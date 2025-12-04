Vinhomes sắp bán nhà ở xã hội tại Hải Phòng, giá hơn 22 triệu/m2

Sở Xây dựng Hải Phòng vừa công khai giá bán tạm tính của dự án nhà ở xã hội Happy Home Tràng Cát là gần 22,7 triệu đồng/m2.

Phối cảnh dự án Happy Home Tràng Cát của chủ đầu tư Vinhomes. Ảnh: VHM.

Sở Xây dựng Hải Phòng cho biết đã nhận được văn bản của CTCP Vinhomes, đề nghị công khai giá bán (tạm tính) của căn hộ chung cư Nhà ở xã hội - giai đoạn 1 tại phường Hải An, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải (trước là phường Tràng Cát, quận Hải An).

Dự án này có tên thương mại là Happy Home Tràng Cát, gồm 3.804 căn hộ nhà ở xã hội, được triển khai nhằm góp phần giải quyết nhu cầu an cư tại Hải Phòng. Theo công bố, giá bán trung bình căn hộ tính theo m2 thông thủy là 22,68 triệu đồng/m2, đã bao gồm thuế VAT. Tuy nhiên, mức giá này chưa tính tới hệ số điều chỉnh theo vị trí căn hộ (hệ số Ki) cũng như kinh phí bảo trì chung cư theo quy định.

Sở Xây dựng cũng nêu rõ mức giá này chỉ là “tạm tính” vì dự án vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, chưa quyết toán hoặc kiểm toán chi phí đầu tư xây dựng nên chủ đầu tư cần thực hiện kiểm toán nhà nước hoặc kiểm toán độc lập trong vòng 180 ngày kể từ khi nghiệm thu, hoàn thiện và đưa công trình vào sử dụng. Sau đó, Vinhomes phải gửi bộ hồ sơ kiểm toán, quyết toán lên Sở Xây dựng để xác định lại mức giá bán chính thức.

Theo Nghị định số 192/2025, nếu sau kiểm toán giá bán hoặc giá thuê mua thực tế được xác định cao hơn mức giá đã ký hợp đồng, Vinhomes không được phép thu thêm phần chênh lệch từ người mua hoặc thuê. Ngược lại, nếu mức kiểm toán thấp hơn, Vinhomes phải hoàn trả phần chênh lệch cho người mua hoặc thuê mua.

Khu nhà ở xã hội này được Vinhomes khởi công từ đầu năm 2024 trên khu đất có diện tích hơn 28 ha. Tại đây, Vinhomes dự kiến xây các tòa chung cư cao 7-9 tầng và cung cấp 3.804 căn nhà ở xã hội, trong đó 3.026 căn để bán và 778 căn cho thuê. Các căn rộng 28,8-70 m2.

Hồi cuối tháng 7, Vinhomes cho biết giá bán tạm tính bình quân của các căn hộ thuộc dự án này vào khoảng 23,5 triệu/m2. Với mức giá bình quân này, căn hộ diện tích nhỏ nhất tại đây có giá gần 677 triệu đồng, căn lớn nhất giá khoảng 1,64 tỷ đồng .

Hải Phòng hiện là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội. Năm nay, thành phố dự kiến hoàn thành 10.785 căn, vượt chỉ tiêu khoảng 1%. Đến năm 2030, Hải Phòng được giao phát triển ít nhất 33.500 căn nhà xã hội.