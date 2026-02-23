Chứng khoán tăng mạnh ngay sau Tết

Thị trường chứng khoán khai xuân Bính Ngọ 2026 với sắc xanh lan tỏa và thanh khoản bùng nổ. VN-Index vượt 1.840 điểm ngay trong phiên sáng.

VN-Index vượt mốc 1.840 điểm sáng 23/2. Ảnh: Phương Lâm.

Sáng 23/2, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức khai xuân năm Bính Ngọ 2026 trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư tương đối hứng khởi sau chuỗi phiên hồi phục trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài.

Ngay phút mở cửa, dòng tiền đã nhập cuộc mạnh mẽ, đẩy thanh khoản toàn thị trường tăng vọt. Chỉ sau hơn 1 giờ giao dịch, tổng giá trị khớp lệnh trên cả 3 sàn HoSE, HNX và UPCoM đã vượt 10.500 tỷ đồng , cao gấp đôi so với phiên cuối cùng của năm cũ.

Đà hưng phấn sớm lan tỏa trên diện rộng. VN-Index nhanh chóng tạo khoảng cách tăng điểm an toàn so với tham chiếu và duy trì ổn định trong vùng 1.840-1.845 điểm trong suốt buổi sáng. Nhịp tăng không chỉ đến từ một vài mã đơn lẻ mà được dẫn dắt bởi nhiều nhóm ngành chủ chốt, đặc biệt là tài chính - ngân hàng, đầu tư công, năng lượng và nguyên vật liệu. Đây đều là những nhóm cổ phiếu được kỳ vọng hưởng lợi từ câu chuyện tăng trưởng tín dụng, giải ngân vốn đầu tư công cũng như chu kỳ giá hàng hóa.

Tính đến 11h15, VN-Index tăng gần 25 điểm (+1,35%) lên xấp xỉ 1.850 điểm. HNX-Index tăng hơn 4 điểm (+1,6%) lên trên 261 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng 1,28 điểm (+1%) lên 128,6 điểm.

Thị trường nghiêng hẳn về bên mua với 504 mã tăng giá (gồm 22 mã tăng trần), 911 mã giữ tham chiếu và 161 mã giảm (gồm 6 mã giảm sàn).

Ở nhóm vốn hóa lớn, rổ VN30 tiếp tục đóng vai trò trụ cột nâng đỡ chỉ số chung. Có tới 23/30 mã tăng giá, 6 mã giảm và duy nhất HDB đứng tham chiếu. Nhờ đó, chỉ số VN30 tăng gần 10 điểm lên 2.028 điểm, củng cố thêm động lực cho VN-Index duy trì trên vùng 1.840 điểm.

VN-Index tiếp tục đà hồi phục từ trước Tết. Ảnh: TradingView.

Đà bứt phá của VN-Index trong phiên sáng được tiếp sức đáng kể từ nhóm doanh nghiệp có vốn Nhà nước. GAS, GVR, PLX và BSR đồng loạt tăng trần, qua đó đóng góp đáng kể vào mức tăng chung của chỉ số. Ở nhóm ngân hàng quốc doanh, BID tăng 3,1% trong khi VCB cũng nhích thêm 1,2%, củng cố vai trò nâng đỡ thị trường của nhóm tài chính.

Bên cạnh đó, một số cổ phiếu khu vực tư nhân cũng tham gia vào nhịp tăng, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực như TCX (+2,9%), MBB (+1,1%), HPG (+1,9%) và VPB (+1,9%).

Tuy nhiên, bức tranh không hoàn toàn một chiều. Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh tập trung tại một số mã vốn hóa lớn, qua đó phần nào kìm hãm đà tăng của chỉ số. Theo đó, FPT (-2%) dẫn đầu nhóm giảm giá cùng MCH (-1,6%), VPL (-1,1%), VPX (-2,5%), MWG (-0,8%), VRE (-1%), TAL (-2,8%), KDH (-1,4%), VIX (-1,6%), NLG (-1,6%).

Một điểm đáng chú ý khác là động thái của khối ngoại. Nhà đầu tư nước ngoài đang đẩy mạnh bán ròng với tổng giá trị gần 900 tỷ đồng trong phiên sáng. FPT chịu áp lực lớn nhất khi bị bán ròng khoảng 580 tỷ đồng , tiếp đến là VCB với quy mô hơn 100 tỷ đồng và VNM khoảng 56 tỷ đồng .

Ở chiều mua, dòng vốn ngoại chỉ giải ngân khiêm tốn vào HPG với 86 tỷ đồng , BSR khoảng 34 tỷ đồng và TPB gần 27 tỷ đồng .