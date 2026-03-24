Thêm ngân hàng tăng mạnh lãi suất tiết kiệm

Mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng khi ngày càng nhiều ngân hàng công bố biểu lãi suất mới gia tăng ở các kỳ hạn dài.

Nhiều ngân hàng thương mại tiếp tục nâng lãi suất huy động tại các kỳ hạn dài để hút vốn nhàn rỗi. Ảnh: Nam Khánh.

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa công bố biểu lãi suất huy động mới áp dụng cho khách hàng cá nhân, trong đó tăng 0,2 điểm % đối với hầu hết kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Theo thông báo mới, OCB vẫn duy trì mức lãi suất tiền gửi trực tuyến (online) cao hơn so với gửi tại quầy, đồng thời áp dụng mức lãi suất tăng dần theo quy mô tiền gửi.

Cụ thể, với các kỳ hạn gửi ngắn 1-5 tháng, lãi suất nếu khách gửi tiền online nhận được phổ biến ở mức 4,75%/năm, tương đương hình thức gửi tại quầy, đồng thời cũng là mức trần lãi suất huy động kỳ hạn ngắn mà Ngân hàng Nhà nước cho phép.

Đối với kỳ hạn gửi 6-11 tháng, khi không còn bị khống chế trần lãi suất, nhà băng này hiện chấp nhận chi trả ở mức 6,4-6,6%/năm tùy theo giá trị tiền gửi.

Ở các kỳ hạn dài hơn, lãi suất được OCB điều chỉnh lên mức cao hơn. Trong đó, kỳ hạn 12 tháng hiện dao động 6,7-6,9%/năm, trong khi kỳ hạn 18 tháng có thể đạt 7,1%/năm đối với các khoản tiền gửi lớn.

Đáng chú ý, lãi suất tiền gửi online kỳ hạn 24 tháng được OCB niêm yết trong khoảng 7,1-7,3%/năm, còn kỳ hạn 36 tháng đạt mức cao nhất 7,3-7,5%/năm tùy theo quy mô tiền gửi.

Với hình thức gửi tại quầy, lãi suất OCB áp dụng cho khách hàng cá nhân hiện thấp hơn khoảng 0,2 điểm % so với gửi online. Ngoài ra, ngân hàng này cũng áp dụng gói lãi suất đặc biệt dành cho các khoản tiền gửi lớn trên 500 tỷ đồng . Theo đó, kỳ hạn 6 tháng được hưởng lãi suất 7,8%/năm và kỳ hạn 12 tháng là 7,9%/năm.

Với đợt thay đổi mới nhất, OCB đã chính thức gia nhập nhóm ngân hàng chi trả lãi suất huy động cao nhất thị trường, trên 7,5%/năm.

Trước OCB, hai ngân hàng thương mại Nhà nước lớn là Vietcombank và VietinBank cũng đã điều chỉnh tăng lãi suất huy động.

Theo biểu lãi suất trên kênh online của Vietcombank, lãi suất kỳ hạn 12-13 tháng được nâng lên 5,9%/năm, tăng 0,4 điểm % so với trước đó. Đáng chú ý, kỳ hạn gửi 24 tháng được nhà băng này tăng mạnh 1 điểm % lên 6,5%/năm, hiện cũng là mức lãi suất cao nhất theo niêm yết của ngân hàng. Trong khi đó, lãi suất các kỳ hạn dưới 12 tháng được giữ nguyên, dao động 4-5,5%/năm.

Tương tự, VietinBank cũng tăng lãi suất ở các kỳ hạn dài. Cụ thể, kỳ hạn 12-18 tháng được nâng lên 5,9%/năm, tăng 0,4 điểm %; trong khi kỳ hạn 24-36 tháng tăng mạnh 1 điểm % lên 6,5%/năm.