Xuất hiện cổ đông mới nắm hơn 7.000 tỷ cổ phiếu Vingroup

HSBC đã nhận chuyển nhượng gần 49 triệu cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup, với giá trị ước tính hơn 7.100 tỷ đồng theo thị giá hiện tại.

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) vừa thông báo thực hiện chuyển quyền sở hữu gần 49 triệu cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup cho The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC). Ngày hiệu lực chuyển quyền là 16/3.

Cụ thể, khối lượng chuyển nhượng là 48.916.785 cổ phiếu VIC. Trên thị trường, mã chứng khoán này hiện giao dịch quanh mức 146.200 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo mức giá này, giá trị lô cổ phiếu chuyển nhượng ước đạt khoảng 7.151 tỷ đồng .

HSBC là một trong những tổ chức tài chính - ngân hàng lớn nhất thế giới, đồng thời từng tham gia nhiều thương vụ liên quan đến hệ sinh thái của Tập đoàn Vingroup.

Cụ thể, năm 2021, Vinpearl đã huy động thành công 425 triệu USD trái phiếu quốc tế, với sự tham gia đồng bảo lãnh phát hành của HSBC cùng Credit Suisse và BNP Paribas.

Về phía Vingroup, năm 2025, tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam ghi nhận 332.770 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất, tăng 76% so với năm trước và là mốc doanh thu cao nhất lịch sử của tập đoàn. Kết quả này cũng đưa Vingroup trở thành tập đoàn tư nhân Việt Nam đầu tiên đạt doanh thu trên 300.000 tỷ.

Với kết quả doanh thu kỷ lục, Vingroup đã thu về 11.146 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 111% và vượt kế hoạch cổ đông đặt ra từ đầu năm. Đây cũng là lần đầu tiên lợi nhuận của Vingroup đạt trên 10.000 tỷ.

Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Vingroup đạt 1,12 triệu tỷ, tăng 34% so với thời điểm đầu năm.