷ đồng .