Xếp hàng từ 2h sáng chờ nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội tại Thủ đô

  • Thứ tư, 22/10/2025 16:43 (GMT+7)
  • 16:43 22/10/2025

Dù nằm ở khu vực ngoại thành, dự án nhà ở xã hội (NOXH) tại xã Đông Anh, Hà Nội vẫn thu hút rất đông người dân tới nộp hồ sơ mua nhà. 

mua nha dong anh, xep hang mua noxh, mua noxh dong anh anh 1

Từ ngày 21/10, chủ đầu tư là Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng bắt đầu nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội Uy Nỗ (xã Đông Anh, Hà Nội). Theo ghi nhận, mặc dù đến 8 giờ 30 phút, chủ đầu tư mới tiếp nhận hồ sơ nhưng ngay từ 7 giờ, dòng người đã xếp thành hàng dài. Nhiều người cho biết, họ đã túc trực tại đây từ 2 đến 4 giờ sáng để giữ chỗ để được nộp sớm.
mua nha dong anh, xep hang mua noxh, mua noxh dong anh anh 2mua nha dong anh, xep hang mua noxh, mua noxh dong anh anh 3mua nha dong anh, xep hang mua noxh, mua noxh dong anh anh 4mua nha dong anh, xep hang mua noxh, mua noxh dong anh anh 5

Trong sáng ngày 22/10, đã có rất đông người dân xếp hàng chờ đợi đến lượt nộp hồ sơ.

mua nha dong anh, xep hang mua noxh, mua noxh dong anh anh 6

Trước khi nhận hồ sơ, khách hàng sẽ được phát số thứ tự. Trên phiếu thể họ tên, số căn cước công dân của khách hàng và ngày nộp. Phiếu chỉ có giá trị trong một buổi (sáng hoặc chiều)
mua nha dong anh, xep hang mua noxh, mua noxh dong anh anh 7mua nha dong anh, xep hang mua noxh, mua noxh dong anh anh 8mua nha dong anh, xep hang mua noxh, mua noxh dong anh anh 9mua nha dong anh, xep hang mua noxh, mua noxh dong anh anh 10

Cùng với đó, khách hàng sẽ phải làm bản cam kết, đăng ký nguyện vọng diện tích các căn hộ tại dự án. Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án (Tổng công ty 319) cho biết: Dự án Nhà ở xã hội Uy Nỗ gồm 4 khối nhà cao 9 tầng, 1 tầng hầm và 1 tum với tổng số 466 căn hộ. Giá bán căn hộ tạm tính khoảng 20,6 triệu đồng/m2 (chưa gồm phí bảo trì). Dự kiến, dự án sẽ bàn giao vào quý IV/2026.

mua nha dong anh, xep hang mua noxh, mua noxh dong anh anh 11

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, hôm nay đơn vị bố trí 4 cán bộ tiếp nhận, dự kiến sẽ tiếp nhận khoảng 50 hồ sơ. Căn cứ vào tình hình thực tế, công ty sẽ có phương án bố trí thêm cán bộ để tăng số hồ sơ tiếp nhận lên 60-70 bộ/ngày.
mua nha dong anh, xep hang mua noxh, mua noxh dong anh anh 12

Bên cạnh đó, lãnh đạo Ban Quản lý dự án Tổng công ty 319 sẽ trực thường xuyên tại khu vực nhận hồ sơ để hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của người dân liên quan đến dự án.
mua nha dong anh, xep hang mua noxh, mua noxh dong anh anh 13

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, thực hiện Đề án của Chính phủ về việc xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp giai đoạn 2025-2030, Tổng công ty 319 là đơn vị tiên phong trong Bộ Quốc phòng thực hiện xây dựng nhà ở xã hội tại xã Đông Anh. Để đảm bảo chất lượng công trình, Tổng công ty lựa chọn các nhà cung cấp vật tư, vật liệu, thiết bị lớn, uy tín, có thương hiệu, năng lực để ký hợp đồng trực tiếp, không qua khâu trung gian.

https://tienphong.vn/xep-hang-nop-ho-so-mua-noxh-ngoai-thanh-ha-noi-tu-2-gio-sang-post1789405.tpo

Thanh Hiếu/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

mua nhà đông anh xếp hàng mua noxh mua noxh đông anh Hà Nội mua noxh nhà ở xã hội 319 Bộ Quốc phòng

