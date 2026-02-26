Thủ tướng: Nghiên cứu mở rộng đối tượng được tiếp cận nhà ở xã hội

Thủ tướng nêu rõ mục tiêu thời gian tới là bảo đảm mọi người dân được tiếp cận nhà ở một cách bình đẳng, công khai, minh bạch, phù hợp thu nhập.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chính sách nhà ở thương mại và nhà ở xã hội, trong đó nghiên cứu mở rộng đối tượng được tiếp cận nhà ở xã hội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Tại phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ mục tiêu thời gian tới là bảo đảm mọi người dân được tiếp cận nhà ở một cách bình đẳng, công khai, minh bạch, phù hợp thu nhập.

Thủ tướng cũng đặt mục tiêu tăng nguồn cung bất động sản, nhà ở các phân khúc; giảm giá thành sản phẩm; thủ tục, quy trình phải thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp; bình ổn giá, chống tiêu cực, không để tham nhũng, đầu cơ; hoàn thành cơ sở dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung".

Trong thời gian tới, người đứng đầu Chính phủ giao các bộ, ngành và địa phương rà soát, đẩy nhanh công tác quy hoạch đất đai, đô thị, nông thôn trong quý I; tập trung giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất, xây dựng hạ tầng; bảo đảm nguồn cung nguyên vật liệu xây dựng; đơn giản hóa thủ tục, thiết kế quy trình số hóa, giảm chi phí tuân thủ trong triển khai dự án nhà ở, bất động sản.

Thủ tướng đồng thời yêu cầu các cơ quan liên quan đẩy nhanh Nghị quyết số 07 về chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030; triển khai Nghị định số 302/2025 về Quỹ nhà ở quốc gia; hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản.

Với từng bộ ngành cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp tục hoàn thiện chính sách nhà ở thương mại và nhà ở xã hội, trong đó nghiên cứu mở rộng đối tượng được tiếp cận nhà ở xã hội.

Bộ Xây dựng cũng có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước thành lập; kiểm tra, đôn đốc phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm mục tiêu năm 2026 và các năm tiếp theo.

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng phải phối hợp triển khai nhà ở cho lực lượng vũ trang; xử lý nghiêm tiêu cực, môi giới trái phép, lừa đảo, thao túng hồ sơ mua nhà ở xã hội và các vi phạm liên quan thị trường bất động sản.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần hướng dẫn, triển khai Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội và Nghị định 49/2026 của Chính phủ về cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai; đồng thời phối hợp Bộ Xây dựng xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí, đơn giá phù hợp.

Bộ Công Thương rà soát để loại bỏ "hợp đồng mua bán căn hộ chung cư" ra khỏi Danh mục phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung ra khỏi Thông tư số 42/2025, hoàn thành trong quý I.

Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm đẩy mạnh giải ngân gói tín dụng cho nhà ở xã hội đã được Thủ tướng phê duyệt, định kỳ hàng tháng gửi số liệu giải ngân về Bộ Xây dựng để tổng hợp, báo cáo; đẩy mạnh giải ngân cho người trẻ dưới 35 tuổi. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu kiểm soát chặt tín dụng bất động sản đầu cơ, tập trung cho nhu cầu ở thực của người dân; chỉ đạo các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản.

Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ nghiên cứu thúc đẩy phát hành trái phiếu bất động sản, trái phiếu nhà ở xã hội, trái phiếu nhà ở thương mại bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần đẩy mạnh phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững, huy động sức mạnh trong phát triển thị trường bất động sản; tập trung quy hoạch, phát triển các hạ tầng chiến lược.

Các địa phương cần đẩy mạnh triển khai dự án, hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội năm 2026; chủ động bố trí ngân sách cho bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch và thực hiện nghiêm quy định về quỹ đất dành cho nhà lưu trú công nhân, nhà ở xã hội và phần quỹ đất phát triển nhà ở thương mại, dịch vụ.