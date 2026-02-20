Một nhà thầu 'dư' hơn nghìn tỷ doanh thu vì sai sót in ấn

Sau điều chỉnh do sai sót in ấn, doanh thu và lợi nhuận quý IV/2025 của CTCP Fecon giảm mạnh so với số đã công bố, song kết quả vẫn tăng trưởng cao so với cùng kỳ.

Fecon điều chỉnh giảm hơn 1.100 tỷ đồng doanh thu quý IV/2025. Ảnh: T.L.

CTCP Fecon (HoSE: FCN) vừa công bố thông tin đính chính báo cáo tài chính quý IV/2025 với những điều chỉnh đáng kể so với số liệu đã công bố trước đó.

Theo báo cáo ban đầu, doanh thu quý IV/2025 của Fecon đạt 2.714 tỷ đồng , lợi nhuận gộp 407 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 79 tỷ đồng .

Tuy nhiên, sau khi đính chính, doanh thu quý IV/2025 được điều chỉnh giảm còn 1.572 tỷ đồng , tương ứng giảm 1.142 tỷ đồng so với số liệu trước đó. Lợi nhuận gộp cũng được điều chỉnh xuống 250 tỷ đồng , kéo theo lợi nhuận sau thuế còn 62 tỷ đồng , thấp hơn 17 tỷ đồng so với báo cáo ban đầu. Doanh nghiệp cho biết nguyên nhân xuất phát từ sai sót trong quá trình in ấn.

Dù số liệu tuyệt đối thay đổi đáng kể, kết quả kinh doanh quý IV/2025 của Fecon vẫn ghi nhận tăng trưởng so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tăng 118% so với quý IV/2024. Theo giải trình của doanh nghiệp, doanh thu quý IV/2025 vẫn tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước, qua đó giúp lợi nhuận gộp cải thiện. Dù chi phí quản lý và bán hàng gia tăng, phần tăng thêm của lợi nhuận gộp vẫn đủ bù đắp, qua đó duy trì mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế.

Thành lập năm 2004, Fecon hoạt động trong lĩnh vực tổng thầu các công trình kết cấu hạ tầng, đường sắt, ngầm đô thị, cảng, logistics, công trình công nghiệp và năng lượng.

Hiện Fecon đang tham gia thi công nhiều hạng mục thuộc các dự án giao thông trọng điểm như tuyến metro số 3 Nhổn - Ga Hà Nội, metro số 5 Văn Cao - Hòa Lạc và tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Năm 2025, công ty là thành viên Liên danh Thống nhất trúng gói thầu trị giá khoảng 900 tỷ đồng thuộc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ bảo dưỡng tàu bay số 1 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.