Giá vàng trong nước quay đầu tăng trở lại

  • Thứ sáu, 20/3/2026 14:08 (GMT+7)
Mỗi lượng vàng miếng trong nước đã tăng 600.000 đồng vào phiên giao dịch chiều nay (20/3), kéo giá bán phục hồi lên trên mốc 176 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước đang hồi phục nhẹ. Ảnh: Khương Nguyễn.

Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết giá mua - bán vàng miếng ở mức 173,1 - 176,1 triệu đồng/lượng, tương ứng mức tăng 600.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước.

Đáng chú ý trong phiên sáng nay, khi vừa mở cửa giao dịch thì mặt hàng này đã rớt mạnh xuống thẳng vùng 171,3 - 174,3 triệu đồng/lượng. Như vậy, so với vùng đáy của phiên sáng, hiện vàng miếng đã hồi phục tới 1,8 triệu đồng/lượng.

Tương tự SJC, nhiều doanh nghiệp lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng... cũng ghi nhận biến động hồi phục tương tự, hiện niêm yết giá bán vàng miếng ở vùng 176 triệu đồng/lượng.

Xét chung biểu đồ giá hàng ngày của toàn thị trường, vàng miếng đã trải qua hơn 2 tuần giao dịch lình xình, kém sôi động. Chỉ tới phiên liền trước (19/3), mặt hàng này mới trải qua đợt giảm mạnh tới hơn 7 triệu đồng mỗi lượng.

Còn nếu tính chung trong vòng một tuần gần nhất, vàng miếng đã mất giá tới hơn 10 triệu đồng/lượng; tương ứng mức giảm ròng tới hơn 5%. Cộng thêm biên độ mua vào và bán ra ở mức cao 3 triệu đồng thì người mua vàng cuối tuần trước đến nay vẫn đang lỗ tới hơn 13 triệu đồng/lượng.

DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG MIẾNG SJC THỜI GIAN GẦN ĐÂY
Nguồn: SJC.
Nhãn 26/11/2025 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2 29/2 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3
Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 174.2 173.5 176.3 176.3 177.4 178 178 178 176 178 178 178 178 178 178 178 178 178 181.6 181.6 182.3 181 181 184 184 184 187.9 185.2 181.2 181.7 180.8 182 182 181.1 183.1 184.2 183.3 181.8 179.6 179.6 180.1 180 180 172.5 173.1
Giá bán
152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 159 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 177.2 176.5 179.3 179.3 180.4 181 181 181 179 181 181 181 181 181 181 181 181 181 184.6 184.6 185.3 184 184 187 187 190.9 188.2 184.2 184.7 183.8 185 185 184.1 186.1 187.2 186.3 184.8 182.6 182.6 183.1 183 183 175.5 176.1

Diễn biến tích cực giúp hồi phục giá không chỉ xảy ra với vàng miếng mà còn được các doanh nghiệp áp dụng với mặt hàng hàng vàng nhẫn.

Theo đó, Công ty SJC hiện giao dịch vàng nhẫn 99,99% loại 1-5 chỉ lên mức 172,8 - 175,8 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng so với phiên trước. PNJ, Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng ghi nhận mức tăng tương ứng cho vàng nhẫn, niêm yết giá mua - bán chủ yếu quanh vùng 173,1 - 176,1 triệu đồng/lượng, ngang bằng với giá bán của vàng miếng SJC.

Tại TP.HCM, chuỗi cửa hàng vàng Mi Hồng cũng nâng giá bán vàng nhẫn 999 lên ngang bằng các doanh nghiệp lớn khác, bằng mức bán của vàng miếng SJC ở 176,1 triệu đồng/lượng. Nhưng ở chiều mua vào có nhỉnh hơn 1 triệu, hiện giao dịch tại 174,1 triệu đồng/lượng. Đây hiện là mức giá mua vào vàng nhẫn cao nhất của thị trường.

Đà tăng của giá vàng trong nước diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới ghi nhận xu hướng phục hồi từ phiên giao dịch sáng nay (theo giờ Việt Nam), hiện giao dịch chắc chắn tại 4.664 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế và phí), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 148 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng thế giới đang thấp hơn giá vàng trong nước tới 28 triệu đồng/lượng.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Hồng Nhung

giá vàng PNJ vàng miếng vàng nhẫn SJC giá vàng thế giới Bảo Tín Minh Châu

Giá vàng giảm gần 5 triệu đồng/lượng

Thị trường vàng trong nước sáng 19/3 ghi nhận cú rơi mạnh, khi mỗi lượng vàng miếng và vàng nhẫn cùng mất gần 5 triệu đồng, kéo giá bán tụt xuống dưới ngưỡng 179 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới lao dốc không phanh

Giá vàng lao dốc xuống 4.841 USD/ounce khi dữ liệu lạm phát Mỹ vượt kỳ vọng, làm dấy lên lo ngại Fed sẽ duy trì lãi suất cao lâu hơn dự kiến.

