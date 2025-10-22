Xếp hàng từ 2h sáng chờ nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội tại Thủ đô

Từ ngày 21/10, chủ đầu tư là Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng bắt đầu nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội Uy Nỗ (xã Đông Anh, Hà Nội). Theo ghi nhận, mặc dù đến 8 giờ 30 phút, chủ đầu tư mới tiếp nhận hồ sơ nhưng ngay từ 7 giờ, dòng người đã xếp thành hàng dài. Nhiều người cho biết, họ đã túc trực tại đây từ 2 đến 4 giờ sáng để giữ chỗ để được nộp sớm.