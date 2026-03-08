Hai bóng hồng quyền lực nhất sàn chứng khoán Việt Nam

Hai nữ doanh nhân này không chỉ giữ vai trò lãnh đạo tại những tập đoàn lớn mà còn nắm giữ khối cổ phiếu trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Phó chủ tịch Vingroup Phạm Thu Hương. Ảnh: VIC.

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, nhiều nữ doanh nhân đang để lại dấu ấn đậm nét trong vai trò lãnh đạo và kiến tạo doanh nghiệp. Nổi bật nhất trong số đó là bà Phạm Thu Hương, Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup và bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO Vietjet Air.

Không chỉ giữ vai trò lãnh đạo tại những tập đoàn lớn, hai nữ doanh nhân này còn trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu lượng cổ phiếu trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng trên sàn chứng khoán, qua đó góp mặt trong nhóm những người giàu và có sức ảnh hưởng lớn nhất thị trường.

Hậu phương vững chắc của Vingroup

Bà Phạm Thu Hương được xem là một trong những nữ lãnh đạo quyền lực nhưng kín tiếng nhất giới kinh doanh Việt Nam. Sinh ngày 14/6/1969 tại Hà Nội, bà thuộc thế hệ sinh viên được cử sang Liên Xô (cũ) du học và tốt nghiệp Cử nhân Luật Quốc tế.

Bà Hương là một trong những người đồng sáng lập Tập đoàn Vingroup, đồng thời là vợ của Chủ tịch HĐQT Phạm Nhật Vượng. Ít xuất hiện trước truyền thông, song trong giới kinh doanh, bà được đánh giá là người đồng hành xuyên suốt và có ảnh hưởng quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của tập đoàn.

Ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp tại Đông Âu, bà đã sát cánh cùng ông Phạm Nhật Vượng. Năm 1993, vợ chồng bà cùng một số bạn bè là sinh viên mới tốt nghiệp rời Moscow đến Kharkiv lập nghiệp, bắt đầu bằng việc xây dựng trung tâm thương mại phục vụ cộng đồng người Việt.

Ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương. Ảnh: VIC.

Khi hoạt động kinh doanh mở rộng, vợ chồng bà tiếp tục thành lập nhà hàng Thăng Long - nhà hàng đầu tiên của người Việt tại Kharkiv. Bà Hương đảm nhiệm vai trò Giám đốc, trực tiếp quản lý khoảng 40 nhân sự. Không chỉ điều hành hoạt động, bà còn tham gia thiết kế không gian, tuyển chọn nguyên liệu và xây dựng thực đơn dù chưa từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà hàng trước đó.

Hoạt động kinh doanh sau đó phát triển mạnh với thương hiệu mì ăn liền Mivina. Từ nền tảng này, doanh nghiệp liên tục mở rộng sang trường mẫu giáo, nhà máy mới và hình thành Tập đoàn Technocom. Trong suốt quá trình đó, bà Phạm Thu Hương luôn được xem là cánh tay đắc lực của ông Phạm Nhật Vượng.

Khi Technocom chuyển hướng kinh doanh về Việt Nam và đổi tên thành Tập đoàn Vingroup, bà Hương được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ tịch Thường trực thứ hai.

Đầu tháng 2 vừa qua, bà được tạp chí Forbes lần đầu tiên công nhận là tỷ phú USD với khối tài sản ước tính khoảng 2,9 tỷ USD . Hiện bà trực tiếp sở hữu hơn 341 triệu cổ phiếu VIC, tương đương khoảng 4,4% vốn điều lệ Vingroup. Theo thị giá hiện tại, khối tài sản này vào khoảng 53.400 tỷ đồng , tương đương gần 2 tỷ USD .

Ngoài vai trò tại Vingroup, bà Hương gần đây đảm nhiệm vị trí Chủ tịch CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM thay thế ông Phan Thành Long. GSM được thành lập năm 2023 và là đơn vị vận hành thương hiệu taxi điện Xanh SM.

Bà cũng giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật của Vin New Horizon - doanh nghiệp có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng , trong đó bà góp 32%. Công ty hoạt động trong lĩnh vực phát triển chuỗi dịch vụ và đô thị hưu trí cao cấp, với kế hoạch triển khai mô hình khu đô thị hưu trí cao cấp đầu tiên tại Cần Giờ (TP.HCM).

Nữ tỷ phú USD giàu nhất Việt Nam và đế chế Sovico

Trong khi đó, với giá trị tài sản ròng ước tính khoảng 4,8 tỷ USD , xếp thứ 851 thế giới, bà Nguyễn Thị Phương Thảo hiện là nữ doanh nhân giàu nhất Việt Nam và đứng thứ hai trong nhóm các tỷ phú USD trong nước, chỉ sau Chủ tịch Vingroup.

Năm 2025, tài sản của bà Thảo tăng trưởng mạnh khi giá trị ròng tăng từ khoảng 2,8 tỷ USD lên 4,8 tỷ USD , tương đương mức tăng hơn 71%.

Trong cơ cấu tài sản, bà Thảo nắm giữ lượng lớn cổ phiếu tại Vietjet Air và HDBank. Tại Vietjet, bà trực tiếp sở hữu hơn 47,4 triệu cổ phiếu VJC, tương ứng khoảng 8% vốn điều lệ, đồng thời gián tiếp nắm giữ gần 155 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 26% vốn thông qua Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny.

Tổng cộng, nữ tỷ phú đang sở hữu và có liên quan tới hơn 202 triệu cổ phiếu VJC với giá trị thị trường ước tính khoảng 31.600 tỷ đồng .

Năm vừa qua, Vietjet ghi nhận doanh thu hợp nhất 82.093 tỷ đồng , tăng 14% so với năm trước. Lợi nhuận hợp nhất trước và sau thuế lần lượt đạt 2.630 tỷ đồng và 2.123 tỷ đồng , tăng 44% và 51%, vượt hơn 120% kế hoạch năm.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo từng được Tatler vinh danh trong danh sách “Nhân vật ảnh hưởng năm 2025”. Ảnh: VJC.

Tại HDBank, bà Nguyễn Thị Phương Thảo trực tiếp nắm giữ gần 171 triệu cổ phiếu HDB, tương ứng 3,4% vốn điều lệ. Ngoài ra, bà còn gián tiếp liên quan tới khoảng 504 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 10% vốn thông qua CTCP Sovico - doanh nghiệp nơi bà giữ vai trò Chủ tịch.

Tổng lượng cổ phiếu HDB mà bà Thảo sở hữu và liên quan lên tới khoảng 582 triệu đơn vị với giá trị thị trường ước gần 17.500 tỷ đồng .

Năm 2025, HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 21.322 tỷ đồng, tăng 27% so với năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 17.052 tỷ đồng , tăng 29%. Đây cũng là lần đầu tiên ngân hàng này ghi nhận lợi nhuận vượt mốc 20.000 tỷ đồng . Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của HDBank đạt hơn 931.100 tỷ đồng , tăng 34% so với đầu năm.

Trong khi đó, Sovico Group - tập đoàn do vợ chồng bà Thảo khởi nghiệp từ thập niên 1990 - hiện có vốn điều lệ 9.600 tỷ đồng . Đây là tập đoàn đa ngành phát triển hệ sinh thái từ tài chính, ngân hàng, hàng không đến bất động sản và dịch vụ lưu trú.

Trong lĩnh vực ngân hàng, Sovico là cổ đông lớn tại HDBank. Trong ngành hàng không, tập đoàn cũng là cổ đông sáng lập của Vietjet Air.

Ở mảng bất động sản, Sovico sở hữu Địa ốc Phú Long với các dự án như Splendora, Dragon Village, Republic Plaza. Lĩnh vực du lịch - nghỉ dưỡng có các thương hiệu như Furama Đà Nẵng, Ana Mandara Cam Ranh, L'Alya Ninh Vân Bay và Ariyana Smart Condotel.