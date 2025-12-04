Tranh mua NƠXH Hà Nội: Bốc trúng căn hộ nhưng nhiều người không vui

Một nghịch lý đang xảy ra tại dự án nhà ở xã hội Thượng Thanh (phường Bồ Đề, Hà Nội) khi nhiều người dân dù bốc thăm online trúng suất mua nhà nhưng tâm trạng lại “vui ít, lo nhiều”.

Theo thông tin từ chủ đầu tư - Liên danh Công ty cổ phần Him Lam Thủ đô và Công ty cổ phần BIC Việt Nam, dự án nhà ở xã hội (NƠXH) Thượng Thanh có tổng số căn hộ NƠXH là 1.951 căn - cơ cấu căn hộ trải từ 32,31 m2 đến 77 m2.

“Trúng nhà nhưng không trúng nhu cầu”

Dự án này được chủ đầu tư bốc thăm trực tuyến để xác định người được mua, thuê mua NƠXH vào ngày 24/11 và đang trong thời gian chờ Sở Xây dựng phê duyệt danh sách.

Dự án NƠXH Thượng Thanh (phường Bồ Đề, Hà Nội) với căn hộ có diện tích từ 32,3 m2 đến 77 m2.

Niềm vui trúng quyền mua NƠXH vốn rất quý trong bối cảnh giá nhà thương mại ở Hà Nội tăng cao, nguồn cung NƠXH khan hiếm nhưng nhanh chóng nhường chỗ cho nỗi băn khoăn về khả năng sinh hoạt lâu dài.

Anh Hải - người dân bốc trúng căn hộ một phòng ngủ tại dự án NƠXH Thượng Thanh cho biết cảm thấy may mắn vì trúng suất mua. Nhưng với căn chỉ hơn 32 m2, việc sinh hoạt lâu dài cho 4-5 người là gần như không khả thi.

“Nhà có 5 người, chúng tôi kỳ vọng căn 54 m2 trở lên để có 2 phòng ngủ. Nhưng bốc phải căn chỉ hơn 32 m2 thì thực sự khó xoay xở. Trúng nhà nhưng không trúng nhu cầu là cảm giác rất buồn”, anh Hải nói.

Trước thực trạng này, nhiều người dân kiến nghị cho phép chuyển đổi căn hộ với những người bốc trúng dự án này với nhau để phù hợp nhu cầu.

Theo tìm hiểu của PV, các dự án NƠXH đang xây dựng, mở bán tại Hà Nội có cơ cấu căn hộ phù hợp hơn. Chẳng hạn, NƠXH Uy Nỗ (xã Đông Anh) có diện tích căn hộ từ 40 m2 đến 76,6 m2; dự án CT3 Kim Chung (xã Thiên Lộc) có diện tích từ 49,5 m2 đến 64 m2; hay dự án NƠXH NO1 Hạ Đình (phường Thanh Liệt căn hộ từ 70 m2 đến 76,24 m2 - toàn bộ đều có diện tích phù hợp cho gia đình 2-3 thế hệ…

So sánh này cho thấy dự án NƠXH Thượng Thanh có tỷ lệ căn diện tích nhỏ cao hơn, khiến xác suất người dân bốc trúng căn có diện tích nhỏ nhiều hơn - đặc biệt là khi đăng ký theo hình thức bốc thăm online, hoàn toàn ngẫu nhiên.

Cần xem xét lại cơ cấu diện tích căn hộ NƠXH

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện liên danh chủ đầu tư dự án NƠXH Thượng Thanh cho hay: “Chúng tôi cũng không muốn thiết kế căn hộ có diện tích nhỏ. Tuy nhiên, dự án phải thiết kế loại căn hộ này theo cơ cấu dân số phân bổ trên địa bàn”.

Trước đề xuất "người dân có thể chuyển đổi căn hộ bốc trúng cho nhau hay không?", phía liên danh chủ đầu tư khẳng định là không được phép, bởi nếu cho người dân đổi căn hộ cho nhau theo nhu cầu thực tế sẽ xảy ra trường hợp trục lợi.

TS. Trần Xuân Lượng - Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam - cho rằng cơ cấu diện tích NƠXH nên phân bổ hợp lý hơn. Giảm tỷ trọng căn siêu nhỏ dưới 35 m2, tăng căn 50-60 m2 để phù hợp với nhu cầu của đại đa số hộ gia đình.

“Việc bốc thăm ngẫu nhiên chỉ công bằng khi cơ cấu diện tích hợp lý và đồng đều. Nếu số lượng căn quá nhỏ quá nhiều, khả năng “trúng mà không ở được” sẽ tiếp tục kéo dài tâm lý thất vọng của người dân”, TS. Trần Xuân Lượng nói.