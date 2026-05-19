Hà Nội sắp có thêm khu đô thị gần 40 ha ở Đông Anh

Gần 40 ha đất tại xã Vĩnh Thanh được chuyển đổi để xây dựng Khu đô thị mới Hateco Đông Anh với nhà ở, thương mại, trường học và hạ tầng đô thị đồng bộ.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định cho phép CTCP Thương mại Dịch vụ Đông Anh chuyển mục đích sử dụng khoảng 39,6 ha đất tại xã Vĩnh Thanh, nơi doanh nghiệp đang quản lý và sử dụng, nhằm phục vụ việc xây dựng Khu đô thị mới Hateco Đông Anh.

Khu đất này trước đây nằm trên địa giới các xã Kim Chung, Hải Bối và Kim Nỗ của huyện Đông Anh cũ. Đây là phần đất doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2016 và được triển khai theo Giấy chứng nhận đầu tư dự án từ năm 2007, điều chỉnh nhiều lần để phù hợp với định hướng phát triển đô thị mới của thành phố.

Dự án có cơ cấu sử dụng đất đa dạng, bao gồm nhà ở, thương mại dịch vụ, giáo dục, y tế, cây xanh, mặt nước và hạ tầng giao thông. Trong đó, phần lớn diện tích dành cho phát triển không gian đô thị hiện đại với gần 12,6 ha đất ở. Khu đô thị sẽ có đầy đủ loại hình như nhà liền kề, biệt thự, chung cư hỗn hợp và chung cư cao tầng.

Ngoài quỹ đất ở, dự án còn bố trí khoảng 2,2 ha cho chức năng thương mại - dịch vụ như văn phòng, khách sạn và các hoạt động kinh doanh khác. Phần diện tích còn lại dành cho mục đích giáo dục, bãi đỗ xe, cây xanh, giao thông nội bộ...

Theo quyết định của UBND TP Hà Nội, đối với phần diện tích tầng hầm phục vụ bãi đỗ xe và hạ tầng kỹ thuật, chủ đầu tư sẽ thực hiện thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm với thời hạn sử dụng 50 năm kể từ ngày ký quyết định.

Đối với phần diện tích cây xanh, giao thông và công trình công cộng sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng, doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện bàn giao, quản lý theo quy định.

Trước đó, vào tháng 5/2025, Khu đô thị mới Hateco Đông Anh nằm trong danh sách các dự án được UBND TP Hà Nội chấp thuận thí điểm triển khai nhà ở thương mại thông qua cơ chế thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất theo Nghị quyết 171 của Quốc hội.