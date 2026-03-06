TP.HCM lên tiếng vụ chưa nộp được hồ sơ mua nhà giá 22 triệu/m2

Trước phản ánh người dân chưa thể nộp đơn đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội tại dự án 324 Lý Thường Kiệt, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đây mới là bước khảo sát nhu cầu, chưa tiếp nhận hồ sơ chính thức.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội số 324 Lý Thường Kiệt (phường Diên Hồng). Ảnh: CDT.

Thời gian gần đây, một số người dân phản ánh việc chưa thể nộp đơn đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội tại dự án nhà ở xã hội số 324 Lý Thường Kiệt (phường Diên Hồng) theo thời gian tiếp nhận đã được công bố, gây bức xúc dư luận và khiến nhiều người lo ngại ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của những người có nhu cầu về nhà ở xã hội.

Trước phản ánh này, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đã tiếp nhận thông tin từ người dân. Theo Sở này, căn cứ quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 38 Nghị định 100/2024 của Chính phủ, sau 30 ngày kể từ ngày khởi công, chủ đầu tư phải công bố thông tin về dự án nhà ở xã hội. Việc công bố này nhằm giúp người dân nắm bắt thông tin, chuẩn bị hồ sơ, đồng thời theo dõi, giám sát dự án trước khi bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội.

Theo Sở Xây dựng, hiện chủ đầu tư mới đang thực hiện bước công bố thông tin theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 38, trong khi lẽ ra việc này phải được thực hiện sớm hơn. Đây mới là bước công bố thông tin và tiếp nhận đăng ký để khảo sát nhu cầu, chưa phải giai đoạn tiếp nhận hồ sơ chính thức để xét mua nhà ở xã hội.

Sau khi nhận nhiều phản ánh, ngày 13/2, Sở Xây dựng thành phố đã ban hành công văn yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương tổ chức tiếp nhận đơn đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội tại dự án.

"Mặc dù đơn này chỉ phục vụ công tác khảo sát nhưng nếu người dân có nhu cầu nộp thì phải tiếp nhận chứ không phải đóng cửa không nhận. Sở đã có văn bản đề nghị chủ đầu tư khẩn trương tiếp nhận đơn", ông Nguyễn Tiến Hưởng, Trưởng Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TP.HCM thông tin.

Trong thời gian tới, ông Hưởng cho biết chủ đầu tư sẽ tiếp tục thực hiện bước tiếp theo theo điểm b, khoản 1, Điều 38 Nghị định 100/2024, tức là tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội chính thức. Khi đó, chủ đầu tư phải gửi văn bản đến Sở Xây dựng để công bố công khai thời gian bắt đầu và kết thúc tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua căn hộ.

Thông tin này phải được công bố tối thiểu 30 ngày trước ngày bắt đầu nhận hồ sơ. Vì vậy, mốc thời gian 31/3 hiện nay không phải là hạn chót nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội.

"Người dân có nhu cầu mua nhà hoàn toàn có thể yên tâm vì sẽ còn một đợt công bố thông tin chính thức. Sau khi công bố, ít nhất 30 ngày sau mới bắt đầu tiếp nhận hồ sơ", ông Hưởng cho biết.

Theo quy định, người dân có thể nộp hồ sơ đăng ký mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội theo nhiều hình thức như nộp trực tiếp cho chủ đầu tư, nộp trực tuyến, gửi qua dịch vụ bưu chính, hoặc nộp thông qua cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đang làm việc để tổng hợp và gửi cho chủ đầu tư dự án.

Sở Xây dựng thành phố cũng khuyến nghị các cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu theo dõi thông tin trên các trang thông tin điện tử của Sở để kịp thời chuẩn bị hồ sơ và thực hiện đăng ký mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội theo đúng quy định.

Dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt tại số 324 đường Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng (quận 10 cũ) do CTCP Đức Mạnh làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch, dự án được thi công trong 15 tháng kể từ ngày 10/2/2025. Chủ đầu tư dự kiến hoàn tất công trình, tổ chức nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng vào khoảng tháng 8 năm nay.

Dự án được xây dựng trên khu đất có diện tích gần 1,5 ha, gồm 4 khối chung cư cao 25 tầng và mái che thang, với 1 tầng hầm liên thông. Tổng số căn hộ nhà ở xã hội là 1.025 căn, trong đó có 755 căn để bán và 270 căn để cho thuê.

Theo thông tin từ CTCP Đức Mạnh, giá bán căn hộ tại dự án do chủ đầu tư xây dựng và được đơn vị tư vấn có đủ năng lực thẩm tra. Trước khi điều chỉnh hệ số theo vị trí, giá bán dự kiến khoảng 21,7 triệu đồng/m2.

Việc mở bán được chia làm hai giai đoạn, trong đó giai đoạn một bán 377 căn hộ, giai đoạn hai bán 378 căn hộ.

Dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt đang nhận được sự quan tâm lớn của người mua nhà nhờ vị trí trung tâm TP.HCM, đối diện Nhà thi đấu Phú Thọ và Bệnh viện Trưng Vương, xung quanh là nhiều khu căn hộ quy mô lớn đã hình thành.

Dự án được đầu tư hệ thống tiện ích, hạ tầng đồng bộ như sân vui chơi, bể bơi, trường mầm non, khu sinh hoạt cộng đồng, y tế và hệ thống giao thông nội bộ kết nối với hạ tầng khu vực.