Bộ Công Thương: Chưa nhận khiếu nại nào về xăng E10

  • Thứ ba, 26/5/2026 17:44 (GMT+7)
Bộ Công Thương cho biết đến nay chưa ghi nhận khiếu nại chính thức nào liên quan chất lượng xăng E10 hay tác động tiêu cực tới động cơ.

Xăng E10 sẽ được bán trên toàn quốc từ 1/6. Ảnh: PV OIL.

Bộ Công Thương mới đây đã có báo cáo về quá trình xây dựng và ban hành Thông tư số 50/2025/TT-BCT ngày 7/11/2025 quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, kế hoạch chuyển đổi từ xăng khoáng (hoàn toàn nhiên liệu hóa thạch) sang việc sử dụng nhiên liệu sinh học, xăng sinh học E5, E10 (pha 5% và 10% etanol vào xăng khoáng) là chủ trương của Chính phủ tại Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012.

Đến ngày 7/11/2025, Bộ trưởng Công thương đã ban hành Thông tư số 50/2025/TT-BCT quy định kể từ ngày 1/6/2026, xăng không chì phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc; tiếp tục phối trộn, pha chế xăng E5 RON 92 để sử dụng cho động cơ xăng đến hết 31/12/2030.

Từ cuối năm 2024, Bộ Công Thương đã tiến hành khảo sát tại nhiều địa phương có mức tiêu thụ xăng dầu lớn, đồng thời làm việc với các chuyên gia về động cơ và nhiên liệu của Đại học Bách khoa Hà Nội, Trung tâm nhiên liệu xanh toàn cầu để đánh giá tác động của xăng sinh học E10 tới hiệu suất và tuổi thọ động cơ.

Bộ cũng gửi văn bản lấy ý kiến từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), Trung tâm Đăng kiểm Việt Nam cùng các hãng xe lớn như Toyota, Honda, Hyundai.

Theo phản hồi từ các đơn vị này, phần lớn ôtô và xe máy đang lưu hành tại Việt Nam đều có thể sử dụng xăng E10 (ngoại trừ một dòng xe tải hạng nhẹ sản xuất từ năm 1996 đến 2023 thì dừng sản xuất và một số xe máy). Tuy nhiên, để đảm bảo mọi phương tiện đều có nhiên liệu phù hợp và hạn chế rủi ro với các xe quá cũ, Bộ Công Thương quyết định tiếp tục duy trì xăng E5 RON 92 đến năm 2030.

Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết ngay khi Thông tư 50 được ban hành, Bộ Công Thương đã phối hợp cùng các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề có liên quan chuẩn bị nguồn cung xăng khoáng, ethanol (E100); chuẩn bị cơ sở hạ tầng lưu chứa, phối trộn; nâng cấp, chuẩn bị hạ tầng phân phối xăng E10 đến người tiêu dùng.

Thứ trưởng Tân khẳng định toàn bộ hệ thống bán lẻ đã có kinh nghiệm kinh doanh xăng E5 RON 92 nên về cơ bản có thể tiếp nhận và phân phối xăng E10 mà không gặp trở ngại lớn về kỹ thuật.

Hiện 2 doanh nghiệp đầu mối lớn nhất là Petrolimex và PV OIL chiếm khoảng 70-75% thị phần bán lẻ xăng dầu trong nước. Trong đó, PV OIL đã thử nghiệm phân phối xăng E10 tại Hà Nội và Hải Phòng từ đầu tháng 8/2025 và chính thức phân phối xăng E10 trên toàn hệ thống gần 1.000 cửa hàng xăng dầu cả nước từ ngày 15/5. Petrolimex thử nghiệm bán xăng E10 tại một số cửa hàng trên địa bàn TP.HCM và chính thức phân phối trên toàn hệ thống từ ngày 20/5.

“Bộ Công Thương và các doanh nghiệp đã phân phối xăng E10 chưa nhận được khiếu nại chính thức nào về chất lượng xăng sinh học E5, E10 hay các tác động tiêu cực đến hiệu suất hoạt động và tuổi thọ của động cơ từ phía người sử dụng xăng”, Thứ trưởng Tân cho biết.

Lãnh đạo Bộ Công Thương đồng thời khẳng định sử dụng nhiên liệu sinh học, xăng sinh học là chủ trương đúng đắn để phát triển bền vững và góp phần ổn định, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Việc tăng cường sử dụng nhiên liệu sinh học, xăng sinh học là rất cần thiết.

Hơn 2.800 cây xăng Petrolimex chuyển sang bán xăng E10 từ 20/5

Petrolimex đã kinh doanh xăng E10 từ cuối tháng 4, đến nay đạt độ phủ khoảng 80% số cửa hàng. Tập đoàn dự kiến hoàn thành việc chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 vào ngày 20/5.

09:12 15/5/2026

Minh Khánh

bộ công thương Honda Toyota Bộ Công Thương Nhiên liệu sinh học xăng e10 sinh học

  • Bộ Công Thương

    Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, bao gồm các ngành và lĩnh vực: cơ khí, luyện kim, điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, dầu khí, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác, thương mại và thị trường trong nước; xuất nhập khẩu, thương mại biên giới, phát triển thị trường ngoài nước, quản lý thị trường, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, dịch vụ thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế, quản lý cạnh tranh, áp dụng các biện pháp tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

    Bạn có biết: Bộ Công Thương ban đầu có tên là Bộ Kinh tế, được đổi tên thành Bộ Công thương lần đầu ngày 14/5/1951. Sau nhiều lần chia tách, ngày 31/7/2007 được hợp nhất lại từ Bộ Công nghiệp và Bộ Thương mại.

    • Thành lập: 28/8/1945
    • Trụ sở chính: 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội

  • Nhiên liệu sinh học

    Là loại nhiên liệu được hình thành từ các hợp chất có nguồn gốc động thực vật (sinh học) như mỡ động vật, dầu dừa, ngũ cốc (lúa mỳ, ngô, đậu tương…), chất thải trong nông nghiệp (rơm rạ), chất thải công nghiệp (mùn cưa, gỗ thải…). Nhiên liệu sinh học có thể được phân ra thành 3 loại gồm diesel sinh học, xăng sinh học, khí sinh học. Ưu điểm nổi bật của nhiên liệu sinh học so với nhiên liệu truyền thống là thân thiện với môi trường đồng thời là nguồn nhiên liệu tái sinh.

    Bạn có biết: Tại Việt Nam, nhiên liệu sinh học là xăng E5 sẽ được thay thế cho xăng khoáng A 92 kể từ ngày 1/1/2018.

