Lý do ngân hàng huy động chứng chỉ tiền gửi cao hơn lãi suất tiết kiệm

Để huy động vốn, nhiều ngân hàng đẩy mạnh phát hành chứng chỉ tiền gửi với lãi suất cao hơn lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng 2-4%/năm.

Ngân hàng Vietcombank vừa thông báo phát hành chứng chỉ tiền gửi trực tuyến dành cho khách hàng cá nhân qua ngân hàng số VCB Digibank với mức lãi suất hấp dẫn lên đến 7,9%/năm. Cụ thể, chứng chỉ tiền gửi trực tuyến của Vietcombank có kỳ hạn 6 tháng với lãi suất 7,5%/năm và 12 tháng với lãi suất 7,9%/năm, mệnh giá 100.000 đồng/chứng chỉ.

Vì sao chênh cao?

Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm của Vietcombank ở kỳ hạn 6 tháng chỉ ở mức 3,5%/năm; 12 tháng là 5,9%/năm. Như vậy, với chứng chỉ tiền gửi, lãi suất ngân hàng này đang trả cao hơn từ 2- 4%/năm.

Ngân hàng BVBank cũng đưa ra mức lãi suất chứng chỉ tiền gửi cao hơn lãi suất tiết kiệm. Theo đó, kỳ hạn 6 tháng lên tới 7,6%/năm; 15 tháng 7,8%/năm. Số tiền tối thiểu khách mua là 10 triệu đồng. Trong khi đó, bảng lãi suất niêm yết tiết kiệm thông thường tại ngân hàng này kỳ hạn 6 tháng ở mức 6,55%/năm; 15 tháng là 6,75%/năm.

Nhiều ngân hàng đẩy mạnh phát hành chứng chỉ tiền gửi lãi suất cao.

Techcombank cũng phát hành chứng chỉ tiền gửi Bảo Lộc lên tới 7,3%/năm cho thời gian giữ 3 tháng trong khi lãi suất tiết kiệm niêm yết kỳ hạn 3 tháng 4,7%/năm...

Việc các ngân hàng đẩy mạnh phát hành chứng chỉ tiền gửi lãi suất cao hơn tiết kiệm nhằm thúc đẩy hoạt động huy động vốn. So với trái phiếu, sản phẩm này có quy trình phát hành đơn giản hơn, chi phí thấp hơn và không chịu nhiều ràng buộc quy định. Đặc biệt, khả năng chuyển nhượng và sử dụng làm tài sản đảm bảo khiến chứng chỉ tiền gửi trở thành lựa chọn hấp dẫn cho cả ngân hàng và nhà đầu tư cá nhân.

Nhiều lo ngại về lãi suất

Mặc dù lãi suất cao chỉ áp dụng cho chứng chỉ tiền gửi, tức là một hình thức gửi tiền với kỳ hạn dài, nhưng việc các ngân hàng đưa ra lãi suất “đầu vào” cao khiến nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hay khách hàng cá nhân lo ngại lãi suất “đầu ra” sẽ cao. Nếu lãi suất huy động cao nhất là 10%/năm, lãi suất cho vay có thể lên đến 14%/năm, thậm chí là hơn và đây sẽ là "gánh nặng" đối với người vay.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc các ngân hàng tăng lãi suất huy động bằng chứng chỉ tiền gửi thời gian gần đây cho thấy, "nhà băng" đang chịu áp lực từ việc cho vay trung - dài hạn.

Trước áp lực về lãi suất, mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Công văn số 2342 ngày 30/3/2026, yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ổn định lãi suất. Trọng tâm chính sách tập trung vào việc siết chặt kỷ luật thị trường, tăng cường kiểm tra nội bộ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về lãi suất, đồng thời yêu cầu các ngân hàng chủ động cân đối nguồn vốn để bảo đảm khả năng thanh khoản.

Trao đổi với PV Tiền Phong bên lề một hội thảo mới đây, TS. Võ Trí Thành - thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng - thẳng thắn nhìn nhận việc giảm lãi suất ở thời điểm hiện nay là rất khó khả thi. Theo ông Thành, áp lực từ lạm phát, tỷ giá và diễn biến kinh tế thế giới khiến dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ không còn nhiều như trước.

Dù vậy, ông Thành cho rằng điều quan trọng không phải là cố gắng giảm lãi suất bằng mọi giá, mà là điều hành chính sách tiền tệ một cách linh hoạt, chủ động. Lãi suất có thể tăng trong một số thời điểm, nhưng cần được kiểm soát để không tăng quá mạnh, gây sốc cho nền kinh tế. Việc điều tiết hợp lý sẽ góp phần giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

"Trong ngắn hạn, tín dụng ngân hàng vẫn đóng vai trò là kênh cung cấp vốn chủ yếu cho doanh nghiệp và nền kinh tế. Tuy nhiên, sự phụ thuộc lớn vào tín dụng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Khi lãi suất có xu hướng tăng, chi phí vốn của doanh nghiệp sẽ bị đẩy lên, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận và khả năng mở rộng sản xuất", ông Thành nói và cho rằng, bên cạnh việc điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ, cần thúc đẩy phát triển các kênh dẫn vốn khác như thị trường trái phiếu, chứng khoán. Điều này giúp giảm áp lực cho hệ thống ngân hàng, đồng thời tạo nền tảng tài chính bền vững hơn cho nền kinh tế trong trung và dài hạn.