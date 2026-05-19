Các nước trên thế giới quy định ra sao về xăng sinh học?

Nhiều quốc gia đặt ra tỷ lệ phối trộn ethanol bắt buộc trong xăng sinh học. Mỹ thậm chí cho phép phối trộn ethanol với tỷ lệ đến 85% cho xăng E85.

Theo nội dung Thông tư 50/2025, từ ngày 1/6, xăng không chì tại Việt Nam sẽ phải qua công đoạn phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Xăng sinh học E5 RON 92 cũng sẽ được tiếp tục phối trộn, pha chế để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31/12/2030.

Như vậy từ đầu tháng 6 tới đây, người sử dụng xe máy và ôtô động cơ xăng tại Việt Nam chỉ có thể sử dụng xăng sinh học E5 RON 92 hoặc xăng E10 RON 95.

Trước Việt Nam, các nước Đông Nam Á gồm Thái Lan và Philippines đã ghi nhận việc ứng dụng xăng sinh học khá mạnh mẽ.

Chẳng hạn, Philippines đã bắt buộc tỷ lệ phối trộn 10% ethanol vào xăng, tương đương quy định chỉ bán xăng E10 từ năm 2012.

Đến năm 2024, Bộ Năng lượng Philippines cho phép các công ty dầu khí giới thiệu xăng E20 trên cơ sở tự nguyện, tuy nhiên chưa đặt ra thời hạn bắt buộc tỷ lệ pha trộn 20%. Nguyên nhân được đưa ra là nhằm đảm bảo nguồn cung ethanol cũng như khả năng tương thích của các loại xe.

Thái Lan tiến hành gia hạn trợ cấp nhiên liệu sinh học thêm 2 năm, tức kéo dài đến hết ngày 24/9 tới đây, nhằm thúc đẩy việc sử dụng xăng sinh học E20 cũng như các hỗn hợp nhiên liệu sinh học khác.

Xứ sở chùa vàng hướng đến tiêu chuẩn hóa nhiên liệu sinh học E20 và loại bỏ các nhiên liệu cũ ra khỏi thị trường.

Trong khi đó, Indonesia lại lùi mục tiêu bắt buộc tỷ lệ pha trộn 10% ethanol trong xăng, từ năm 2027 chuyển sang năm 2028. Nguyên nhân được đưa ra là sự hạn chế nguồn cung ethanol tại quốc gia vạn đảo.

Tại Mỹ, xăng sinh học E10 đã trở thành nhiên liệu tiêu chuẩn, chiếm đa số trong lượng xăng tiêu thụ của quốc gia này trong nhiều năm qua. Tại một số vùng, Mỹ cho phép phân phối thêm xăng E15 hay thậm chí xăng E85 - loại nhiên liệu sinh học chứa 51-85% ethanol trong thành phần.

Nhiều quốc gia châu Âu như Đức, Pháp, Phần Lan hay Vương quốc Anh đã đưa xăng E10 trở thành nhiên liệu tiêu chuẩn tại các trụ bơm phục vụ phương tiện giao thông đường bộ. Xăng sinh học E5 vẫn được duy trì cho nhóm phương tiện đời cũ.

Từ cuối những năm 1970, xăng sinh học E20 và E25 đã được sử dụng rộng rãi tại Brazil. Sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973, Chính phủ Brazil đã bắt buộc pha trộn ethanol vào xăng với tỷ lệ 10-22% trong giai đoạn 1976-1992.

Quy định này khiến xăng khoáng E0 gần như biến mất hoàn toàn khỏi thị trường Brazil, chỉ được cung cấp giới hạn dưới dạng xăng máy bay, phục vụ riêng cho ngành hàng không.

Tại Ấn Độ, chính quyền đã nâng tỷ lệ pha trộn ethanol vào xăng từ mức 12% hồi năm 2023 lên thành 20% từ năm ngoái. Quy định này khiến xăng sinh học E20 trở thành quy chuẩn bắt buộc tại quốc gia đông dân nhất thế giới.

Theo Hydrocarbon Processing, chiến lược này của Ấn Độ nhắm đến giảm phụ thuộc vào nhập khẩu dầu thô, song song với ổn định tình trạng dư thừa sản lượng đường trong nước.