Doanh nghiệp đã sẵn sàng năng lực và nguồn lực để xây nhà ở xã hội

Nhiều doanh nghiệp và hiệp hội bất động sản đánh giá chính sách phát triển nhà ở xã hội của Chính phủ là hướng đi đúng, đồng thời khẳng định đã sẵn sàng năng lực, nguồn lực để triển khai.

Ông Đậu Minh Thanh, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị (HUD). Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Phát biểu tại phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản diễn ra vào sáng 11/10, ông Đậu Minh Thanh, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị (HUD) nhìn nhận Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội và Nghị định số 192/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị quyết số 201 là chính sách rất đúng đắn.

Với tinh thần này, ông cho rằng Bộ Xây dựng đã lựa chọn một số doanh nghiệp "có tâm, có tầm, có kinh nghiệm, có năng lực" để triển khai đề án phát triển nhà xã hội, và HUD vinh dự được tham gia.

"Chúng tôi đã sẵn sàng thực hiện 3 'giao' gồm: Chính phủ và Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ, địa phương giao địa điểm, doanh nghiệp giao nhà", ông Đậu Minh Thanh nói.

Theo ông Thanh, HUD đang triển khai 9 dự án nhà ở xã hội với hơn 6.600 căn. Riêng trong năm nay, doanh nghiệp đã khởi công 5 dự án với số lượng 1.300 căn hộ, chủ yếu tập trung tại Hà Nội và TP.HCM. Dự kiến đến năm 2030, trên cơ sở khai thác quỹ đất tại các dự án thương mại, HUD có kế hoạch phát triển hơn 9.000 căn hộ.

Tại cuộc họp, ông Thanh cũng đề nghị Hà Nội và TP.HCM quan tâm chỉ đạo sâu sát hơn nhằm đẩy nhanh quy trình, thủ tục, tạo điều kiện cho nhà đầu tư sớm triển khai dự án. Bên cạnh đó, HUD kiến nghị các bộ, ngành và địa phương đơn giản hóa hồ sơ, minh bạch thông tin, giúp người dân dễ dàng tiếp cận nhà ở xã hội.

Tương tự, đại diện Tổng công ty 319 (Bộ Quốc phòng) cũng đánh giá Nghị quyết số 201/2025/QH15 và Nghị định số 192/2025/NĐ-CP là đột phá về chính sách phát triển nhà ở xã hội giai đoạn hiện nay. Đây cũng là một trong những đơn vị đầu tiên của Hà Nội được đề xuất thực hiện các chính sách này.

"Các dự án của Tổng công ty 319 được thành phố đưa vào 'luồng xanh', triển khai rất nhanh. Điều này cho thấy tầm quan trọng của sự quyết liệt từ các địa phương. Dù dự án đang có một số vướng mắc do thành phố điều chỉnh quy hoạch, tuy nhiên, chúng tôi vẫn quyết tâm thực hiện", đại diện Tổng công ty 319 cho hay.

Theo kế hoạch, dự án nhà ở xã hội Calyx Residence (Đông Anh) sẽ cất nóc vào cuối năm nay, song doanh nghiệp đã cất nóc sớm cả 4 tòa nhà vào ngày 28/9 vừa qua nhờ chủ động thi công và làm chủ đầu tư. Tổng công ty 319 cũng kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành quan tâm hơn đến chính sách nhà ở xã hội dành cho lực lượng vũ trang.

Cũng tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) cho rằng cần cụ thể hóa và đẩy nhanh tiến độ triển khai các chính sách về bất động sản, đặc biệt là phân khúc nhà ở xã hội.

Để làm được điều này, vai trò của chính quyền địa phương là then chốt, do đó, địa phương cần được giao quyền chủ động trong việc lấy ý kiến, xác định nhu cầu nhà ở thực tế dựa trên việc khảo sát và phân loại các nhóm thu nhập cụ thể (thu nhập dưới 10 triệu và dưới 20 triệu đồng).

Dựa trên nhu cầu đó, ông cho rằng địa phương sẽ quy hoạch quỹ đất linh hoạt thay vì áp dụng tỷ lệ cứng nhắc.

Ông Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA). Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Đồng thời, ông Khôi cũng đề nghị địa phương chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm soát giá nhà và công khai giá bán, giá thuê để đảm bảo tính minh bạch.

Để giảm giá thành nhà ở xã hội, ông gợi ý các giải pháp như sử dụng ngân sách hỗ trợ hạ tầng, phối hợp ngân hàng triển khai gói lãi suất ưu đãi và ứng dụng công nghệ xây dựng mới nhằm hạ chi phí.

"Chúng ta có thể thay thế xây tường gạch bằng bê tông nhẹ. Một số doanh nghiệp đã có dẫn chứng về việc đưa bê tông nhẹ vào xây tường chỉ mất khoảng 300.000 đồng/m2, còn xây bằng tường gạch thì con số này lên xấp xỉ 1 triệu đồng/m2. Vấn đề công nghệ này tôi đề nghị các doanh nghiệp có thể cân nhắc về thay đổi vật liệu xây dựng để giảm giá thành nhà xã hội", ông Khôi đề xuất.