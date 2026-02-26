Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Thủ tướng yêu cầu có chính sách nhà ở cho người thu nhập 20 triệu

  • Thứ năm, 26/2/2026 12:57 (GMT+7)
  • 17 phút trước

Thủ tướng yêu cầu xem xét chính sách tăng quỹ đất cho các dự án nhà ở thương mại có giá phù hợp với người thu nhập trung bình, dành nguồn tín dụng ưu đãi cho các dự án nhóm này.

Thủ tướng yêu cầu cần tập trung thảo luận, bàn giải pháp về phát triển phân khúc nhà ở cho người có thu nhập trung bình. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Sáng nay (26/2), Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì Phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo, thảo luận về chính sách cho phân khúc nhà ở đối với người có thu nhập trung bình.

Theo Thủ tướng, trong năm 2025, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, đưa ra những chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phát triển nhà ở, nhất là nhà ở xã hội. Cả nước hoàn thành hơn 100.000 căn nhà xã hội, hướng tới hoàn thành 1 triệu căn nhà ở xã hội vào năm 2028, sớm hơn dự kiến 2 năm. Tuy vậy, thực tiễn đặt ra yêu cầu mới, đặc biệt là nhu cầu về nhà ở đối với các đối tượng thu nhập trung bình từ 20 triệu đồng/tháng.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tại phiên họp lần này, Ban Chỉ đạo Trung ương và các địa phương, các đại biểu cần tập trung thảo luận, bàn giải pháp về phát triển phân khúc nhà ở cho người có thu nhập trung bình, tăng nguồn cung về nhà ở cho nhiều đối tượng khác nhau, đảm bảo quyền bình đẳng trong tiếp cận nhà ở của mỗi người dân.

Theo đó, cần xem xét các chính sách nhằm tăng quỹ đất cho các dự án nhà ở thương mại có mức giá phù hợp với người thu nhập trung bình; đẩy nhanh quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch chung xây dựng, nghiên cứu ưu tiên bố trí quỹ đất cho loại hình nhà ở này. Đồng thời, thúc đẩy phát triển đô thị theo định hướng giao thông đô thị (TOD) nhằm tối ưu hóa sử dụng đất, giảm ùn tắc giao thông và nâng cao hiệu quả khai thác.

Cùng với đó, Thủ tướng cũng đặt ra yêu cầu đối với cơ quan quản lý về việc dành nguồn tín dụng ưu đãi cho các dự án nhà ở thương mại có giá phù hợp với nhu cầu mua nhà của người dân.

Thủ tướng lưu ý mục đích cuối cùng là tăng nguồn cung bất động sản, phù hợp với nhiều đối tượng, góp phần giảm giá thành bất động sản để các đối tượng có nhu cầu nhà ở được tiếp cận bình đẳng, công khai, minh bạch, tránh phiền hà, tiêu cực.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần "không lãng phí một ngày; không chậm trễ một tuần; không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng; không để bị động trong một năm", khẩn trương có chính sách đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong lĩnh vực này.

Thứ trưởng Xây dựng: Tăng nguồn cung nhà ở giá rẻ từ năm 2026

Loạt dự án được tháo gỡ vướng mắc cùng với việc phát triển nhà ở có giá phù hợp, được kỳ vọng góp phần tạo chuyển biến tích cực cho thị trường bất động sản 2026.

17:45 25/12/2025

Cận cảnh những dự án nhà ở xã hội đang 'sốt' ở Hà Nội

Nhiều dự án nhà ở xã hội (NƠXH) tại Hà Nội đang triển khai, mở bán trong bối cảnh giá nhà thương mại tiếp tục neo cao góp phần giải "cơn khát" nhà giá rẻ.

11:00 5/12/2025

Giá chung cư TP.HCM cao hơn cả nhà phố

8 tháng đầu năm, giá nhà riêng khu đông TP.HCM tăng trung bình 15%, giá căn hộ tăng gấp đôi khoảng 30%. Với khu nam, tốc độ tăng giá căn hộ khoảng 35%, với nhà riêng khoảng 10%.

07:58 2/10/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Thủy Tiên

chính sách nhà ở Chính phủ nhà ở giá rẻ thu nhập trung bình mua nhà

    Đọc tiếp

    Chinh phu My bi hon 1.400 doanh nghiep kien hinh anh

    Chính phủ Mỹ bị hơn 1.400 doanh nghiệp kiện

    1 giờ trước 11:58 26/2/2026

    0

    Hàng loạt tập đoàn lớn vừa nộp đơn kiện yêu cầu chính phủ Mỹ hoàn trả các khoản thuế quan đã đóng theo các biện pháp thương mại khẩn cấp do Tổng thống Donald Trump áp đặt.

    Ngan hang cung 'du trend' via Than Tai hinh anh

    Ngân hàng cũng 'đu trend' vía Thần Tài

    2 giờ trước 11:43 26/2/2026

    0

    Không chỉ các doanh nghiệp vàng, nhiều ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV, VietinBank, HDBank… cũng đang tận dụng "cơn sốt" vía Thần Tài để tung loạt ưu đãi nhằm thu hút khách hàng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý