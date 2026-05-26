3 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu vừa bị xử phạt

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa ban hành quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu với tổng số tiền 450 triệu đồng do vi phạm quy định về dự trữ lưu thông xăng dầu và không đăng ký hệ thống phân phối theo quy định.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Quyết định số 72/QĐ-TTTN ngày 9/3/2026 của Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước về việc thành lập Đoàn đôn đốc công tác quản lý Nhà nước và giám sát các thương nhân đầu mối trong thực hiện nguồn cung, dự trữ lưu thông xăng dầu, lực lượng chức năng đang đồng loạt tăng cường rà soát, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật của các doanh nghiệp đầu mối trên phạm vi cả nước.

Qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý 3 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu vi phạm quy định về mức dự trữ lưu thông bắt buộc.

Trong đó, CTCP Nhiên liệu Phúc Lâm (số 60A Hoàng Quốc Việt, phường Phú Nhuận, TP.HCM), bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 130 triệu đồng do duy trì mức dự trữ xăng dầu thấp hơn mức tối thiểu theo quy định.

Tiếp đó, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng (số 20 Nguyễn Thị Huỳnh phường Phú Nhuận, TP.HCM) cũng bị xử phạt 130 triệu đồng với cùng hành vi vi phạm.

Gần nhất, CTCP Anh Phát Petro (số 306B Bà Triệu, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) bị xử phạt 190 triệu đồng do có 2 hành vi vi phạm gồm duy trì mức dự trữ xăng dầu thấp hơn mức tối thiểu theo quy định và không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Theo quy định hiện hành, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu phải duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường, hạn chế nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Trước đó, trong tháng 5, Cục đã phát hiện và xử lý 2 doanh nghiệp đầu mối có các hành vi vi phạm tương tự với tổng số tiền xử phạt 320 triệu đồng.