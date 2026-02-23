Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Masan Consumer có nữ phó tổng mới

  Thứ hai, 23/2/2026 18:08 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Masan Consumer quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Trương Kim Phượng giữ chức Phó tổng giám đốc phụ trách đồng thời ngành hàng Thực phẩm tiện lợi và Đồ uống.

Tân Phó tổng giám đốc Masan Consumer Nguyễn Trương Kim Phượng. Ảnh: MCH.

CTCP Hàng tiêu dùng Masan - Masan Consumer (HoSE: MCH) vừa công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Trương Kim Phượng giữ chức Phó tổng giám đốc từ ngày 23/2. Bà Phượng cũng sẽ phụ trách đồng thời ngành hàng Thực phẩm tiện lợi và Đồ uống.

Trọng tâm chiến lược mà nữ lãnh đạo được giao gồm thúc đẩy tăng trưởng 2 chữ số, hướng tới mục tiêu tăng trưởng doanh thu 20% cho đơn vị kinh doanh; chuyển đổi ngành hàng mì ăn liền thành nền tảng bữa ăn hoàn chỉnh, mở rộng giá trị từ sản phẩm đơn lẻ sang hệ sinh thái bữa ăn tiện lợi, bao gồm cả thị trường nội địa và quốc tế, phát triển và mở rộng các thương hiệu chủ lực như Wake-Up 24/7 trên toàn danh mục...

Bên cạnh đó, tân Phó tổng giám đốc của Masan Consumer có nhiệm vụ tăng tốc thực thi chiến lược Go Global của công ty.

Trước khi được bổ nhiệm, bà Nguyễn Trương Kim Phượng giữ vị trí Giám đốc Marketing cấp cao ngành Thực phẩm tiện lợi tại Masan Consumer.

Gia nhập công ty từ năm 2010, với 16 năm gắn bó, bà Phượng đã trực tiếp dẫn dắt một trong những ngành hàng trụ cột của Masan Consumer.

Bà là nhân sự chủ chốt trong hành trình mở rộng thương hiệu OMACHI, tái định vị từ một thương hiệu mì ăn liền truyền thống trở thành thương hiệu thực phẩm tiện lợi cao cấp với các dòng sản phẩm tiêu biểu như cơm tự chín, lẩu tự sôi...

Trong năm 2026, Masan Consumer đặt mục tiêu tăng trưởng 2 chữ số với doanh thu dự kiến 33.800-35.000 tỷ đồng, đồng thời tiếp tục cải thiện lợi nhuận thông qua nâng cao hiệu quả vận hành và tối ưu cơ cấu danh mục.

Tiền đổ vào chứng khoán sau Tết, VN-Index tăng 36 điểm

Thanh khoản chứng khoán bùng nổ lên 25.400 tỷ đồng trong phiên khai xuân Bính Ngọ 2026, tăng 17% so với trước Tết, cho thấy dòng tiền đã quay lại thị trường và tạo nền cho nhịp tăng.

4 giờ trước

Chứng khoán tăng mạnh ngay sau Tết

Thị trường chứng khoán khai xuân Bính Ngọ 2026 với sắc xanh lan tỏa và thanh khoản bùng nổ. VN-Index vượt 1.840 điểm ngay trong phiên sáng.

9 giờ trước

Danh tính 11 tập đoàn kinh tế Việt Nam lãi trên 1 tỷ USD

Trong bối cảnh năm 2025 còn nhiều biến động vĩ mô, "câu lạc bộ" doanh nghiệp Việt Nam lãi trên 1 tỷ USD vẫn mở rộng lên 11 thành viên, với 2 tân binh là VPBank và Vingroup.

16:00 19/2/2026

Minh Khánh

