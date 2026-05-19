Tỷ phú Trần Đình Long muốn phân phối điện, bán lẻ ôtô, sản xuất đồ gỗ

Tập đoàn Hòa Phát vừa bổ sung hàng loạt ngành nghề mới liên quan tài chính, ôtô, điện và hạ tầng số, đồng thời cắt giảm nhiều mảng kinh doanh cũ.

Ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát. Ảnh: HPG.

Theo giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp vừa công bố, CTCP Tập đoàn Hòa Phát đã bổ sung và điều chỉnh loạt ngành nghề kinh doanh trong nhiều lĩnh vực mới.

Cụ thể, tập đoàn của Chủ tịch Trần Đình Long bổ sung ngành nghề kinh doanh thuộc hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu; hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác.

Hòa Phát còn bổ sung thêm ngành nghề truyền tải và phân phối điện; bán buôn ôtô và xe có động cơ khác, bán lẻ ôtô và xe có động cơ khác; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng kim loại...

Bên cạnh đó, tập đoàn cũng bổ sung thêm loạt ngành liên quan đến công nghệ và hạ tầng số như tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy tính, xử lý dữ liệu, cùng các hoạt động liên quan tới cơ sở dữ liệu và hạ tầng công nghệ thông tin.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp cũng loại bỏ nhiều ngành nghề cũ liên quan tới trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất giấy, dịch vụ lưu trú ngắn ngày, du lịch, bảo vệ, lập trình máy vi tính, cho thuê dữ liệu, sản xuất điện và vận tải đường thủy nội địa....

Hiện, Hòa Phát đăng ký tổng cộng 84 ngành nghề kinh doanh khác nhau. Trong đó, lĩnh vực kinh doanh chính vẫn là đúc kim loại màu, bao gồm luyện gang thép; đúc gang, sắt, thép; sản xuất ống thép không mạ và có mạ, ống inox; luyện và cán nhôm.