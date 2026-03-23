Nhà đầu tư 'tháo chạy', giá vàng sẽ ra sao?

Giá vàng thế giới đang liên tục lao dốc đánh mất hàng loạt mốc hỗ trợ quan trọng khi cuộc chiến ở Trung Đông đẩy giá năng lượng tăng cao và làm giảm kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất.

Giá vàng thế giới đã rơi xuống dưới vùng 5.000 USD/ounce, khiến nhà đầu tư liên tục bán tháo. Ảnh: Reuters.

Thị trường vàng toàn cầu đã chịu tổn hại đáng kể về mặt kỹ thuật sau khi giá kim quý giao ngay rơi xuống dưới đường trung bình động 50 ngày, nằm ngay dưới ngưỡng 5.000 USD /ounce, theo Kitco.

Vàng bị bán tháo

Đầu tuần trước, giá vàng thế giới giao ngay vẫn giao dịch ở mức 5.024 USD /ounce và duy trì trạng thái tương đối thuận lợi trong hơn hai ngày đầu tuần. Tuy nhiên, đến giữa tuần, giá vàng bất ngờ phá vỡ ngưỡng hỗ trợ quan trọng 4.970 USD /ounce, đồng thời lao dốc mạnh khoảng 120 USD chỉ trong hơn 2 giờ, trước khi tạm thời tìm được điểm cân bằng quanh 4.860 USD /ounce.

Sau đó, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất đi kèm phát biểu tại họp báo của Chủ tịch Fed Jerome Powell đã gây áp lực lên thị trường, đẩy giá vàng giảm về gần 4.800 USD /ounce. Động thái này cũng khiến nhà đầu tư bắt đầu bán tháo vàng, khiến giá kim quý có phiên giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 2, rơi từ 4.833 USD /ounce xuống còn 4.538 USD /ounce chỉ trong vài giờ giao dịch.

Sau nhịp giảm sâu, giá vàng nhanh chóng phục hồi lên 4.630 USD /ounce và thiết lập vùng hỗ trợ ngắn hạn quanh 4.575 USD /ounce.

Dù vậy, đà hồi phục không bền vững khi nỗ lực tăng giá lần thứ 2 lên vùng 4.730 USD /ounce thất bại đã kích hoạt làn sóng bán ra mạnh hơn. Giá vàng theo đó tiếp tục suy yếu, đánh mất một nửa mức hồi phục trước đó, thiết lập đáy tuần tại 4.477 USD và đóng cửa tuần trong trạng thái không mấy khả quan, thậm chí dưới mốc 4.500 USD /ounce.

Đà lao dốc của kim loại quý càng trở nên nghiêm trọng hơn khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh sau khi CBS đưa tin Mỹ đang chuẩn bị khả năng triển khai lực lượng bộ binh tới Iran.

Theo Bloomberg, giới chức Iran "trở nên miễn cưỡng" khi thảo luận về việc mở lại eo biển Hormuz khi họ đang tập trung vào việc chống lại các cuộc tấn công. Tờ The Wall Street Journal cho biết Lầu Năm Góc đang điều 3 tàu chiến cùng hàng nghìn lính thủy đánh bộ bổ sung tới Trung Đông.

Vàng, vốn được xem là tài sản trú ẩn an toàn, đã giảm liên tục kể từ khi Mỹ - Israel tấn công Iran vào cuối tháng trước. Rhona O’Connell, chuyên gia phân tích tại StoneX Financial, nhận xét đợt điều chỉnh của vàng phản ánh sự kết hợp giữa cả hoạt động chốt lời và bán tháo, nhằm cắt lỗ trong bối cảnh lo ngại việc nới lỏng tiền tệ sẽ ít hơn.

Bà cho biết mức giá trên 5.200 USD đã thu hút lượng lớn người mua, khiến thị trường dễ tổn thương trước một đợt điều chỉnh. Do đó khi giá bắt đầu giảm, nhiều nhà đầu tư kích hoạt các lệnh dừng lỗ, tức tự động bán ra khi giá rơi xuống một ngưỡng nhất định, khiến lực bán tăng tốc nhanh chóng. Các tín hiệu kỹ thuật, đặc biệt là đường trung bình động, cũng góp phần tạo thêm áp lực giảm.

Mặt khác, hoạt động "bán cưỡng bức" liên quan đến đợt lao dốc của thị trường cổ phiếu có khả năng cũng góp phần kéo giá vàng đi xuống. Bên cạnh đó, tốc độ mua vào chậm lại của các ngân hàng trung ương và dòng vốn rút khỏi các quỹ ETF cũng tiếp tục gây sức ép lên tâm lý thị trường.

Các quỹ ETF được bảo chứng bằng vàng đang hướng tới tuần thứ 3 liên tiếp bị rút vốn, với lượng nắm giữ giảm hơn 60 tấn trong giai đoạn này, theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp.

Giá vàng có thể về dưới 4.000 USD /ounce

Việc giá vàng ghi nhận mức giảm theo tuần tệ nhất trong 6 năm, giảm tới 8%, có thể khiến tâm lý nhà đầu tư bị tác động đáng kể. Những đợt điều chỉnh mạnh thường làm lung lay niềm tin, đặc biệt đối với các nhà giao dịch mang tính đầu cơ.

Những yếu tố kinh tế vĩ mô từng đẩy giá vàng lên mức cao kỷ lục hồi đầu năm vẫn hiện diện một cách rõ ràng. Cụ thể, nợ chính phủ tiếp tục "phình to" với tốc độ kém bền vững, tăng trưởng toàn cầu vẫn thiếu đồng đều và mong manh, trong khi căng thẳng địa chính trị chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí môi trường tổng thể hiện nay vẫn đang củng cố luận điểm vàng sẽ tăng giá trong dài hạn.

Chuyên gia nhận định giá vàng vẫn có xu hướng tăng trong dài hạn. Ảnh: Reuters.

Ông Kelvin Wong, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại OANDA, cho biết cú phá vỡ đà phục hồi của giá kim loại quý trong phiên 18/3 cùng làn sóng bán tháo tiếp diễn sau đó đã tạo ra một thời điểm mang tính bước ngoặt đối với thị trường vàng.

"Xét về cấu trúc giá, cú lao dốc hôm 18/3 cho thấy đợt tăng 23% từ đáy ngày 2/2 ở mức 4.402 USD lên đỉnh ngày 2/3 ở mức 5.420 USD chỉ được xem là một nhịp hồi kỹ thuật. Diễn biến tiếpheo hiện nghiêng về khả năng hình thành một chuỗi giảm mang tính xung lực kéo dài nhiều tuần", ông nói.

Trong khi đó, ông Rob Haworth, chiến lược gia đầu tư cấp cao tại U.S. Bank Wealth Management, cho rằng đợt bán tháo vàng hiện nay không gây bất ngờ, nếu xét đến làn sóng đầu cơ mạnh mẽ xuất hiện từ đầu năm.

Ông cho biết kim loại quý này có thể còn giảm sâu hơn khi những nhà đầu tư mua trên mức 5.000 USD /ounce bắt đầu cắt giảm vị thế. Theo đó, các nhà đầu cơ đang đối mặt với một quyết định khó khăn, thậm chí nhiều người đã cố chờ qua giai đoạn biến động trong tháng 2 để theo dõi tình hình, nhưng hiện tại phần lớn dòng tiền đó đã rơi vào trạng thái thua lỗ.

Các nhà phân tích nhận định mọi thứ hiện phụ thuộc vào diễn biến tại Trung Đông và việc các vấn đề chuỗi cung ứng có được giải quyết hay không nếu eo biển Hormuz được mở lại.

Trong báo cáo kim loại quý mới nhất, ông Bernard Dahdah, chuyên gia tại Natixis, cho biết ông kỳ vọng giá vàng dao động trong vùng 4.600- 4.700 USD /ounce khi thế giới chờ đợi diễn biến tiếp theo của cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran, đồng thời cảnh báo rủi ro giảm giá đang gia tăng.

"Nếu các tài sản năng lượng tiếp tục bị phá hủy và chiến sự kéo dài, kịch bản cuối cùng có thể đẩy giá vàng xuống vùng thấp của mốc 4.000 USD /ounce. Trong trường hợp đó, ngay cả Fed cũng có thể phải tăng lãi suất do giá năng lượng duy trì ở mức cao", ông nói.

Tuy nhiên, ông Bernard cũng lưu ý xu hướng dài hạn của vàng lại không nằm ở vùng dưới 4.000 USD . Nếu thiệt hại đối với hạ tầng năng lượng ở mức hạn chế và giá dầu nhanh chóng quay về mức trước chiến tranh, các ngân hàng trung ương có thể gia tăng nhu cầu mua vàng. Điều này có thể đưa giá vàng trở lại quỹ đạo duy trì trên 5.000 USD /ounce.

Dài hạn vẫn tích cực

Dù vàng đang đối mặt với nhiều lực cản trong ngắn hạn, các nhà phân tích cho biết vẫn lạc quan về kim loại quý này trong dài hạn. Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, cho rằng những lý do khiến nhà đầu tư mua vàng từ đầu năm vẫn chưa thay đổi, khi nền kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với mức độ bất định chưa từng có do căng thẳng địa chính trị và nợ công gia tăng.

Bên cạnh bối cảnh kỹ thuật khó khăn, các nhà phân tích nhìn nhận lý do lớn nhất khiến vàng không còn được xem như một tài sản trú ẩn trong thời chiến liên quan đến mối đe dọa lạm phát ngày càng tăng do giá năng lượng leo thang.

Tuần này, tất cả ngân hàng trung ương lớn đều giữ nguyên lãi suất và chuyển sang trạng thái trung lập khi chờ đánh giá tác động của chiến sự đối với kỳ vọng lạm phát. Ông Haworth cho biết thời điểm 4-6 tuần tới sẽ mang tính quyết định đối với các ngân hàng trung ương khi doanh nghiệp bắt đầu điều chỉnh dự báo ngân sách trước mùa hè.