Dòng xe nào cần lưu ý khi dùng xăng E10?

Theo Bộ Công Thương, hầu hết ôtô, xe máy hiện nay đều tương thích với xăng sinh học, nhưng một số dòng xe đời cũ cần được kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu trước khi sử dụng.

Bộ Công Thương vừa phát hành cẩm nang sử dụng xăng sinh học, cung cấp thông tin về lộ trình triển khai xăng E10, khả năng tương thích với các loại động cơ, những lưu ý khi sử dụng cũng như khuyến nghị dành cho người dân.

Theo tài liệu này, phần lớn hãng xe phổ biến trên thị trường như Honda, Toyota, Ford, Yamaha cùng nhiều nhà sản xuất xe máy khác đều đã có khuyến nghị cho phép sử dụng nhiên liệu chứa ethanol (nhiên liệu sinh học) ở mức phù hợp.

Tuy nhiên, Bộ Công Thương lưu ý một số phương tiện cần thận trọng khi chuyển sang dùng xăng E10. Nhóm này gồm các xe sản xuất trước năm 2000, xe sử dụng bộ chế hòa khí đời cũ, xe đã vận hành nhiều năm nhưng chưa được kiểm tra hệ thống nhiên liệu, cùng các mẫu xe phục chế hoặc xe sưu tầm.

Đối với các phương tiện trên, người dùng nên kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu trước khi sử dụng, bao gồm bình xăng, bơm xăng, lọc xăng, đường ống dẫn nhiên liệu, bộ chế hòa khí và kim phun. Các bộ phận xuống cấp cần được thay thế nếu cần thiết.

Cẩm nang cũng giải đáp một số băn khoăn thường gặp liên quan đến xăng sinh học. Về hiện tượng xe yếu máy, Bộ Công Thương cho biết tình trạng này có thể xảy ra nhưng mức chênh lệch công suất là rất nhỏ. Xăng E10 có nhiệt trị thấp hơn khoảng 3,4% so với xăng khoáng thông thường, song quá trình cháy diễn ra triệt để hơn, giúp giảm phát thải hydrocarbon (HC) và carbon monoxide (CO) khoảng 20-30%.

Đối với lo ngại về việc hao nhiên liệu, cơ quan quản lý thừa nhận một số trường hợp có thể ghi nhận mức tiêu hao cao hơn. Tuy vậy, mức tăng không đáng kể trong điều kiện vận hành bình thường.

Một vấn đề khác được nhắc đến là khả năng hút ẩm của xăng E10. Hiện tượng này có thể xảy ra khi nước lọt vào bình nhiên liệu, nắp bình không kín hoặc phương tiện bị ngập nước. Theo Bộ Công Thương, hiện tượng tách lớp chỉ xuất hiện khi lượng nước tích tụ vượt quá ngưỡng hòa tan cho phép.

Để hạn chế rủi ro, người dân được khuyến cáo không để xe ngừng hoạt động trong thời gian dài, nên khởi động định kỳ, tránh để phương tiện ngập nước và bảo quản tại nơi khô thoáng. Nếu xe không sử dụng trong thời gian dài, chủ xe nên thay nhiên liệu mới, kiểm tra rò rỉ và thay lọc xăng đúng hạn vận hành trở lại.

Bộ Công Thương cũng khuyến cáo người dân không tự pha chế xăng sinh học. Việc chuyển đổi giữa các loại nhiên liệu như E5, E10 hay RON95 cần tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất phương tiện. Đồng thời, người tiêu dùng nên lựa chọn các cửa hàng bán lẻ uy tín và thận trọng với những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.