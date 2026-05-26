Bộ Công Thương: Chưa nhận khiếu nại nào về xăng E10

Bộ Công Thương cho biết đến nay chưa ghi nhận khiếu nại chính thức nào liên quan chất lượng xăng E10 hay tác động tiêu cực tới động cơ.

Xăng E10 sẽ được bán trên toàn quốc từ 1/6. Ảnh: PV OIL.

Bộ Công Thương mới đây đã có báo cáo về quá trình xây dựng và ban hành Thông tư số 50/2025/TT-BCT ngày 7/11/2025 quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, kế hoạch chuyển đổi từ xăng khoáng (hoàn toàn nhiên liệu hóa thạch) sang việc sử dụng nhiên liệu sinh học, xăng sinh học E5, E10 (pha 5% và 10% etanol vào xăng khoáng) là chủ trương của Chính phủ tại Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012.

Đến ngày 7/11/2025, Bộ trưởng Công thương đã ban hành Thông tư số 50/2025/TT-BCT quy định kể từ ngày 1/6/2026, xăng không chì phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc; tiếp tục phối trộn, pha chế xăng E5 RON 92 để sử dụng cho động cơ xăng đến hết 31/12/2030.

Từ cuối năm 2024, Bộ Công Thương đã tiến hành khảo sát tại nhiều địa phương có mức tiêu thụ xăng dầu lớn, đồng thời làm việc với các chuyên gia về động cơ và nhiên liệu của Đại học Bách khoa Hà Nội, Trung tâm nhiên liệu xanh toàn cầu để đánh giá tác động của xăng sinh học E10 tới hiệu suất và tuổi thọ động cơ.

Bộ cũng gửi văn bản lấy ý kiến từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), Trung tâm Đăng kiểm Việt Nam cùng các hãng xe lớn như Toyota, Honda, Hyundai.

Theo phản hồi từ các đơn vị này, phần lớn ôtô và xe máy đang lưu hành tại Việt Nam đều có thể sử dụng xăng E10 (ngoại trừ một dòng xe tải hạng nhẹ sản xuất từ năm 1996 đến 2023 thì dừng sản xuất và một số xe máy). Tuy nhiên, để đảm bảo mọi phương tiện đều có nhiên liệu phù hợp và hạn chế rủi ro với các xe quá cũ, Bộ Công Thương quyết định tiếp tục duy trì xăng E5 RON 92 đến năm 2030.

Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết ngay khi Thông tư 50 được ban hành, Bộ Công Thương đã phối hợp cùng các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề có liên quan chuẩn bị nguồn cung xăng khoáng, ethanol (E100); chuẩn bị cơ sở hạ tầng lưu chứa, phối trộn; nâng cấp, chuẩn bị hạ tầng phân phối xăng E10 đến người tiêu dùng.

Thứ trưởng Tân khẳng định toàn bộ hệ thống bán lẻ đã có kinh nghiệm kinh doanh xăng E5 RON 92 nên về cơ bản có thể tiếp nhận và phân phối xăng E10 mà không gặp trở ngại lớn về kỹ thuật.

Hiện 2 doanh nghiệp đầu mối lớn nhất là Petrolimex và PV OIL chiếm khoảng 70-75% thị phần bán lẻ xăng dầu trong nước. Trong đó, PV OIL đã thử nghiệm phân phối xăng E10 tại Hà Nội và Hải Phòng từ đầu tháng 8/2025 và chính thức phân phối xăng E10 trên toàn hệ thống gần 1.000 cửa hàng xăng dầu cả nước từ ngày 15/5. Petrolimex thử nghiệm bán xăng E10 tại một số cửa hàng trên địa bàn TP.HCM và chính thức phân phối trên toàn hệ thống từ ngày 20/5.

“Bộ Công Thương và các doanh nghiệp đã phân phối xăng E10 chưa nhận được khiếu nại chính thức nào về chất lượng xăng sinh học E5, E10 hay các tác động tiêu cực đến hiệu suất hoạt động và tuổi thọ của động cơ từ phía người sử dụng xăng”, Thứ trưởng Tân cho biết.

Lãnh đạo Bộ Công Thương đồng thời khẳng định sử dụng nhiên liệu sinh học, xăng sinh học là chủ trương đúng đắn để phát triển bền vững và góp phần ổn định, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Việc tăng cường sử dụng nhiên liệu sinh học, xăng sinh học là rất cần thiết.