Xăng E10 tương thích với hơn 90% phương tiện tại Việt Nam hiện nay

Bộ Công thương cho biết xăng E10 tương thích với phần lớn phương tiện hiện nay tại Việt Nam.

Trong nội dung dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành quy định về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10, Bộ Công thương cho biết việc sử dụng xăng E10 hiện nay không cần cải tiến động cơ.

Cụ thể trong phần thuyết minh về phân tích khoa học kỹ thuật, Bộ Công thương cho biết bản thân nguồn E100 dùng để phối trộn xăng E10 đã có hàm lượng oxy xấp xỉ 34,7%, chỉ số Octan cao ở mức xấp xỉ 108 RON, do đó giúp tăng hiệu suất cháy.

Bộ Công thương cho biết theo kết quả các nghiên cứu, xăng E10 tương thích với hơn 90% phương tiện hiện nay tại Việt Nam, do đó không cần cải tiến động cơ. Xăng E10 cũng được cho là có thể giúp giảm 20-30% lượng phát thải CO và giảm 10-20% lượng phát thải khí HC.

Như vậy theo nội dung dự thảo đang được lấy ý kiến, xăng sinh học E10 tương thích với hơn 90% phương tiện giao thông sử dụng động cơ xăng tại Việt Nam.

Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý khi có nhu cầu sử dụng xăng sinh học E10 cần tìm đến các thương nhân uy tín để đảm bảo tiếp cận nguồn nhiên liệu chất lượng, đúng tỷ lệ phối trộn và trị số Octan.

Việc sử dụng các loại "phụ gia" không rõ nguồn gốc hay chưa qua kiểm chứng hiệu quả để đổ vào bình nhiên liệu cùng với xăng E10 cũng nên được tránh. Để đảm bảo phương tiện vận hành hiệu quả và tránh hư hỏng, người dùng chỉ cần lưu ý đổ xăng đạt chuẩn chất lượng, đồng thời tiến hành bảo dưỡng thường xuyên, đúng chu kỳ như khuyến cáo của nhà sản xuất.

Cũng trong dự thảo, Bộ Công thương cho biết tính đến tháng 4/2026, nguồn cung E100 đạt khoảng 84.200 m3, đủ phối trộn khoảng 910.000 m3 xăng - bao gồm 15% xăng E5 RON 92 và 85% xăng E10 RON 95. Bộ Công thương cho biết lượng xăng này đáp ứng 91% nhu cầu cả nước trong một tháng.

Theo Bộ Công thương, xăng E5 tại Việt Nam từng chiếm khoảng 40% lượng tiêu thụ trên cả nước. Tuy nhiên, tỷ lệ này hiện giảm xuống còn 15-20%, chủ yếu do chênh lệch giá thấp và tâm lý người tiêu dùng.