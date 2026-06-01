Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Dòng xe nào cần lưu ý khi dùng xăng E10?

  • Thứ hai, 1/6/2026 05:37 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Theo Bộ Công Thương, hầu hết ôtô, xe máy hiện nay đều tương thích với xăng sinh học, nhưng một số dòng xe đời cũ cần được kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu trước khi sử dụng.

Theo Bộ Công Thương, hầu hết ôtô, xe máy hiện nay đều tương thích với xăng E10. Ảnh: Báo Chính Phủ.

Bộ Công Thương vừa phát hành cẩm nang sử dụng xăng sinh học, cung cấp thông tin về lộ trình triển khai xăng E10, khả năng tương thích với các loại động cơ, những lưu ý khi sử dụng cũng như khuyến nghị dành cho người dân.

Theo tài liệu này, phần lớn hãng xe phổ biến trên thị trường như Honda, Toyota, Ford, Yamaha cùng nhiều nhà sản xuất xe máy khác đều đã có khuyến nghị cho phép sử dụng nhiên liệu chứa ethanol (nhiên liệu sinh học) ở mức phù hợp.

Tuy nhiên, Bộ Công Thương lưu ý một số phương tiện cần thận trọng khi chuyển sang dùng xăng E10. Nhóm này gồm các xe sản xuất trước năm 2000, xe sử dụng bộ chế hòa khí đời cũ, xe đã vận hành nhiều năm nhưng chưa được kiểm tra hệ thống nhiên liệu, cùng các mẫu xe phục chế hoặc xe sưu tầm.

Đối với các phương tiện trên, người dùng nên kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu trước khi sử dụng, bao gồm bình xăng, bơm xăng, lọc xăng, đường ống dẫn nhiên liệu, bộ chế hòa khí và kim phun. Các bộ phận xuống cấp cần được thay thế nếu cần thiết.

Cẩm nang cũng giải đáp một số băn khoăn thường gặp liên quan đến xăng sinh học. Về hiện tượng xe yếu máy, Bộ Công Thương cho biết tình trạng này có thể xảy ra nhưng mức chênh lệch công suất là rất nhỏ. Xăng E10 có nhiệt trị thấp hơn khoảng 3,4% so với xăng khoáng thông thường, song quá trình cháy diễn ra triệt để hơn, giúp giảm phát thải hydrocarbon (HC) và carbon monoxide (CO) khoảng 20-30%.

Đối với lo ngại về việc hao nhiên liệu, cơ quan quản lý thừa nhận một số trường hợp có thể ghi nhận mức tiêu hao cao hơn. Tuy vậy, mức tăng không đáng kể trong điều kiện vận hành bình thường.

Một vấn đề khác được nhắc đến là khả năng hút ẩm của xăng E10. Hiện tượng này có thể xảy ra khi nước lọt vào bình nhiên liệu, nắp bình không kín hoặc phương tiện bị ngập nước. Theo Bộ Công Thương, hiện tượng tách lớp chỉ xuất hiện khi lượng nước tích tụ vượt quá ngưỡng hòa tan cho phép.

Để hạn chế rủi ro, người dân được khuyến cáo không để xe ngừng hoạt động trong thời gian dài, nên khởi động định kỳ, tránh để phương tiện ngập nước và bảo quản tại nơi khô thoáng. Nếu xe không sử dụng trong thời gian dài, chủ xe nên thay nhiên liệu mới, kiểm tra rò rỉ và thay lọc xăng đúng hạn vận hành trở lại.

Bộ Công Thương cũng khuyến cáo người dân không tự pha chế xăng sinh học. Việc chuyển đổi giữa các loại nhiên liệu như E5, E10 hay RON95 cần tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất phương tiện. Đồng thời, người tiêu dùng nên lựa chọn các cửa hàng bán lẻ uy tín và thận trọng với những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

Ai chịu trách nhiệm nếu xăng E10 làm hỏng phương tiện?

Bộ Công Thương cho biết nếu có đủ căn cứ chứng minh hư hỏng xuất phát từ nhiên liệu này, trách nhiệm trước hết thuộc về đơn vị cung cấp xăng.

23 giờ trước

Dùng xăng E10 có ảnh hưởng đến điều kiện bảo hành xe?

Bên cạnh những lo ngại về động cơ, khả năng ăn mòn hay hút ẩm, một số câu hỏi khác liên quan đến quyền lợi bảo hành của chủ xe cũng vừa được Bộ Công Thương làm rõ.

39:2321 hôm qua

Các hãng xe phải thông báo dòng xe nào tương thích xăng E10

Cơ quan quản lý yêu cầu doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô và xe máy đánh giá mức độ tương thích của từng dòng xe với xăng E10.

41:2471 hôm qua

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Minh An

xăng e10 Honda Toyota Nhiên liệu sinh học xe dủng xăng e10 triển khai xăng E10 xăng sinh học

  • Nhiên liệu sinh học

    Là loại nhiên liệu được hình thành từ các hợp chất có nguồn gốc động thực vật (sinh học) như mỡ động vật, dầu dừa, ngũ cốc (lúa mỳ, ngô, đậu tương…), chất thải trong nông nghiệp (rơm rạ), chất thải công nghiệp (mùn cưa, gỗ thải…). Nhiên liệu sinh học có thể được phân ra thành 3 loại gồm diesel sinh học, xăng sinh học, khí sinh học. Ưu điểm nổi bật của nhiên liệu sinh học so với nhiên liệu truyền thống là thân thiện với môi trường đồng thời là nguồn nhiên liệu tái sinh.

    Bạn có biết: Tại Việt Nam, nhiên liệu sinh học là xăng E5 sẽ được thay thế cho xăng khoáng A 92 kể từ ngày 1/1/2018.

Đọc tiếp

Da den luc mua chung khoan? hinh anh

Đã đến lúc mua chứng khoán?

32 phút trước 07:08 1/6/2026

0

Nhiều công ty chứng khoán cho rằng thị trường đang trong giai đoạn tích lũy cần thiết. Vùng 1.850 điểm được đánh giá là hỗ trợ quan trọng quyết định khả năng duy trì xu hướng tăng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý