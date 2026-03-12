Nhà ở xã hội sắp được giảm một nửa thời gian làm thủ tục

Các dự án nhà ở xã hội sẽ được đưa vào “luồng xanh” về thủ tục hành chính, cho phép thực hiện song song nhiều quy trình nhằm rút ngắn tối thiểu 50% thời gian giải quyết thủ tục.

Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Văn Sinh. Ảnh: BTC.

Tại hội thảo “Nhà ở xã hội: Bứt tốc nguồn cung, đảm bảo công bằng thụ hưởng” do Báo Tiền Phong tổ chức sáng nay (12/3), Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết các dự án nhà ở xã hội sắp tới sẽ được đưa vào nhóm “luồng xanh” về thủ tục hành chính.

Rút ngắn thời gian làm thủ tục liên quan nhà ở xã hội

Theo đó, nhiều thủ tục có thể được thực hiện song song, qua đó giúp cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết thủ tục và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Động thái này nhằm thúc đẩy tiến độ chương trình phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành vào năm 2028, sớm hơn 2 năm so với kế hoạch ban đầu.

Theo số liệu của Bộ Xây dựng, đến nay chương trình đã đạt khoảng 70% mục tiêu. Cả nước đang triển khai 737 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 700.000 căn. Trong đó, gần 200 dự án đã hoàn thành, 220 dự án đang được xây dựng và số còn lại đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Riêng trong năm 2025, hơn 103.000 căn nhà ở xã hội đã được hoàn thành, vượt mục tiêu 100.000 căn được giao. Có 20 địa phương hoàn thành và vượt chỉ tiêu, góp phần giúp kết quả chung vượt kế hoạch.

Sang năm 2026, Chính phủ đặt mục tiêu phát triển khoảng 158.700 căn nhà ở xã hội. Tuy nhiên, quy mô các dự án đang triển khai hiện đã lên tới gần 215.000 căn, vượt kế hoạch của năm nay. Chỉ riêng trong tháng 2, các địa phương đã khởi công thêm 28 dự án với khoảng 20.000 căn hộ.

Theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, để đẩy nhanh tiến độ chương trình, cơ quan này sẽ triển khai 9 nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó, việc hoàn thiện cơ chế chính sách, tháo gỡ vướng mắc cho dự án và phối hợp chặt chẽ với các địa phương để theo sát tiến độ được xem là những nhiệm vụ trọng tâm.

Các địa phương cũng được yêu cầu đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, đồng thời chủ động chuẩn bị quỹ đất sạch có vị trí thuận lợi, hạ tầng đồng bộ để phát triển dự án mới.

Bên cạnh đó, các chủ đầu tư được đề nghị tập trung nguồn lực để hoàn thành những dự án đang khởi công trong năm nay. Các cơ chế đặc thù cũng sẽ được nghiên cứu nhằm thu hút doanh nghiệp có năng lực tài chính và quỹ đất tham gia phát triển nhà ở xã hội.

Ưu tiên cho vay với nhà ở xã hội

Tại hội thảo, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Ngọc Cảnh cho biết ngành ngân hàng luôn xác định ưu tiên tín dụng cho lĩnh vực nhà ở xã hội là một nhiệm vụ trọng tâm.

Các tổ chức tín dụng được yêu cầu tập trung dòng vốn vào phân khúc nhà ở giá hợp lý, đặc biệt là nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp và các nhóm yếu thế trong xã hội.

Ông Nguyễn Ngọc Cảnh - Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Ảnh: BTC.

Theo thống kê, tổng dư nợ cho vay đối với lĩnh vực nhà ở xã hội hiện đạt hơn 25.000 tỷ đồng . Trong đó, các ngân hàng chính sách đang triển khai các chương trình cho vay với dư nợ trên 5.000 tỷ, còn các ngân hàng thương mại tham gia với tổng dư nợ hơn 16.000 tỷ đồng .

Trong số dư nợ của khối ngân hàng thương mại, khoảng 9.000 tỷ được cho vay theo cơ chế thương mại thông thường, trong khi gần 7.000 tỷ đồng được triển khai theo các chương trình tín dụng ưu đãi dành riêng cho nhà ở xã hội.

Ông Cảnh cho biết các ngân hàng cũng đã cam kết tiếp tục bố trí nguồn vốn cho các dự án nhà ở xã hội trong thời gian tới. Quy mô nguồn vốn dành cho chương trình này trong giai đoạn 5 năm dự kiến khoảng 120.000 tỷ đồng .

Riêng trong tháng 1 năm nay, các ngân hàng thương mại đã cam kết cho vay khoảng 20.000 tỷ đồng , tăng 20% so với cuối năm 2025 và vẫn còn nhiều dư địa để tài trợ cho các dự án nhà ở xã hội trong năm 2026.

Thời gian qua, phát triển nhà ở xã hội được Chính phủ xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm an sinh. Tại phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản cuối tháng 2 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh mục tiêu bảo đảm người dân được tiếp cận nhà ở một cách bình đẳng, công khai, minh bạch và phù hợp với thu nhập.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các cơ quan liên quan đẩy nhanh triển khai Nghị quyết số 07 về chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030, đồng thời tiếp tục hoàn thiện chính sách và nghiên cứu mở rộng đối tượng được tiếp cận loại hình nhà ở này.

Thủ tướng cũng giao Ngân hàng Nhà nước đẩy mạnh giải ngân gói tín dụng cho nhà ở xã hội và định kỳ gửi số liệu về Bộ Xây dựng để tổng hợp, báo cáo.

Các địa phương được yêu cầu đẩy nhanh triển khai dự án, hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội năm 2026; đồng thời chủ động bố trí ngân sách cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất sạch cho các dự án.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 vừa qua, Thủ tướng tiếp tục giao Bộ Xây dựng đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, đồng thời nghiên cứu mở rộng hạn mức thu nhập của người được mua nhà ở xã hội, có thể nâng lên khoảng 25-27 triệu đồng mỗi tháng.