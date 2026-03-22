Thêm ngân hàng nâng lãi suất huy động lên hơn 8%/năm

Làn sóng tăng lãi suất huy động tiếp diễn khi nhiều ngân hàng nâng mức chi trả lên trên 8%/năm, đặc biệt ở kỳ hạn dài và gửi online, nhằm tăng sức hút dòng tiền nhàn rỗi.

Theo biểu lãi suất huy động cập nhật từ ngày 21/3, Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) đã điều chỉnh tăng lãi suất ở một loạt kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Cụ thể, với hình thức gửi tại quầy và nhận lãi cuối kỳ, lãi suất các kỳ hạn ngắn 1-3 tháng vẫn được ngân hàng này áp dụng ở mức 4,5-4,75%/năm. Điểm đáng chú ý nằm ở kỳ hạn 6 tháng khi lãi suất được nâng mạnh lên 6,5%/năm. Trong khi đó, các kỳ hạn dài 12, 18, 24 và 36 tháng đồng loạt niêm yết ở mức 7,2%/năm.

Trường hợp gửi trên kênh online, mặt bằng lãi suất được MBV chi trả cao hơn so với gửi tại quầy. Theo đó, kỳ hạn 1-3 tăng lên mức 4,6-4,75%/năm. Trong khi kỳ hạn 6 tháng được nâng mạnh lên mức 7,2%/năm, cao hơn 0,7% so với gửi tại quầy. Với các kỳ hạn gửi từ 12 đến 36 tháng, lãi suất khi khách hàng gửi tiền online tại ngân hàng này áp dụng cao nhất 7,5%/năm.

Sau đợt điều chỉnh này, MBV đã gia nhập nhóm ngân hàng niêm yết mặt bằng lãi suất huy động ở mức cao so với thị trường. Không chỉ dừng ở biểu niêm yết, thực tế tại một số chi nhánh, mức lãi suất chào còn cao hơn đáng kể.

Tại một số chi nhánh ở Hà Nội, chuyên viên ngân hàng này đã giới thiệu khách hàng gửi từ 400 triệu đồng có thể được hưởng lãi suất lên tới 8,3%/năm cho kỳ hạn từ 6 tháng. Tại TP.HCM và Đồng Nai, mức lãi suất tối đa cũng được chào ở ngưỡng tương tự. Trong đó, mức 8%/năm áp dụng cho kỳ hạn 6-12 tháng; khách hàng gửi từ 400 triệu đồng còn được tặng thêm ưu đãi tương đương 0,3%/năm, được cộng trực tiếp vào tài khoản.

Diễn biến tại MBV phản ánh xu hướng chung trên thị trường khi ngày càng nhiều ngân hàng chấp nhận chi trả lãi suất tiền gửi trên 8%/năm, chủ yếu áp dụng với các khoản tiền gửi online kỳ hạn dài.

Cụ thể, SeABank đang áp dụng lãi suất tiền gửi 8%/năm cho khách hàng gửi từ 100 triệu đồng với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Vikki Bank thì triển khai chương trình gửi tiết kiệm trực tuyến kèm mã giới thiệu, trong đó khoản gửi dưới 100 triệu đồng có lãi suất 7,9-8,1%/năm; với sổ tiết kiệm 200 triệu đồng, mức lãi có thể lên tới 8,3-8,5%/năm cho kỳ hạn từ 6 tháng.

NCB cũng áp dụng mức lãi suất 8-8,2%/năm cho tiền gửi kỳ hạn từ 6 tháng, với số tiền gửi tối thiểu 50 triệu đồng. Một số ngân hàng khác như MBV, GPBank đưa ra lãi suất ưu đãi quanh 8%/năm, nhưng yêu cầu số tiền gửi từ vài trăm triệu đồng.

Cake by VPBank ngoài áp dụng mức lãi suất 7,1-7,5%/năm cho các kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng, trong tháng 3, ngân hàng số này còn triển khai chính sách cộng thêm lãi suất lên tới 0,9%/năm, qua đó đẩy mức lãi suất thực nhận tối đa vượt 8,4%/năm...