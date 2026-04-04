Lãi tiết kiệm lên 8-9%/năm, NHNN yêu cầu không làm xáo trộn lãi suất

Theo lãnh đạo NHNN, huy động vốn toàn hệ thống bị ảnh hưởng và cạnh tranh từ các kênh đầu tư khác dẫn đến lãi suất tiền gửi có xu hướng tăng từ cuối năm 2025.

NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại cân đối giữa tăng trưởng tín dụng với huy động vốn, không làm xáo trộn mặt bằng lãi suất. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3 diễn ra chiều nay (4/4), Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà đã có thông tin về định hướng điều hành chính sách lãi suất từ nay đến cuối năm, cũng như giải pháp của nhà điều hành để hỗ trợ lãi suất, tăng trưởng kinh tế.

Cụ thể, Phó thống đốc cho biết thời gian gần đây, tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, đặc biệt là diễn biến leo thang căng thẳng địa chính trị, xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông khiến giá dầu tăng cao, tạo áp lực lên lạm phát của các quốc gia, đã đặt ra nhiều thách thức đối với công tác điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Trước bối cảnh đó, NHNN đã chủ động triển khai các giải pháp điều hành nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Nhà điều hành cũng đã phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ để đáp ứng đầy đủ các nhu cầu thanh toán, chi trả của nền kinh tế, giữ vững ổn định thị trường tiền tệ.

Trong đó, NHNN tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành nhằm tạo điều kiện cho các ngân hàng tiếp cận nguồn vốn từ NHNN với chi phí thấp để góp phần hỗ trợ nền kinh tế.

Đối với lãi suất, NHNN có công văn yêu cầu các nhà băng tập trung triển khai giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất thị trường, góp phần ổn định thị trường tiền tệ. Trong đó yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về lãi suất; tăng cường kiểm soát, kiểm tra nội bộ, chấn chỉnh, xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm quy định về lãi suất; cân đối nguồn vốn - sử dụng vốn đảm bảo thanh khoản và khả năng chi trả của ngân hàng, không gây xáo trộn mặt bằng lãi suất thị trường.

Phó thống đốc Phạm Thanh Hà cũng cho biết NHNN đã yêu cầu các ngân hàng thương mại tiếp tục công bố thông tin lãi suất cho vay để khách hàng tham khảo khi tiếp cận vốn vay.

Tuy nhiên, lãnh đạo NHNN cũng thừa nhận mặt bằng lãi suất có sức ép tăng cao do tác động của nhiều yếu tố. Trong đó, huy động vốn toàn hệ thống có thể bị ảnh hưởng và cạnh tranh từ các kênh đầu tư khác dẫn đến lãi suất tiền gửi có xu hướng tăng từ cuối năm 2025 sau một thời gian duy trì ổn định trước đó.

Đồng thời, tăng trưởng tín dụng cao hơn tăng trưởng huy động vốn cho thấy cầu vốn tín dụng ở mức cao nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Trong thời gian tới, Phó thống đốc cho biết NHNN sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế thế giới và trong nước để điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách vĩ mô khác.

Với riêng lãi suất, nhà điều hành sẽ theo dõi sát diễn biến kinh tế trong nước, quốc tế và lãi suất thị trường để điều hành lãi suất phù hợp; sử dụng linh hoạt các công cụ, biện pháp để hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng; đồng thời tiếp tục yêu cầu các nhà băng nghiêm túc công khai lãi suất cho vay.

Về phía các ngân hàng, lãnh đạo NHNN yêu cầu thực hiện nghiêm túc các biện pháp theo chỉ đạo của NHNN nhằm ổn định mặt bằng lãi suất, đồng thời đảm bảo cân đối giữa tăng trưởng tín dụng với huy động vốn, không làm xáo trộn mặt bằng lãi suất trên thị trường.

Trước đó, làn sóng tăng lãi suất huy động liên tiếp từ cuối năm 2025 đã khiến thị trường xuất hiện các mức lãi suất tiết kiệm lên tới 8-9%/năm, thậm chí có nhà băng chấp nhận chi trả mức lãi suất “đặc biệt” lên tới hai chữ số, song đi kèm điều kiện tiền gửi rất cao.

Cụ thể, PVcomBank hiện áp dụng lãi suất 10%/năm cho khách hàng gửi tiền 12-13 tháng tại quầy, với điều kiện duy trì số dư tối thiểu 2.000 tỷ đồng . So với trước đó, mức lãi suất này đã tăng thêm 1 điểm %. Tương tự, MSB cũng đưa ra mức 9%/năm cho các khoản tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên, áp dụng với khách hàng mở mới hoặc sổ tiết kiệm tự động gia hạn từ đầu năm 2018, kỳ hạn 12-13 tháng.

Một số ngân hàng khác cũng triển khai các mức lãi suất cao nhưng yêu cầu số dư lớn như HDBank áp dụng 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng với điều kiện tối thiểu 500 tỷ. Vikki Bank niêm yết 8,4%/năm cho kỳ hạn từ 13 tháng trở lên, yêu cầu số tiền gửi tối thiểu 999 tỷ đồng ...