Nhiều cây xăng tại TP.HCM chuyển đổi hoàn toàn sang E10

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, một số cây xăng trên đường Điện Biên Phủ, Hai Bà Trưng, Trương Định... đã thay đổi nhận diện với thông tin về xăng E10. Nhiều cửa hàng cũng ngừng nhập thêm xăng khoáng truyền thống để chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi hoàn toàn sang nhiên liệu sinh học.

Trước đó, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 09 về thúc đẩy sử dụng xăng E10 nhằm giảm dần tiêu thụ xăng khoáng, hướng tới lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh và giảm phát thải khí nhà kính.

Từ ngày 15/5, nhiều cây xăng tại TP.HCM bắt đầu triển khai chuyển đổi theo hình thức “cuốn chiếu”. Các cửa hàng bán hết lượng xăng RON95-V còn tồn trong bể chứa trước khi chuyển sang kinh doanh E10. Đến ngày 27/5, nhiều cây xăng đã hoàn tất việc chuyển sang bán hoàn toàn xăng E10.

Theo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ( Petrolimex ), doanh nghiệp đã triển khai kinh doanh E10 từ cuối tháng 4 và đồng loạt thực hiện nhiều giải pháp phục vụ quá trình chuyển đổi như chuẩn bị nguồn ethanol, đầu tư kho bể, nâng cấp công nghệ phối trộn và chuẩn hóa quy trình kỹ thuật tại hơn 2.800 cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc.

Ghi nhận tại các điểm bán cho thấy nhiều người dân bắt đầu cởi mở hơn với loại nhiên liệu mới. “Tôi chạy trung bình hơn 100 km mỗi ngày nên khá quan tâm chuyện đổ xăng xe. Mấy hôm nay thấy nhiều cây xăng chuyển sang E10 nên tôi cũng đổ thử để trải nghiệm. Hiện xe vẫn chạy ổn định, chưa thấy khác biệt, nên cũng yên tâm”, anh Thanh Vũ, tài xế công nghệ, cho biết.

Nhiều tài xế ôtô khi đến đổ xăng thường chủ động hỏi nhân viên về khả năng tương thích động cơ, mức tiêu hao nhiên liệu và độ ổn định của E10 trước khi quyết định sử dụng lâu dài.

Một số người dân cho rằng mức giá thấp hơn so với xăng khoáng trước đây là lý do khiến họ muốn trải nghiệm E10. Trong khi đó, nhiều người dùng xe đời mới nhận xét chưa ghi nhận hiện tượng hụt ga hay khó nổ máy sau thời gian sử dụng.

Tuy vậy, không ít người dùng vẫn giữ tâm lý thận trọng khi chuyển sang nhiên liệu mới, đặc biệt với các dòng xe đã sử dụng nhiều năm hoặc xe dùng chế hòa khí. Một số tài xế cho biết họ muốn tiếp tục theo dõi thêm phản hồi thực tế trước khi sử dụng hoàn toàn E10 trong thời gian dài.

Theo các nhân viên cây xăng, lượng khách lựa chọn E10 tăng dần trong những ngày gần đây khi nhiều cửa hàng bắt đầu dừng bán xăng khoáng truyền thống. Các doanh nghiệp cũng kỳ vọng người tiêu dùng sẽ tiếp tục ủng hộ loại nhiên liệu này nhờ khả năng giảm phát thải và thân thiện hơn với môi trường.

Xăng E10 là hỗn hợp gồm 90% xăng khoáng và 10% ethanol sinh học. Theo Bộ Công Thương, từ ngày 1/6, toàn bộ xăng không chì trên thị trường sẽ được phối trộn thành E10 nhằm giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Các nghiên cứu và thử nghiệm cho thấy khi sử dụng xăng E10, công suất động cơ và mức tiêu hao nhiên liệu tương đương với xăng khoáng. Thậm chí, mức tiêu thụ nhiên liệu còn có thể được cải thiện.

Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân vừa thông tin thêm về quá trình chuẩn bị và lộ trình triển khai xăng sinh học E10 trên toàn quốc.

Từ nguồn ethanol nhập khẩu, công suất phối trộn đến hệ thống cửa hàng bán lẻ, các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu đang đồng loạt tăng tốc chuẩn bị cho giai đoạn triển khai xăng E10.

