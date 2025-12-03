Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Người dân thuộc diện giải tỏa đường Vành đai 1 được ưu tiên mua NƠXH

  • Thứ tư, 3/12/2025 21:21 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Hiện nay đã có khoảng 70 hộ dân thuộc diện Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) trên địa bàn các phường: Ô Chợ Dừa, Láng, Giảng Võ đăng ký mua nhà ở xã hội (NƠXH).

Ngày 3/2, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn ký ban hành văn bản đồng ý với chủ trương bố trí nhà ở xã hội cho các hộ gia đình khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) trên địa bàn các phường: Ô Chợ Dừa, Láng, Giảng Võ.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì hướng dẫn UBND các phường: Ô Chợ Dừa, Láng, Giảng Võ và các đơn vị liên quan thực hiện theo thẩm quyền và quy định; đảm bảo tiến độ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án theo chỉ đạo của Thành ủy và UBND Thành phố.

vanh dai 1 anh 1

Đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục được xem là tuyến đường đắt nhất hành tinh do chi phí GPMB lớn.

Trước đó, Sở Xây dựng Hà Nội có văn bản về việc đôn đốc giải quyết nhu cầu nhà ở xã hội cho các trường hợp phải di chuyển chỗ ở để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) trên địa bàn các phường Ô Chợ Dừa, Láng, Giảng Võ. Sở Xây dựng yêu cầu các phường báo cáo, làm rõ từng trường hợp đặc thù, lý do đề xuất mua nhà ở xã hội.

Thống kê chưa đầy đủ đến nay, trên địa bàn 3 phường Ô Chợ Dừa, Giảng Võ và Láng đã có 69 trường hợp đăng ký mua nhà ở xã hội. Đây là các trường hợp bị thu hồi toàn bộ hoặc cắt xén nhưng không đủ điều kiện xét mua nhà tái định cư.

Sau khi rà soát dự án nhà ở xã hội tại khu đất CT01, khu đô thị mới Hạ Đình thuộc phường Thanh Liệt, Sở Xây dựng đang đề nghị thành phố xem xét và giải quyết cho các hộ dân khó khăn về nhà ở được mua nhà xã hội tại dự án này, sau khi thực hiện thu hồi đất, GPMB đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

vanh dai 1 anh 2

Đoạn đường chậm thi công nhiều năm do vướng mắc GPMB.

UBND phường Giảng Võ cho biết sau khi kiểm tra, rà soát hồ sơ giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Giảng Võ có tổng số 18 trường hợp xin đăng ký mua nhà ở xã hội. Trong đó có 9 trường hợp khó khăn, 7 trường hợp thuộc hợp thuộc diện cắt xén có diện tích ngoài chỉ giới đủ điều kiện tồn tại nhưng có diện tích nhỏ dưới 30m2 và có đông nhân khẩu ăn ở tại vị trí GPMB; 7 trường hợp thuộc diện cắt xén có diện tích ngoài chỉ giới đủ điều kiện tồn tại nhưng có diện tích nhỏ dưới 30m2 và có đông nhân khẩu ăn ở tại vị trí GPMB; 2 trường hợp có nhà ở khác nhà khác có diện tích quá nhỏ, đông nhân khẩu sinh sống.

Đại diện Ban QLDA Đầu tư xây dựng Công trình Dân dụng TP Hà Nội cho biết thêm, người dân có nhu cầu cần làm đơn để chính quyền địa phương xác nhận và gửi Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo Thành phố giải quyết trên tinh thần ưu tiên, không phải bốc thăm, không phải xét duyệt hồ sơ. Trường hợp không đủ tiền mua, có thể đăng ký thuê mua.

Bảng giá đất mới tăng cao: Bất động sản khó hạ nhiệt?

Theo các chuyên gia, bảng giá đất được điều chỉnh tăng cao sẽ khiến bất động sản khó hạ nhiệt.

11:36 28/11/2025

Người tự giới thiệu là ‘sân sau’ chủ đầu tư bán nhà ở xã hội

Dù chưa trả lại nhà cho chủ đầu tư song nhiều căn nhà ở nhà xã hội của những người bị lừa khi mua lại từ những người đã thuê bỗng được rao bán trên mạng xã hội.

10:14 18/11/2025

Cổ phiếu ngân hàng bất ngờ 'dậy sóng'

Sau nhiều phiên lình xình, cổ phiếu ngành ngân hàng bất ngờ "dậy sóng", thắp lửa cho thị trường và đưa VN-Index tiến sát vùng đỉnh 2 tháng trong phiên 3/12.

6 giờ trước

https://tienphong.vn/nguoi-dan-thuoc-dien-gpmb-duong-dat-nhat-hanh-tinh-duoc-uu-tien-mua-noxh-post1801422.tpo?gidzl=uXaL56ugS43g0nSHOJ1sGEm151T_CN4LzrD1HNesTXAZKqP6U6OXHl9KH4CiO20GfWP1JZQz1rPcRIvwHm

Theo Trần Hoàng/Tienphong.vn

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

vành đai 1 giải phóng mặt bằng

    Đọc tiếp

    Vi sao khong ap dung ngay muc giam tru gia canh moi? hinh anh

    Vì sao không áp dụng ngay mức giảm trừ gia cảnh mới?

    1 giờ trước 21:17 3/12/2025

    0

    Kỳ tính thuế thu nhập cá nhân năm nay sẽ quyết toán vào cuối quý I/2026, vì vậy nhiều kỳ vọng về việc áp dụng mức giảm trừ mới được thông qua sẽ áp dụng ngay. Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, phương án này phát sinh một số bất cập.

    VPBankS chot gia phien giao dich dau tien tren HoSE hinh anh

    VPBankS chốt giá phiên giao dịch đầu tiên trên HoSE

    1 giờ trước 21:04 3/12/2025

    0

    VPBankS ấn định giá tham chiếu cổ phiếu VPX trong ngày giao dịch đầu tiên là 33.900 đồng/cổ phiếu. Trước đó, công ty đã hoàn tất thương vụ IPO chào bán 375 triệu cổ phiếu.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý