Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Vinhomes sắp bán nhà ở xã hội tại Hải Phòng, giá hơn 22 triệu/m2

  • Thứ năm, 4/12/2025 22:42 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sở Xây dựng Hải Phòng vừa công khai giá bán tạm tính của dự án nhà ở xã hội Happy Home Tràng Cát là gần 22,7 triệu đồng/m2.

Phối cảnh dự án Happy Home Tràng Cát của chủ đầu tư Vinhomes. Ảnh: VHM.

Sở Xây dựng Hải Phòng cho biết đã nhận được văn bản của CTCP Vinhomes, đề nghị công khai giá bán (tạm tính) của căn hộ chung cư Nhà ở xã hội - giai đoạn 1 tại phường Hải An, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải (trước là phường Tràng Cát, quận Hải An).

Dự án này có tên thương mại là Happy Home Tràng Cát, gồm 3.804 căn hộ nhà ở xã hội, được triển khai nhằm góp phần giải quyết nhu cầu an cư tại Hải Phòng. Theo công bố, giá bán trung bình căn hộ tính theo m2 thông thủy là 22,68 triệu đồng/m2, đã bao gồm thuế VAT. Tuy nhiên, mức giá này chưa tính tới hệ số điều chỉnh theo vị trí căn hộ (hệ số Ki) cũng như kinh phí bảo trì chung cư theo quy định.

Sở Xây dựng cũng nêu rõ mức giá này chỉ là “tạm tính” vì dự án vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, chưa quyết toán hoặc kiểm toán chi phí đầu tư xây dựng nên chủ đầu tư cần thực hiện kiểm toán nhà nước hoặc kiểm toán độc lập trong vòng 180 ngày kể từ khi nghiệm thu, hoàn thiện và đưa công trình vào sử dụng. Sau đó, Vinhomes phải gửi bộ hồ sơ kiểm toán, quyết toán lên Sở Xây dựng để xác định lại mức giá bán chính thức.

Theo Nghị định số 192/2025, nếu sau kiểm toán giá bán hoặc giá thuê mua thực tế được xác định cao hơn mức giá đã ký hợp đồng, Vinhomes không được phép thu thêm phần chênh lệch từ người mua hoặc thuê. Ngược lại, nếu mức kiểm toán thấp hơn, Vinhomes phải hoàn trả phần chênh lệch cho người mua hoặc thuê mua.

Khu nhà ở xã hội này được Vinhomes khởi công từ đầu năm 2024 trên khu đất có diện tích hơn 28 ha. Tại đây, Vinhomes dự kiến xây các tòa chung cư cao 7-9 tầng và cung cấp 3.804 căn nhà ở xã hội, trong đó 3.026 căn để bán và 778 căn cho thuê. Các căn rộng 28,8-70 m2.

Hồi cuối tháng 7, Vinhomes cho biết giá bán tạm tính bình quân của các căn hộ thuộc dự án này vào khoảng 23,5 triệu/m2. Với mức giá bình quân này, căn hộ diện tích nhỏ nhất tại đây có giá gần 677 triệu đồng, căn lớn nhất giá khoảng 1,64 tỷ đồng.

Hải Phòng hiện là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội. Năm nay, thành phố dự kiến hoàn thành 10.785 căn, vượt chỉ tiêu khoảng 1%. Đến năm 2030, Hải Phòng được giao phát triển ít nhất 33.500 căn nhà xã hội.

Tranh mua NƠXH Hà Nội: Bốc trúng căn hộ nhưng nhiều người không vui

Một nghịch lý đang xảy ra tại dự án nhà ở xã hội Thượng Thanh (phường Bồ Đề, Hà Nội) khi nhiều người dân dù bốc thăm online trúng suất mua nhà nhưng tâm trạng lại “vui ít, lo nhiều”.

10 giờ trước

Người dân thuộc diện giải tỏa đường Vành đai 1 được ưu tiên mua NƠXH

Hiện nay đã có khoảng 70 hộ dân thuộc diện Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) trên địa bàn các phường: Ô Chợ Dừa, Láng, Giảng Võ đăng ký mua nhà ở xã hội (NƠXH).

27:1592 hôm qua

Công an khuyến cáo trả lại tiền nếu 'trót' nhận tiền môi giới mua NOXH

Cơ quan Công an khuyến cáo các cá nhân, doanh nghiệp không có chức năng thẩm quyền mua bán nhà ở xã hội, nhưng đã lỡ nhận tiền của người dân trái quy định thì khẩn trương hoàn trả trước khi cơ quan công an làm rõ, xử lý.

27:1593 hôm qua

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Thuỷ Tiên

Happy Home Tràng Cát Hải Phòng Vinhomes nhà ở xã hội tràng cát vinhomes hải phòng giá nhà vinhomes

  • Công ty cổ phần Vinhomes

    Công ty cổ phần Vinhomes

    Tiền thân của Vinhomes là Công ty cổ phần Đô thị BIDV – PP, hiện công ty trực thuộc Tập đoàn Vingroup và chuyên phụ trách phát triển mảng bất động sản nhà ở trung và cao cấp.

    • Thành lập: 2008
    • Sáng lập: Vingroup
    • Mã cổ phiếu: VHM

    Website

Đọc tiếp

De xuat co che dac thu voi cong ty xo so hinh anh

Đề xuất cơ chế đặc thù với công ty xổ số

3 giờ trước 20:56 4/12/2025

0

Dự kiến tại miền Trung và miền Nam, mỗi tỉnh chỉ có 1 công ty xổ số kiến thiết, thị trường xổ số miền Bắc sẽ tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con, Vietlott là công ty mẹ.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý