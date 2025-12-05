Cận cảnh những dự án nhà ở xã hội đang 'sốt' ở Hà Nội

Dự án NƠXH Thượng Thanh (phường Bồ Đề) do liên danh Công ty Cổ phần Him Lam Thủ đô và Công ty Cổ phần BIC Việt Nam làm chủ đầu tư cũng đang thi công, xây dựng. Dự án này gồm 3 khối nhà cao 22 tầng có ký hiệu CT1, CT2, CT3 (không bao gồm tầng hầm và tum thang) với tổng số 1.951 căn. Trong đó, 1.765 căn để bán và 186 căn thuê mua. Các căn hộ có diện tích từ 32,31 m2 đến 69,9 m2. Giá bán trung bình 29,4 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT và chưa có kinh phí bảo trì). Giá thuê mua trung bình: 346.701 đồng/tháng/m2 (đã bao gồm VAT).