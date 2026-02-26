Dự kiến hoàn thành 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội trong năm 2028

Đến nay, cả nước đã có 737 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 701.347 căn, mục tiêu hoàn thành 1 triệu căn hộ trong năm 2028 được cho là khả thi.

Đến hiện tại, cả nước có 220 dự án nhà ở xã hội đã khởi công, đang triển khai xây dựng với quy mô gần 215.000 căn. Ảnh: Duy Hiệu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, vừa chủ trì Phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo.

Theo các báo cáo tại phiên họp, từ sau phiên họp thứ 5, việc triển khai chính sách nhà ở và thị trường bất động sản đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, cung cầu thị trường từng bước cân bằng hơn, đặc biệt trong phát triển nhà ở xã hội, nhiều địa phương hoàn thành và vượt chỉ tiêu.

Năm nay, các địa phương được giao chỉ tiêu hoàn thành khoảng 158.700 căn nhà ở xã hội. Đến hiện tại, cả nước có 220 dự án nhà ở xã hội đã khởi công, đang triển khai xây dựng với quy mô gần 215.000 căn, dự kiến đạt 135% so với chỉ tiêu được giao năm 2026.

Như vậy lũy kế đến nay, cả nước đã có 737 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 701.347 căn (đạt trên 70% so với chỉ tiêu Đề án 1 triệu căn hộ tới năm 2030). Báo cáo cho thấy mục tiêu hoàn thành 1 triệu căn hộ trong năm 2028 là khả thi.

Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập đến mục tiêu bảo đảm mọi người dân được tiếp cận nhà ở một cách bình đẳng, công khai, minh bạch, phù hợp thu nhập trong thời gian tới. Người đứng đầu Chính phủ đồng thời mong muốn các cơ quan chức năng nghiên cứu mở rộng đối tượng được tiếp cận nhà ở xã hội.

Thủ tướng tiếp tục giao Bộ Công an chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp tiêu cực, môi giới trái phép, thao túng hồ sơ mua nhà ở xã hội.

Các địa phương có trách nhiệm tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh triển khai các dự án, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2026 đã được giao. Đối với các dự án đã khởi công, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các địa phương thường xuyên kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành trong năm.

Đối với các dự án đã thực hiện giao chủ đầu tư, cơ quan quản lý cần tập trung hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng, giao đất để sớm khởi công dự án; tiếp tục rà soát, tổ chức lập, phê duyệt danh mục vị trí khu đất đã được xác định để phát triển nhà ở xã hội, các dự án nhà ở xã hội.

Các tỉnh, thành phố cũng cần bố trí đủ quỹ đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại các vị trí thuận lợi, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đồng thời chủ động bố trí ngân sách địa phương để bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phát triển nhà ở xã hội và thực hiện nghiêm quy định về quỹ đất dành cho nhà ở xã hội.