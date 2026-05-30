Dùng xăng E10 có ảnh hưởng đến điều kiện bảo hành xe?

Bên cạnh những lo ngại về động cơ, khả năng ăn mòn hay hút ẩm, một số câu hỏi khác liên quan đến quyền lợi bảo hành của chủ xe cũng vừa được Bộ Công Thương làm rõ.

Bộ Công Thương cho biết tất cả hãng ôtô và xe máy đang sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam đều chấp nhận sử dụng xăng E10. Ảnh: Hoài Bảo.

Trước thời điểm xăng sinh học E10 được triển khai trên toàn quốc từ ngày 1/6, Bộ Công Thương tiếp tục giải đáp nhiều nội dung liên quan đến những lo ngại phổ biến của người tiêu dùng như tình trạng nóng máy, ăn mòn động cơ, khả năng hút nước hay ảnh hưởng đến chế độ bảo hành phương tiện.

Theo Bộ Công Thương, hiện chưa có bằng chứng cho thấy xăng E10 khiến động cơ nóng lên bất thường nếu phương tiện được vận hành đúng kỹ thuật. Đây là một trong những băn khoăn thường xuất hiện trên các diễn đàn và mạng xã hội trong thời gian gần đây khi Việt Nam chuẩn bị chuyển sang sử dụng loại nhiên liệu mới.

Liên quan đến nguy cơ ăn mòn động cơ, cơ quan quản lý cho biết các thử nghiệm khoa học đã chỉ ra rằng mặc dù ethanol có tính ăn mòn cao hơn xăng khoáng truyền thống, nhưng mức độ tác động của xăng E10 đối với các chi tiết động cơ là rất nhỏ. Đặc biệt, phần lớn ôtô và xe máy hiện nay đã được thiết kế để tương thích với nhiên liệu E10 và sử dụng các vật liệu phù hợp nhằm hạn chế các ảnh hưởng có thể phát sinh.

Bên cạnh đó, ethanol có khả năng hút ẩm cao hơn xăng khoáng nên người sử dụng cần hạn chế lưu trữ nhiên liệu trong thời gian dài. Bình chứa nhiên liệu cần được đậy kín để tránh nước hoặc hơi ẩm xâm nhập làm ảnh hưởng đến chất lượng xăng.

Về hiện tượng tách pha, Bộ Công Thương dẫn kết quả các thử nghiệm thực tế cho biết xăng E10 vẫn duy trì trạng thái ổn định trong điều kiện lưu chứa thông thường. Cụ thể, các thử nghiệm được thực hiện trong bình thủy tinh cho thấy sau 3 tháng bảo quản, xăng E10 vẫn chưa xuất hiện hiện tượng tách pha.

Tuy nhiên, cơ quan quản lý vẫn khuyến cáo người dân không nên tồn trữ xăng E10 quá lâu mà cần sử dụng nhiên liệu trong thời gian phù hợp và bảo quản đúng quy định nhằm đảm bảo chất lượng nhiên liệu.

Đối với những phương tiện ít sử dụng, chủ xe nên khởi động xe định kỳ, thường xuyên kiểm tra tình trạng nhiên liệu và thực hiện bảo dưỡng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Đây được xem là biện pháp cần thiết không chỉ đối với xăng E10 mà cả các loại nhiên liệu khác nhằm duy trì tình trạng vận hành ổn định của phương tiện.

Cơ quan này cũng lưu ý người dân nên lựa chọn mua xăng tại các cửa hàng uy tín, tránh để xe không hoạt động trong thời gian quá dài và thực hiện bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo hiệu quả sử dụng nhiên liệu cũng như tuổi thọ động cơ.

Về vấn đề bảo hành, Bộ Công Thương cho biết tất cả hãng ôtô và xe máy đang sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam đều chấp nhận sử dụng nhiên liệu E10 đối với các dòng xe đang bán trên thị trường. Việc sử dụng xăng E10 hiện không nằm trong danh mục các điều kiện loại trừ bảo hành của các nhà sản xuất. Dù vậy, người dùng vẫn được khuyến nghị tham khảo sổ tay kỹ thuật và các hướng dẫn riêng của từng hãng xe để sử dụng nhiên liệu phù hợp nhất với phương tiện.