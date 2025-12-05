Cận cảnh những dự án nhà ở xã hội đang 'sốt' ở Hà Nội

|
Dự án NƠXH tại ô đất NO1 khu đô thị mới Hạ Đình (phường Thanh Liệt) do liên danh Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC), CTCP Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội Haweicco, CTCP Kinh doanh và phát triển nhà DAC Hà Nội làm chủ đầu tư.
|
Dự án khởi công xây dựng vào tháng 12/2024, trên khu đất có diện tích 9.305 m2 nằm cách ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến khoảng 800 m. Với vị trí trung tâm dự án này được nhiều người dân mong chờ.
|
Dự án gồm 1 công trình cao 25 tầng, gồm 440 căn hộ, trong đó số lượng căn NƠXH là 365 căn, diện tích khoảng 70-76,24 m2. Trong số 365 căn nhà ở xã hội, có 255 căn để bán, 37 căn cho thuê mua và 73 căn cho thuê. Theo công bố hồi đầu tháng 1, giá bán tạm tính căn hộ NƠXH NO1 Hạ Đình là 25 triệu đồng/m2. Dự kiến, dự án tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua NƠXH vào cuối quý IV này.
|
Theo ghi nhận của PV, dự án NƠXH NO1 Hạ Đình đang đổ cột tầng 5. Đại diện liên danh chủ đầu tư cho biết, dự án đang triển khai theo đúng tiến độ để hoàn thiện, bàn giao cho người dân vào IV/2027.
|
Dự án NƠXH CT3 thuộc khu đô thị mới Kim Chung (Thăng Long Green City) do liên danh Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Tổng Công ty Viglacera - CTCP làm chủ đầu tư. Dự án khởi công hồi tháng 3.
|
Ô đất CT3 có diện tích 2,4 ha, chủ đầu tư xây dựng 3 đơn nguyên nhà ở chung cư cao tầng có ký hiệu CT3A, CT3B, CT3C với chiều cao từ 9-12 tầng + 1 tầng hầm + 1 tum. Dự án sẽ cung cấp ra thị trường tổng 1.104 căn hộ. Trong đó gồm: 589 căn nhà ở xã hội để bán; 212 căn nhà ở xã hội cho thuê; 128 căn nhà ở xã hội thuê mua; 175 căn hộ thương mại.
|
Dự án tọa lạc ngay mặt đường Quốc lộ 5 kéo dài (quốc lộ 23B) với 2 làn đường rộng 50 m, đối diện cổng KCN Bắc Thăng Long (300 ha). Từ đây, cư dân dễ dàng di chuyển vào nội đô thông qua các tuyến giao thông huyết mạch: Đường Hoàng Sa, Đường Võ Văn Kiệt…
|
Theo ghi nhận giữa tháng 11, dự án NƠXH CT3 Kim Chung có toà đã xây dựng đến tầng 10. Theo chủ đầu tư, dự kiến quý IV này công trình hoàn thiện phần thô; quý IV/2026 bàn giao nhà cho khách hàng.
Dự án này đã chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua từ 17/11/2025 - 3/1/2026. Giá bán căn hộ NƠXH (bao gồm VAT và phí bảo trì) tại dự án này tạm tính là 18,4 triệu đồng/m2. Thời gian dự kiến ký hợp đồng mua bán NƠXH CT3 Kim Chung vào quý I/2026.
|
Trong bối cảnh giá nhà thương mại neo cao và thiếu nguồn cung nhà giá rẻ, dự án nhà ở xã hội CT3 đã thu hút hàng nghìn người dân có nhu cầu đến nộp hồ sơ, tranh suất mua.
|
Dự án NƠXH Uy Nỗ (xã Đông Anh) do Tổng Công ty 319 làm chủ đầu tư, khởi công từ cuối năm 2024, dự kiến hoàn thành quý IV/2026. Dự án gồm 4 khối nhà cao 9 tầng, 1 tầng hầm và 1 tum. Tổng số căn hộ NƠXH là 466 căn, với diện tích từ 40 m2 đến 76,6 m2 trong đó 419 căn để bán và và 47 căn thuê mua. Giá bán NƠXH Uy Nỗ có giá bán tạm tính là 20,6 triệu đồng/m2, chưa gồm kinh phí bảo trì (ảnh tư liệu).
|
Dự án này đã mở bán hồi tháng 10/2025 và vừa kết thúc thời gian tiếp nhận hồ sơ (ảnh tư liệu)
|
Dự án NƠXH Thượng Thanh (phường Bồ Đề) do liên danh Công ty Cổ phần Him Lam Thủ đô và Công ty Cổ phần BIC Việt Nam làm chủ đầu tư cũng đang thi công, xây dựng. Dự án này gồm 3 khối nhà cao 22 tầng có ký hiệu CT1, CT2, CT3 (không bao gồm tầng hầm và tum thang) với tổng số 1.951 căn. Trong đó, 1.765 căn để bán và 186 căn thuê mua. Các căn hộ có diện tích từ 32,31 m2 đến 69,9 m2. Giá bán trung bình 29,4 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT và chưa có kinh phí bảo trì). Giá thuê mua trung bình: 346.701 đồng/tháng/m2 (đã bao gồm VAT).
|
Dự án NƠXH Thượng Thanh vừa phải bốc thăm trực tuyến để chọn người mua, thuê mua NƠXH... Thời gian dự kiến ký hợp đồng mua bán căn hộ: Công trình CT1 dự kiến bắt đầu ký hợp đồng từ 24/11/2025; công trình CT2, CT3 dự kiến bắt đầu ký hợp đồng từ 26/1/2026.