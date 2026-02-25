Thủ tướng: Đảm bảo tiếp cận bình đẳng các dịch vụ tài chính ngân hàng

Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu lớn nhất của Chiến lược tài chính toàn diện giai đoạn 2026-2030 là bảo đảm mọi người dân và doanh nghiệp được tiếp cận dịch vụ tài chính ngân hàng.

Thủ tướng yêu cầu phát triển tài chính toàn diện và phải bảo đảm công bằng xã hội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Đây là chỉ đạo được Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện, đưa ra tại Phiên họp lần thứ 3 của Ban Chỉ đạo diễn ra chiều 24/2.

Cụ thể, tại phiên họp, sau khi nghe các ý kiến về Báo cáo tổng kết việc thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện giai đoạn 2020-2025 và dự thảo Chiến lược giai đoạn 2026-2030 của các bộ, ngành liên quan, Thủ tướng cơ bản đồng tình về những kết quả, chỉ tiêu đạt được; đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế.

Cho ý kiến để các cơ quan tiếp tục hoàn thiện dự thảo Chiến lược giai đoạn 2026-2030, Thủ tướng nêu rõ mục tiêu lớn nhất là bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, tiếp cận bình đẳng các dịch vụ tài chính ngân hàng, người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, vừa tham gia, vừa thụ hưởng thành quả thực hiện Chiến lược.

Mục tiêu tổng quát là hình thành hệ sinh thái tài chính toàn diện hiện đại, an toàn và bao trùm; phấn đấu mọi người dân và doanh nghiệp, nhất là nhóm đối tượng ưu tiên được tiếp cận một cách bình đẳng, toàn diện các sản phẩm, dịch vụ tài chính, hưởng thụ đầy đủ các thành quả từ Chiến lược.

Thủ tướng cho rằng cùng với các nhóm đối tượng ưu tiên, cần đồng thời ưu tiên phát triển hạ tầng chiến lược đồng bộ, bao trùm, toàn diện và ưu tiên chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi cơ cấu trong thực hiện Chiến lược.

Các chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2030 gồm 95% dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác; giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 30 lần GDP; ít nhất 30% người trưởng thành gửi tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng; ít nhất 300.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa có dư nợ tại các tổ chức tín dụng; dư nợ tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế đạt khoảng 25%; ít nhất 75% người trưởng thành có thông tin về lịch sử tín dụng trong hệ thống thông tin tín dụng của NHNN; doanh thu ngành bảo hiểm đạt quy mô khoảng 3,3-3,5% GDP.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đồng tình với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu gồm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm tạo môi trường thuận lợi cho việc thực hiện các mục tiêu tài chính toàn diện; phát triển đa dạng các tổ chức cung ứng sản phẩm, dịch vụ tài chính, kênh phân phối hiện đại nhằm hỗ trợ các đối tượng của Chiến lược được tiếp cận, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính một cách thuận tiện với chi phí hợp lý.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu phát triển đa dạng các sản phẩm, dịch vụ tài chính hiện đại, dễ sử dụng hướng đến các đối tượng của Chiến lược; xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng dịch vụ tài chính số thúc đẩy tài chính toàn diện; triển khai Chương trình giáo dục tài chính quốc gia và Chương trình công dân số trên phạm vi cả nước; đẩy mạnh bảo vệ người tiêu dùng dịch vụ tài chính; thúc đẩy tài chính bền vững, tài chính khí hậu và tài chính toàn diện; tăng giải pháp hỗ trợ khác.

Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, điều chỉnh phù hợp, linh hoạt, đạt mục tiêu đề ra với hiệu quả cao, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, phát triển nhanh và bền vững đất nước, xây dựng đất nước giàu mạnh.