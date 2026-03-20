Giá vàng thế giới chật vật phục hồi sau cú sập mạnh

Vàng thế giới đang chật vật lấy lại các mốc giá từng là ngưỡng hỗ trợ quan trọng như 4.600 USD rồi 4.700 USD/ounce sau cú sập mạnh thổi bay hơn 300 USD mỗi ounce đêm qua.

Giá vàng xuống mức thấp nhất trong vòng hơn một tháng qua. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch đêm qua (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đã ghi nhận một trong những cú sập mạnh nhất lịch sử giao dịch khi rơi thẳng đứng từ vùng 4.850 USD /ounce về đáy 4.535 USD , trước khi bật tăng trở lại nhờ dòng tiền bắt đáy.

Trên biểu đồ giá trong phiên, kim quý thế giới đã rơi một mạch hơn 300 USD /ounce, kéo giá giảm về vùng thấp nhất kể từ trung tuần tháng 1.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới đang chật vật lấy lại các mốc giá từng là ngưỡng hỗ trợ quan trọng, hiện chủ yếu dao động quanh 4.685 USD /ounce. So với đáy thiết lập vào đêm qua, giá vàng đã phục hồi khoảng 150 USD , tương đương mức tăng hơn 3,3%. Tuy vậy, so với đầu phiên, giá giao dịch hiện tại vẫn thấp hơn 165 USD (-3,4%).

Ông Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, cho biết giá vàng đã giảm mạnh ngày thứ 2 liên tiếp sau khi phá vỡ ngưỡng hỗ trợ quan trọng 5.000 USD /ounce. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh đồng USD tăng giá và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell phát đi tín hiệu cứng rắn hơn sau cuộc họp lãi suất gần nhất của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang.

Đà đi lên của đồng USD cùng với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Đồng thời, điều này cũng làm giảm sức hấp dẫn của vàng do kim loại quý không mang lại lợi suất.

Chốt phiên giao dịch 19/3 (giờ Mỹ), giá hợp đồng vàng tương lai giao tháng 4 tại Mỹ cũng giảm 5,9% xuống 4.605,7 USD /ounce.

Trong ngày 19/3, các ngân hàng trung ương lớn gồm Mỹ, Canada và Nhật Bản đều phát tín hiệu thắt chặt chính sách tiền tệ do lo ngại giá năng lượng tăng có thể kích hoạt một làn sóng lạm phát mới.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng được dự báo giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày 20/3, nhưng đồng thời không loại bỏ khả năng cơ quan này sẵn sàng tăng lãi suất nếu chiến sự tại Iran khiến lạm phát khu vực đồng euro tăng mạnh và kéo dài.

Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông cũng tác động tới triển vọng lạm phát toàn cầu.

Trên thị trường dầu mỏ, giá dầu thô đã vượt mốc 115 USD /thùng sau khi Iran tấn công các cơ sở năng lượng trên khắp Trung Đông nhằm đáp trả cuộc không kích của Israel vào mỏ khí South Pars của nước này, được xem là bước leo thang lớn trong cuộc xung đột.

Giá dầu tăng có thể làm gia tăng áp lực lạm phát khi doanh nghiệp chuyển chi phí năng lượng cao hơn sang người tiêu dùng. Điều này có thể khiến Fed phải duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Dù vậy, ông Nitesh Shah, chiến lược gia hàng hóa tại WisdomTree, cho rằng rủi ro địa chính trị vẫn sẽ là động lực quan trọng đối với giá vàng trong thời gian tới.

“Rủi ro địa chính trị sẽ còn kéo dài và là yếu tố thúc đẩy mạnh giá vàng. Vì vậy, dù có thể điều chỉnh trong ngắn hạn, tôi vẫn có thể thấy giá vàng lên tới 6.000 USD vào cuối năm”, ông nhận định.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 4,8% xuống 71,74 USD /ounce. Giá bạch kim giảm 3,6% xuống 1.949,45 USD /ounce, trong khi palladium mất 1,7% còn 1.451 USD /ounce.