Nghiên cứu cho người lương 27 triệu/tháng có thể mua nhà ở xã hội

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng nghiên cứu nâng hạn mức thu nhập của đối tượng mua nhà ở xã hội, có thể lên mức 25-27 triệu đồng/tháng, trong khi mức hiện hành là 20 triệu đồng/tháng.

Hiện tại, trần thu nhập người mua nhà ở xã hội ở mức 20 triệu đồng/tháng với cá nhân và 40 triệu đồng/tháng đối với vợ chồng. Ảnh: Thạch Thảo.

Kết luận tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Xây dựng chủ trì đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội, đồng thời nghiên cứu mở rộng hạn mức thu nhập của đối tượng mua nhà ở xã hội (có thể đề xuất lên mức 25-27 triệu đồng/tháng).

Theo quy định hiện hành, trần thu nhập người mua nhà ở xã hội ở mức 20 triệu đồng/tháng với cá nhân và 40 triệu đồng/tháng đối với vợ chồng. Riêng người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên sẽ được xét nếu thu nhập không quá 30 triệu đồng/tháng.

Thu nhập được xác định dựa trên bảng lương hoặc xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi người đó làm việc. Những người không có hợp đồng lao động sẽ được công an cấp xã xác nhận thu nhập dựa trên dữ liệu dân cư, thời hạn giải quyết tối đa 7 ngày kể từ khi nhận được đề nghị.

Thời gian qua, nhà ở xã hội được thúc đẩy xây dựng trên toàn quốc. Tại phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản hôm 26/2 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ mục tiêu bảo đảm mọi người dân được tiếp cận nhà ở một cách bình đẳng, công khai, minh bạch, phù hợp thu nhập.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan đẩy nhanh Nghị quyết số 07 về chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030; tiếp tục hoàn thiện chính sách nhà ở xã hội, trong đó nghiên cứu mở rộng đối tượng được tiếp cận loại hình nhà ở này.

Người đứng đầu Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước đẩy mạnh giải ngân gói tín dụng cho nhà ở xã hội đã được Thủ tướng phê duyệt, định kỳ hàng tháng gửi số liệu giải ngân về Bộ Xây dựng để tổng hợp, báo cáo.

UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm đẩy mạnh triển khai dự án, hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội năm 2026; chủ động bố trí ngân sách cho bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch và thực hiện nghiêm quy định về quỹ đất dành cho nhà lưu trú công nhân, nhà ở xã hội và phần quỹ đất phát triển nhà ở thương mại, dịch vụ.

Trong năm 2025, cả nước đã hoàn thành hơn 100.000 căn nhà xã hội. Sang năm nay, các địa phương được giao chỉ tiêu hoàn thành khoảng 158.700 căn. Đến hiện tại, cả nước có 220 dự án nhà ở xã hội đã khởi công, đang triển khai xây dựng với quy mô gần 215.000 căn, dự kiến đạt 135% so với chỉ tiêu được giao năm 2026.

Như vậy lũy kế đến nay, cả nước đã có 737 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 701.347 căn (đạt trên 70% so với chỉ tiêu Đề án 1 triệu căn hộ tới năm 2030). Theo các cơ quan quản lý, mục tiêu hoàn thành 1 triệu căn hộ trong năm 2028 là khả thi.