Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Hà Nội sắp có thêm khu đô thị gần 40 ha ở Đông Anh

  • Thứ ba, 19/5/2026 19:09 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Gần 40 ha đất tại xã Vĩnh Thanh được chuyển đổi để xây dựng Khu đô thị mới Hateco Đông Anh với nhà ở, thương mại, trường học và hạ tầng đô thị đồng bộ.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định cho phép CTCP Thương mại Dịch vụ Đông Anh chuyển mục đích sử dụng khoảng 39,6 ha đất tại xã Vĩnh Thanh, nơi doanh nghiệp đang quản lý và sử dụng, nhằm phục vụ việc xây dựng Khu đô thị mới Hateco Đông Anh.

Khu đất này trước đây nằm trên địa giới các xã Kim Chung, Hải Bối và Kim Nỗ của huyện Đông Anh cũ. Đây là phần đất doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2016 và được triển khai theo Giấy chứng nhận đầu tư dự án từ năm 2007, điều chỉnh nhiều lần để phù hợp với định hướng phát triển đô thị mới của thành phố.

Dự án có cơ cấu sử dụng đất đa dạng, bao gồm nhà ở, thương mại dịch vụ, giáo dục, y tế, cây xanh, mặt nước và hạ tầng giao thông. Trong đó, phần lớn diện tích dành cho phát triển không gian đô thị hiện đại với gần 12,6 ha đất ở. Khu đô thị sẽ có đầy đủ loại hình như nhà liền kề, biệt thự, chung cư hỗn hợp và chung cư cao tầng.

Ngoài quỹ đất ở, dự án còn bố trí khoảng 2,2 ha cho chức năng thương mại - dịch vụ như văn phòng, khách sạn và các hoạt động kinh doanh khác. Phần diện tích còn lại dành cho mục đích giáo dục, bãi đỗ xe, cây xanh, giao thông nội bộ...

Theo quyết định của UBND TP Hà Nội, đối với phần diện tích tầng hầm phục vụ bãi đỗ xe và hạ tầng kỹ thuật, chủ đầu tư sẽ thực hiện thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm với thời hạn sử dụng 50 năm kể từ ngày ký quyết định.

Đối với phần diện tích cây xanh, giao thông và công trình công cộng sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng, doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện bàn giao, quản lý theo quy định.

Trước đó, vào tháng 5/2025, Khu đô thị mới Hateco Đông Anh nằm trong danh sách các dự án được UBND TP Hà Nội chấp thuận thí điểm triển khai nhà ở thương mại thông qua cơ chế thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất theo Nghị quyết 171 của Quốc hội.

Vingroup khởi công trục không gian Quốc lộ 1A hơn 160.000 tỷ

Dự án có tổng chiều dài khoảng 36,3 km, đi qua địa bàn 18 phường, xã của thành phố Hà Nội với tổng vốn đầu tư gần 162.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

8 giờ trước

Xếp hàng từ 2h sáng chờ nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội tại Thủ đô

Dù nằm ở khu vực ngoại thành, dự án nhà ở xã hội (NOXH) tại xã Đông Anh, Hà Nội vẫn thu hút rất đông người dân tới nộp hồ sơ mua nhà. 

16:43 22/10/2025

Chính sách bồi thường cho người dân phía Đông hồ Hoàn Kiếm

Người dân trong diện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng xây dựng quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm được mua đất Đông Anh với giá chỉ từ 10 triệu đồng/m2.

09:36 26/10/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Minh An

Hateco Đông Anh Hà Nội bđs đông anh đất đông anh KĐT Hateco Đông Anh

    Đọc tiếp

    Gia vang van yeu hinh anh

    Giá vàng vẫn yếu

    9 giờ trước 10:36 19/5/2026

    0

    Sáng 19/5, giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước cùng bật tăng gần nửa triệu đồng mỗi lượng. Dù vậy, giá vàng vẫn phổ biến giao dịch dưới 164 triệu đồng/lượng.

    Ro ke hoach IPO cua Chung khoan LPBank hinh anh

    Rõ kế hoạch IPO của Chứng khoán LPBank

    9 giờ trước 10:16 19/5/2026

    0

    Công ty Chứng khoán LPBank lên kế hoạch chào bán gần 142 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng trong quý II, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 14.000 tỷ đồng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý