Thủ tướng yêu cầu có chính sách nhà ở cho người thu nhập 20 triệu

Thủ tướng yêu cầu xem xét chính sách tăng quỹ đất cho các dự án nhà ở thương mại có giá phù hợp với người thu nhập trung bình, dành nguồn tín dụng ưu đãi cho các dự án nhóm này.

Thủ tướng yêu cầu cần tập trung thảo luận, bàn giải pháp về phát triển phân khúc nhà ở cho người có thu nhập trung bình. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Sáng nay (26/2), Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì Phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo, thảo luận về chính sách cho phân khúc nhà ở đối với người có thu nhập trung bình.

Theo Thủ tướng, trong năm 2025, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, đưa ra những chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phát triển nhà ở, nhất là nhà ở xã hội. Cả nước hoàn thành hơn 100.000 căn nhà xã hội, hướng tới hoàn thành 1 triệu căn nhà ở xã hội vào năm 2028, sớm hơn dự kiến 2 năm. Tuy vậy, thực tiễn đặt ra yêu cầu mới, đặc biệt là nhu cầu về nhà ở đối với các đối tượng thu nhập trung bình từ 20 triệu đồng/tháng.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tại phiên họp lần này, Ban Chỉ đạo Trung ương và các địa phương, các đại biểu cần tập trung thảo luận, bàn giải pháp về phát triển phân khúc nhà ở cho người có thu nhập trung bình, tăng nguồn cung về nhà ở cho nhiều đối tượng khác nhau, đảm bảo quyền bình đẳng trong tiếp cận nhà ở của mỗi người dân.

Theo đó, cần xem xét các chính sách nhằm tăng quỹ đất cho các dự án nhà ở thương mại có mức giá phù hợp với người thu nhập trung bình; đẩy nhanh quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch chung xây dựng, nghiên cứu ưu tiên bố trí quỹ đất cho loại hình nhà ở này. Đồng thời, thúc đẩy phát triển đô thị theo định hướng giao thông đô thị (TOD) nhằm tối ưu hóa sử dụng đất, giảm ùn tắc giao thông và nâng cao hiệu quả khai thác.

Cùng với đó, Thủ tướng cũng đặt ra yêu cầu đối với cơ quan quản lý về việc dành nguồn tín dụng ưu đãi cho các dự án nhà ở thương mại có giá phù hợp với nhu cầu mua nhà của người dân.

Thủ tướng lưu ý mục đích cuối cùng là tăng nguồn cung bất động sản, phù hợp với nhiều đối tượng, góp phần giảm giá thành bất động sản để các đối tượng có nhu cầu nhà ở được tiếp cận bình đẳng, công khai, minh bạch, tránh phiền hà, tiêu cực.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần "không lãng phí một ngày; không chậm trễ một tuần; không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng; không để bị động trong một năm", khẩn trương có chính sách đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong lĩnh vực này.