Bộ Công an đề xuất tham gia thẩm định quy hoạch sử dụng đất quốc gia

Bộ Công an đề xuất tham gia thẩm định các quy hoạch tổng thể quốc gia; quy hoạch sử dụng đất quốc gia; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội...

Bộ Công an nhìn nhận việc xây dựng, ban hành Nghị định của Chính phủ về kết hợp an ninh với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với an ninh là cần thiết. Ảnh minh họa: Việt Linh.

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ dự án Nghị định về kết hợp an ninh với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với an ninh. Bộ Công an là đơn vị chủ trì soạn thảo dự thảo.

Theo Bộ Công an, việc kết hợp giữa an ninh với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với an ninh là chủ trương đã được thể chế hóa ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật, tuy nhiên chưa đầy đủ, có nội dung vẫn còn tình trạng chung, chưa cụ thể.

Ngoài ra, theo Bộ Công an, công tác thẩm định, xác minh tư cách pháp nhân, năng lực tài chính trước khi phê duyệt, thống nhất chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư một số dự án chưa chặt chẽ. Năng lực thẩm định của tổ chức, cá nhân có trường hợp chưa bảo đảm, chưa đánh giá được hết tác động về an ninh trong quá trình triển khai dự án.

Tại dự thảo lần này, Bộ Công an muốn các nội dung kết hợp phải được xác định trong từng chủ trương, chính sách, quy hoạch, chiến lược, kế hoạch, đề án, dự án kinh tế cụ thể; trên từng vùng lãnh thổ, địa bàn biên giới, biển, hải đảo, khu kinh tế, khu công nghiệp trọng điểm; không gian mạng; trong tất cả ngành, lĩnh vực kinh tế thuộc quản lý của bộ ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Trong đó, Bộ Công an sẽ tham gia thẩm định Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội quốc gia; các quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch ngành cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành cấp vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia dài hạn, trung hạn và hàng năm.

Dự thảo cũng đề xuất Bộ Công an tham gia thẩm định kế hoạch đầu tư công quốc gia trung hạn và hàng năm; đề án phát triển kinh tế - xã hội áp dụng trên địa bàn toàn quốc, liên tỉnh có khả năng ảnh hưởng đến an ninh; dự án liên quan đến an ninh là dự án đầu tư công gồm dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A theo tiêu chí quy định tại pháp luật đầu tư công; dự án liên quan đến an ninh thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại pháp luật đầu tư.

Các dự án đầu tư liên quan đến nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng, không hạ tầng, dịch vụ vệ tinh, dịch vụ cung cấp nội dung truyền thông trực tuyến, trồng rừng, xuất bản, báo chí cũng được Bộ Công an đề xuất tham gia thẩm định.

Trong khi đó, công an cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được đề xuất tham gia thẩm định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm cấp tỉnh; các quy hoạch chi tiết ngành; quy hoạch đô thị và nông thôn; quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; đề án phát triển kinh tế - xã hội áp dụng trên địa bàn cấp tỉnh có khả năng ảnh hưởng đến an ninh.

Bộ cũng đề xuất công an cấp tỉnh tham gia thẩm định dự án liên quan đến an ninh là dự án đầu tư công gồm dự án thuộc nhóm B, dự án nhóm C theo quy định của Luật Đầu tư công; việc chuyển nhượng vốn điều lệ, cổ phần, phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn sở hữu của doanh nghiệp trở lên; dự án đầu tư có liên quan đến an ninh thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về đầu tư...