Vì sao VN-Index sập hơn 115 điểm một phiên?

VN-Index vừa có phiên giảm mạnh nhất lịch sử. Các chuyên gia cho rằng giá dầu tăng sốc, căng thẳng địa chính trị và áp lực giải chấp là những yếu tố kích hoạt làn sóng bán tháo.

Phiên giao dịch đầu tuần 9/3 chứng kiến cú lao dốc mạnh chưa từng có của thị trường chứng khoán Việt Nam khi làn sóng bán tháo lan rộng trên hầu hết nhóm ngành chủ chốt. Ngay cả những cổ phiếu từng được xem là điểm tựa như dầu khí hay phân bón cũng đảo chiều giảm sâu vào cuối ngày.

Kết phiên, chỉ số VN-Index trên sàn HoSE mất hơn 115 điểm (-6,5%) xuống còn 1.652 điểm, mức giảm mạnh nhất trong lịch sử giao dịch. Cú sập lần này thậm chí vượt xa nhịp giảm sâu hơn 80 điểm diễn ra gần một năm trước, giai đoạn thị trường biến động mạnh sau khi Tổng thống Donald Trump công bố loạt chính sách thuế quan mới.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, các chuyên gia phân tích cho rằng cú sụt giảm mạnh của VN-Index là kết quả của nhiều yếu tố cộng hưởng, từ cú sốc giá dầu, căng thẳng địa chính trị cho đến áp lực giải chấp và hoạt động bán ròng của khối ngoại.

Vì sao cổ phiếu bị bán tháo

Ông Phạm Trần Đức Thắng, chuyên gia phân tích từ Công ty Tư vấn và Đầu tư New World Group Asset Management, cho rằng cú sốc lớn nhất đối với thị trường trong phiên đầu tuần này đến từ biến động mạnh của thị trường năng lượng toàn cầu.

“Sáng nay, thị trường nhận cú sốc khi giá dầu vượt mốc 100 USD /thùng, đỉnh điểm lên tới 119 USD /thùng. Trong vòng 2 ngày, giá dầu tăng hơn 50%. Điều này làm tăng áp lực lạm phát, đồng thời dấy lên nhiều lo ngại về việc chiến tranh kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế chung của thế giới và trong nước”, ông nhận định.

Bên cạnh yếu tố bên ngoài, ông Thắng cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đang bước vào giai đoạn điều chỉnh mang tính chu kỳ sau nhịp tăng hậu Tết Nguyên đán. Trong khoảng 2-3 tuần gần đây, hầu hết cổ phiếu đều không tăng ổn định. Nhiều nhóm cổ phiếu đã có nhịp gom tốt như ngành chứng khoán (SSI, HCM, VCI) và vật liệu (HPG) đều liên tục gặp áp lực bán chốt lời.

Chuyên gia khác tại New World Group Asset Management là Nguyễn Hữu Trung nhận định cú lao dốc mạnh trong phiên sáng 9/3 là kết quả của nhiều yếu tố cộng hưởng, trong đó yếu tố tâm lý đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Theo ông, căng thẳng địa chính trị toàn cầu, đặc biệt là xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran, đã tác động mạnh đến tâm lý nhà đầu tư. Đồng thời, lực bán ròng tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VHM, VNM, HPG... cũng dẫn đến kích hoạt các lệnh "call margin" của nhà đầu tư.

VN-Index rơi một mạch về mức thấp nhất 3 tháng qua. Ảnh: TradingView.

Đà giảm có thể còn kéo dài

Theo đánh giá của các chuyên gia, áp lực bán ra trên thị trường nhiều khả năng chưa dừng lại trong một vài phiên.

Ông Phạm Trần Đức Thắng cho rằng thị trường hiện vẫn chưa phản ánh đầy đủ những rủi ro từ bối cảnh chiến tranh kéo dài và giá dầu tăng mạnh. Theo những thông tin trên thị trường hiện tại, thị trường vẫn còn định giá thấp (underprice) so với diễn biến chiến tranh kéo dài và giá dầu tăng.

Ngoài ra, yếu tố quốc tế cũng có thể tạo thêm sức ép lên thị trường trong nước khi chứng khoán Mỹ đang có dấu hiệu bước vào giai đoạn phân phối. Theo ông Thắng, nhiều khả năng các chỉ số chính của Mỹ có thể giảm khoảng 10% so với đỉnh, qua đó tạo áp lực gián tiếp lên VN-Index.

“Trong bối cảnh hiện tại, tôi kỳ vọng VN-Index sẽ sớm tìm được điểm cân bằng mới tại mốc 1.550 điểm”, ông dự báo.

Trong khi đó, dưới góc nhìn kỹ thuật, ông Nguyễn Hữu Trung cho rằng vùng 1.640-1.650 điểm đang đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ quan trọng của chỉ số.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua phiên giao dịch tệ nhất lịch sử. Ảnh: VietstockFinance.

Ông Trung phân tích vùng 1.640-1.650 điểm đang là vùng hỗ trợ khá quan trọng của VN-Index. Nếu lực bán tháo vẫn tiếp diễn, thị trường sẽ phải cần kiểm tra lại vùng quanh mốc 1.600 điểm để tìm điểm cân bằng mới, hợp lý hơn và có khả năng lôi kéo dòng tiền từ các tổ chức nước ngoài hoặc nhà đầu tư dài hạn.

Theo ông Trung, áp lực bán giải chấp thường không chỉ diễn ra trong một phiên mà có thể kéo dài thêm vài phiên tiếp theo. Tuy nhiên, lịch sử thị trường cho thấy những giai đoạn hoảng loạn thường đi kèm thanh khoản tăng vọt và trở thành thời điểm dòng tiền dài hạn bắt đầu tham gia hấp thụ lực bán.

“Khi lực bán cổ phiếu từ các nhà đầu tư yếu đi, lúc đó, thị trường thường sẽ xuất hiện những nhịp hồi mang tính thuật để cân bằng lại", ông nói thêm.

Nhà đầu tư nên làm gì?

Trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh và bất ổn địa chính trị lan rộng, các chuyên gia tại New World Group Asset Management cho rằng dòng tiền có xu hướng tìm đến những nhóm ngành hưởng lợi trực tiếp từ biến động giá hàng hóa.

Ông Phạm Trần Đức Thắng nhận định các nhóm ngành có thể hưởng lợi trong giai đoạn hiện tại bao gồm dầu khí, phân đạm và vận tải. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng mức định giá của nhiều cổ phiếu trong các nhóm này đã tăng khá nhanh và tiềm ẩn rủi ro.

“Nhóm ngành hưởng lợi nhất trong giai đoạn này là dầu khí, phân đạm và vận tải. Tuy nhiên, định giá của các cổ phiếu nhóm này đang khá rủi ro. Do đó, trong giai đoạn này các nhà đầu tư nên chủ động tăng tỷ trọng tiền mặt”, ông khuyến nghị.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Hữu Trung cho rằng dòng tiền lớn thường ưu tiên các cổ phiếu phòng thủ hoặc các doanh nghiệp được hưởng lợi trực tiếp từ giá dầu tăng.

Trong thời điểm nhạy cảm với xung đột địa chính trị như hiện tại, điều quan trọng nhất là quản trị rủi ro danh mục, đừng cố gắng bắt đáy hay đoán sóng thị trường Ông Nguyễn Hữu Trung, chuyên gia phân tích New World Group Asset Management

“Có thể kể đến các cổ phiếu đang được hưởng lợi trực tiếp từ việc giá dầu thế giới tăng nóng như BSR, PVS, PVD.. nhóm phân bón như DCM, DPM...cũng có tiềm năng bởi sau dầu khí, dòng tiền có thể chuyển sang nhóm này. Cổ phiếu phòng thủ như POW, REE... cũng sẽ là một lựa chọn tốt nếu chiến tranh kéo dài”, ông Trung nhận định.

Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh, 2 chuyên gia đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản trị rủi ro danh mục, đặc biệt là tránh đoán đáy. Trong đó, nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy cao cần chủ động giảm tỷ trọng cổ phiếu để bảo toàn tài khoản, trong khi những nhà đầu tư dài hạn có thể cân nhắc tận dụng các nhịp điều chỉnh mạnh để tích lũy cổ phiếu cơ bản tốt.

Theo ông Thắng, chiến lược phù hợp lúc này là giải ngân có chọn lọc: “Chiến lược tốt nhất trong giai đoạn này là bắt đáy có chọn lọc. Nền kinh tế Việt Nam trong năm nay vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức 8-10%. Đồng thời, định giá thị trường vẫn đang ở trong vùng hợp lý và còn nhiều dư địa để tăng trưởng tổng thể tới cuối năm”.

Ông Trung cũng cho rằng một số doanh nghiệp công nghệ như FPT, CTR vẫn có triển vọng dài hạn tích cực bất chấp biến động ngắn hạn của thị trường.