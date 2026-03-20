Giá vàng thế giới rơi thủng mốc 4.600 USD/ounce

Giá vàng thế giới bất ngờ lao dốc hơn 80 USD/ounce chỉ trong vài giờ. Diễn biến này đặt thị trường kim loại quý vào trạng thái nhạy cảm.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay bất ngờ giảm mạnh tới 80 USD /ounce, tương đương mức giảm xấp xỉ 2% chỉ trong vòng 2 giờ. Hiện giá vàng giao ngay đã lùi về mốc 4.564 USD /ounce, rung lắc mạnh và chưa phát tín hiệu phục hồi rõ ràng.

Đà giảm sâu của vàng xuất hiện trong bối cảnh kỳ vọng chính sách tiền tệ toàn cầu bất ngờ thay đổi. Một số tổ chức môi giới lớn nhận định các ngân hàng trung ương chủ chốt tại châu Âu và Ngân hàng Anh có thể sớm nối lại chu kỳ tăng lãi suất, thậm chí ngay trong tháng 4.

Kịch bản này ngay lập tức gây áp lực lên vàng khi lợi suất tài sản tài chính tăng lên, làm suy giảm sức hấp dẫn của kênh trú ẩn không sinh lời.

Cùng lúc, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp gần nhất, nhưng lại phát đi tín hiệu cứng rắn hơn về triển vọng lạm phát. Chủ tịch Fed Jerome Powell nhấn mạnh rằng lộ trình chính sách sắp tới vẫn tiềm ẩn nhiều bất định, đặc biệt trong bối cảnh xung đột địa chính trị leo thang. Quan điểm "lãi suất cao trong thời gian tới" vốn là yếu tố bất lợi đối với vàng.

Theo ông Peter Grant, chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, dù căng thẳng địa chính trị đang tạo ra một phần lực đỡ cho giá vàng, nhưng yếu tố này chưa đủ mạnh để đảo chiều xu hướng khi chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn vẫn là biến số chi phối. Việc Fed có thể duy trì lập trường "diều hâu" đến tận năm 2027 trở thành rào cản lớn đối với đà tăng của kim loại quý.

Tuy vậy, vị chuyên gia cũng lưu ý rằng nếu vàng có thể quay lại mốc 4.800 USD /ounce, áp lực giảm sẽ được giải tỏa và vàng có thể tăng hướng tới vùng 5.000 USD /ounce trong trung hạn. Còn trong ngắn hạn, thị trường nhiều khả năng vẫn biến động trong biên độ hẹp.

Ở chiều ngược lại, yếu tố địa chính trị vẫn đang đóng vai trò "bệ đỡ mềm" cho giá vàng. Căng thẳng leo thang sau các động thái quân sự của Mỹ và Israel từ cuối tháng 2, cùng với việc Iran tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz, đang làm dấy lên lo ngại về gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Nếu giá dầu duy trì ở mức cao, áp lực lạm phát sẽ quay trở lại, từ đó có thể kích hoạt nhu cầu trú ẩn vào vàng trong các giai đoạn biến động mạnh.

Các chuyên gia tại Kitco News hiện nhận thấy thị trường có những tín hiệu phân hóa. Tại Ấn Độ, nhu cầu vàng cải thiện nhờ mùa lễ hội và mức giá điều chỉnh, khiến mức chiết khấu thu hẹp. Trong khi đó, tại Trung Quốc - thị trường tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, phí bảo hiểm lại suy giảm, phản ánh nhu cầu vật chất yếu đi trong bối cảnh kinh tế nội địa còn nhiều thách thức.

Không chỉ vàng, các kim loại quý khác cũng đồng loạt giảm giá. Bạc giao ngay hiện mất hơn 3% để rớt xuống còn 69,3 USD /ounce, trong khi bạch kim và palladium lần lượt giảm về 1.970 USD và 1.410 USD .