Ngân hàng Trung ương Nga giảm lãi suất lần thứ 7 liên tiếp

  • Thứ bảy, 21/3/2026 11:30 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ngân hàng Trung ương Nga vừa tiếp tục hạ lãi suất chủ chốt thêm 0,5 điểm %, xuống còn 15%/năm, đánh dấu lần cắt giảm thứ 7 liên tiếp trong chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ.

Một góc thủ đô Moskva của Nga. Ảnh: TASS.

Quyết định được Ngân hàng Trung ương Nga đưa ra tại cuộc họp ngày 20/3. Theo thông báo của cơ quan này, việc giảm lãi suất diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Nga đang dần tiến tới quỹ đạo tăng trưởng cân bằng hơn, trong khi tốc độ tăng giá đã chậm lại trong tháng 2 sau khi tăng tạm thời vào đầu năm.

Ngân hàng Trung ương Nga cho biết các thước đo lạm phát cơ bản hiện vẫn nằm trong khoảng 4-5% theo năm. Tuy nhiên, cơ quan này cũng cảnh báo mức độ bất định từ môi trường bên ngoài vẫn ở mức cao, có thể ảnh hưởng đến triển vọng kinh tế trong thời gian tới.

Theo dự báo của nhà điều hành chính sách tiền tệ, nếu duy trì lập trường hiện tại, lạm phát của Nga có thể đạt khoảng 4,5-5,5% trong năm 2026 và dần ổn định quanh mục tiêu 4% vào năm 2027.

Trước đó, Ngân hàng Trung ương Nga bắt đầu chu kỳ giảm lãi suất từ tháng 6/2025 sau hơn hai năm rưỡi duy trì chính sách thắt chặt để kiềm chế lạm phát. Khi đó, lãi suất chủ chốt từng được giữ ở mức cao 21%/năm trong nhiều tháng sau khi được nâng mạnh vào cuối năm 2024.

Ngân hàng Trung ương Nga cho biết sẽ tiếp tục đánh giá khả năng cắt giảm lãi suất trong các cuộc họp sắp tới, tùy thuộc vào diễn biến lạm phát, kỳ vọng lạm phát cũng như các rủi ro từ môi trường kinh tế trong và ngoài nước.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Diệu Thanh

