Các hãng khuyến cáo ra sao về xăng sinh học E10?

Một số hãng ra thông báo về khả năng tương thích động cơ với xăng sinh học E10, số khác đề cập trong tài liệu hướng dẫn sử dụng của từng xe, hoặc dán nhãn gần nắp bình nhiên liệu.

Từ ngày 1/6 tới đây, xăng không chì tại Việt Nam sẽ phải qua công đoạn phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Nhiều đơn vị kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam đã sẵn sàng chuyển sang bán xăng sinh học E10 hoặc E5, thay vì xăng khoáng như trước đây.

Mới đây, Honda Việt Nam thông qua fanpage chính thức đã nhấn mạnh thông tin cho biết xe máy Honda hoạt động tốt với xăng có trị số Octan không thấp hơn 91, và tỷ lệ ethanol phối trộn không cao hơn 10%.

Do vậy, khách hàng sử dụng xe máy Honda có thể sử dụng các dòng xăng sinh học như E5 RON 92 hay E10 RON 95 mà không lo ảnh hưởng đến động cơ hay hệ thống nhiên liệu.

Honda Việt Nam khẳng định xe máy của hãng hoạt động tốt với xăng sinh học E10. Ảnh: Đan Thanh.

Trong thông báo của Honda không đề cập đến độ tương thích giữa nhiên liệu sinh học với động cơ xăng trên ôtô. Tuy nhiên, hướng dẫn sử dụng Honda CR-V e:HEV có nêu rõ với các xe nguồn gốc nhập khẩu Thái Lan, loại nhiên liệu phù hợp là xăng không chì hoặc xăng pha cồn lên tới E20, chỉ số Octan 91 trở lên.

Tương tự, tài liệu hướng dẫn sử dụng của Toyota Yaris Cross cũng đề cập đến việc có thể sử dụng xăng pha ethanol với hàm lượng ethanol tối đa 10%, tức tương thích với xăng sinh học E10. Toyota cũng lưu ý loại xăng pha ethanol cần có chỉ số Octan từ 90 trở lên.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của một số dòng xe xăng phổ biến đều có đề cập đến khả năng tương thích xăng sinh học E10.

Trong tài liệu hướng dẫn sử dụng Hyundai Creta, nhà sản xuất lưu ý khách hàng nên sử dụng xăng không chì có trị số Octan từ 91 trở lên. Với nhu cầu sử dụng gasohol - khái niệm được mô tả trong tài liệu này như hỗn hợp của xăng và ethanol, Hyundai khuyến cáo khách hàng không sử dụng gasohol có chứa trên 10% ethanol.

Như vậy, Hyundai Creta đang bán tại Việt Nam là dòng xe tương thích với xăng sinh học E5 và E10, vốn là hỗn hợp của xăng không chì với tỷ lệ phối trộn ethanol 5-10% trong thành phần.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện một đại lý Ford tại khu vực miền Nam cũng cho biết hãng đã có thông báo xác nhận việc tương thích của các dòng ôtô trang bị động cơ xăng đang bán tại Việt Nam với xăng sinh học E10.

Gần nắp bình nhiên liệu của một số dòng xe có dán nhãn E5 và/hoặc E10, cho biết khả năng tương thích với xăng sinh học tương ứng. Ảnh: Phúc Hậu.

Nhìn chung, người dùng có thể tự chủ động kiểm tra tính tương thích của phương tiện mình đang sử dụng với xăng sinh học qua thông tin cung cấp trong hướng dẫn sử dụng kèm theo xe.

Với ôtô hoặc các dòng xe máy nhập khẩu, các nhãn dán E10 hoặc E20 gần nắp bình nhiên liệu cũng là chỉ dấu cho thấy khả năng tương thích với xăng sinh học.