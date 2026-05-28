Nắng nóng 40 độ, người Việt chi hàng trăm tỷ mua quạt điện cầm tay

Đợt nắng nóng gay gắt, đặc biệt tại miền Bắc, kéo nhu cầu mua thiết bị làm mát tăng vọt trên các sàn TMĐT. Chỉ trong 2 tháng, người dùng đã chi hàng trăm tỷ đồng mua quạt mini.

Doanh số quạt điện cầm tay bùng nổ trước tình trạng nắng nóng. Ảnh: T.L.

Theo báo cáo mới công bố của nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn, thị trường quạt điện trên các sàn thương mại điện tử đang bước vào giai đoạn tăng trưởng bùng nổ khi nhu cầu mua sắm thiết bị làm mát tăng mạnh dưới tác động của thời tiết nắng nóng kéo dài tại nhiều khu vực trên cả nước, đặc biệt là miền Bắc.

Dữ liệu thống kê cho thấy chỉ trong vòng 2 tháng, từ ngày 25/3 đến 25/5, tổng doanh số ngành hàng quạt điện trên 4 sàn TMĐT lớn gồm Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đã vượt 1.344 tỷ đồng . Con số này tăng tới 167% so với giai đoạn liền kề trước đó (25/1-25/3) và tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Không chỉ doanh thu tăng mạnh, sức mua của thị trường cũng bùng nổ rõ rệt. Tổng sản lượng tiêu thụ toàn ngành đạt khoảng 5,7 triệu sản phẩm, tăng 111% so với giai đoạn trước và tăng 11% so với cùng kỳ. Khoảng 16.800 gian hàng tham gia kinh doanh ngành hàng quạt điện trên các nền tảng trực tuyến, phản ánh mức độ cạnh tranh ngày càng lớn trong mùa cao điểm nắng nóng năm nay.

Điểm đáng chú ý là cục diện thị phần trên sàn thương mại điện tử đã có sự thay đổi đáng kể. Nếu trước đây Shopee thường chiếm ưu thế ở nhóm hàng điện gia dụng phổ thông thì năm nay TikTok Shop đã vươn lên dẫn đầu doanh số ngành quạt điện.

Theo Metric.vn, nền tảng này ghi nhận doanh thu khoảng 724 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ. Trong khi đó, Shopee đạt khoảng 615 tỷ đồng , tăng nhẹ 2%.

Sự bứt phá của TikTok Shop cho thấy xu hướng “mua sắm giải trí” tiếp tục phát huy hiệu quả, đặc biệt với các sản phẩm điện gia dụng giá phổ thông, dễ ra quyết định mua nhanh thông qua livestream hoặc video ngắn. Nhiều nhà bán hàng đẩy mạnh các phiên livestream liên tục trong khung giờ cao điểm nắng nóng, kết hợp giảm giá mạnh và miễn phí vận chuyển để kích cầu.

DOANH SỐ BÁN QUẠT ĐIỆN TRÊN CÁC SÀN TMĐT Số liệu tính trong giai đoạn 2 tháng (25/3-25/5). Nguồn: Metric.vn. Nhãn TikTok Shop Shopee Lazada Tiki Doanh số tỷ đồng 724 615 4 0.2

Ở chiều ngược lại, Lazada chỉ đạt khoảng 4,4 tỷ đồng doanh số, giảm tới 80%, còn Tiki đạt khoảng 216 triệu đồng, tăng 41% nhưng quy mô vẫn khá nhỏ so với 2 nền tảng dẫn đầu.

Xét theo phân khúc giá, nhóm quạt điện tầm trung đang chiếm ưu thế áp đảo trên các sàn TMĐT. Hai khoảng giá 200.000-350.000 đồng và 350.000-500.000 đồng là những phân khúc bán chạy nhất thị trường. Trong đó, riêng nhóm sản phẩm giá 200.000-350.000 đồng ghi nhận doanh số vượt 400 tỷ đồng , cao nhất toàn phân khúc.

Đây chủ yếu là các dòng quạt mini, quạt cầm tay và quạt tích điện phục vụ nhu cầu làm mát cá nhân, di chuyển linh hoạt hoặc sử dụng trong điều kiện mất điện cục bộ. Các thương hiệu như Jisulife hay Goojodoq đang nổi lên như những cái tên dẫn đầu về doanh số trên sàn thương mại điện tử nhờ tập trung mạnh vào nhóm sản phẩm nhỏ gọn, pin dung lượng cao và thiết kế phù hợp giới trẻ.

Báo cáo cũng cho thấy nhu cầu tiêu thụ quạt điện tập trung mạnh tại các tỉnh, thành phía Bắc như Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ và Hải Phòng. Đây đều là những địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi đợt nắng nóng gay gắt diễn ra trong những ngày cuối tháng 5.

Thực tế, chỉ trong 5 ngày đầu cao điểm nắng nóng 23-27/5, hệ thống điện quốc gia, đặc biệt khu vực miền Bắc, đã liên tục thiết lập các mức kỷ lục mới về công suất và sản lượng tiêu thụ điện. Nhiệt độ phổ biến tại nhiều địa phương dao động 38-40 độ C, thậm chí có nơi vượt ngưỡng 40 độ C, kéo theo nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát tăng vọt.