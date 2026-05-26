Ngân hàng lớn giảm lãi tiết kiệm từ hôm nay

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) vừa cập nhật biểu lãi suất huy động mới áp dụng từ ngày 26/5, trong đó điều chỉnh giảm tại một số kỳ hạn trung và dài hạn.

Theo biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến (online) mới được Ngân hàng TMCP Quân đội - MB công bố, lãi suất tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ đối với các kỳ hạn 12-18 tháng tại ngân hàng này đã được điều chỉnh giảm 0,1 điểm % xuống còn 6,35%/năm đối với khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên và 6,3%/năm với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng .

Đáng chú ý, MB cũng không còn duy trì mức lãi suất cao nhất 7,2%/năm từng áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 24 tháng. Hiện lãi suất niêm yết tại kỳ hạn này đã giảm xuống còn 7%/năm và ngang bằng với các kỳ hạn dài 36-60 tháng.

Đối với các kỳ hạn gửi tiền ngắn, lãi suất được nhà băng này giữ nguyên.

Theo đó, khách hàng gửi tiền tiết kiệm từ 1 tỷ đồng trở lên, lãi suất kỳ hạn 1 tháng hiện được MB chấp nhận chi trả ở mức 4,5%/năm; kỳ hạn 2 tháng là 4,6%/năm. Với kỳ hạn 3-5 tháng, lãi suất tiền gửi khách hàng được nhận là 4,7%/năm, gần chạm trần lãi suất Ngân hàng Nhà nước quy định. Với nhóm kỳ hạn 6-11 tháng, nhà băng này vẫn duy trì lãi suất ở mức 5,8%/năm.

Với các khoản tiền gửi tiết kiệm từ 1 tỷ đồng trở xuống, lãi suất huy động MB áp dụng hiện thấp hơn 0,5 điểm % tùy từng kỳ hạn.

Động thái điều chỉnh giảm tương tự cũng được MB áp dụng đối với biểu lãi suất tiết kiệm tại quầy từ ngày 26/5.

Theo đó, với khách hàng gửi dưới 1 tỷ đồng , lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng hiện ở mức 3,7%/năm; kỳ hạn 2 tháng là 3,8%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng là 4,1%/năm. Với tiền gửi kỳ hạn 6-11 tháng, lãi suất ngân hàng này áp dụng là 4,6%/năm; kỳ hạn 12-18 tháng nhận 6,2%/năm; trong khi các kỳ hạn 24-60 tháng duy trì mức 7%/năm.

Đối với khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên, nếu gửi tại quầy, MB chấp nhận chi trả mức lãi suất cao hơn 0,2 điểm % so với gửi dưới 1 tỷ đồng .

Bên cạnh việc giảm lãi suất gửi tiết kiệm, MB cũng điều chỉnh giảm lãi suất chứng chỉ tiền gửi các kỳ hạn 1 tuần đến 5 tháng, mức giảm đồng loạt là 0,1 điểm %.

Sau điều chỉnh, lãi suất chứng chỉ tiền gửi được nhà băng này áp dụng theo từng kỳ hạn gồm: 3%/năm (1 ngày); 5,1%/năm (1 tuần); 6,5%/năm (1 tháng); 6,6%/năm (2 tháng); 7%/năm (3-5 tháng). Lãi suất chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 6 tháng được giữ nguyên tại mức 7,1%/năm.