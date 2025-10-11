Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp BĐS phát huy trách nhiệm trước dân

Đây là lời đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ hai của Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản ngày 11/10.

Thủ tướng phát biểu kết luận phiên họp thứ hai của Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản. Ảnh: VGP.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh nhà ở xã hội không chỉ là nhà cao tầng mà còn có thể là nhà thấp tầng. Nhà ở xã hội cũng không thể nằm ở nơi "khỉ ho cò gáy", đất "đầu thừa đuôi thẹo" mà phải đầy đủ hạ tầng giao thông, điện, nước, viễn thông, xã hội, y tế, văn hóa, giáo dục.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định "không có tỉnh nào không có nhu cầu", vấn đề là phải có cách làm, nhà ở phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh từng địa phương, từng vùng và cân đối cung - cầu.

Phát triển hài hòa các phân khúc nhà ở

Về các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan để tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế theo định hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Nếu vướng mắc ở luật thì trình Quốc hội ban hành văn bản phù hợp ngay tại Kỳ họp sắp tới; nếu ở nghị định thì Chính phủ giải quyết; các bộ, ngành ban hành thông tư hướng dẫn phù hợp.

Nhóm nhiệm vụ, giải pháp thứ hai là quy hoạch phải ổn định, lâu dài, không phá vỡ các quy hoạch đã làm; các địa phương phải chủ động trong giao đất, thực hiện thủ tục về đất đai, tháo gỡ các vướng mắc theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền, thiếu chính sách thì tiếp tục đề xuất.

Thủ tướng lưu ý việc phát triển nhà ở phải nhiều phân khúc, bảo đảm phát triển hài hòa, không quá chênh lệch về hạ tầng thiết yếu, hạ tầng xã hội. Ảnh: VGP.

Lãnh đạo Chính phủ lưu ý việc phát triển nhà ở phải nhiều phân khúc gồm cao cấp, trung bình, thu nhập thấp, bảo đảm phát triển hài hòa, không quá chênh lệch về hạ tầng thiết yếu (giao thông, điện, nước, viễn thông), hạ tầng xã hội (giáo dục, y tế, thể thao, văn hóa...).

Nhóm giải pháp thứ ba là đa dạng hóa nguồn lực, gồm hỗ trợ của Nhà nước (cả Trung ương và địa phương); nguồn vốn tín dụng; phát hành trái phiếu; nguồn lực tư nhân...

Thủ tướng đồng thời yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực thực thi, tăng cường kiểm tra, giám sát, cắt giảm thủ tục, giảm chi phí đầu vào. Đồng thời, luật đã quy định, các địa phương phải tích cực, chủ động đưa ra chính sách phù hợp điều kiện địa phương trên cơ sở chính sách chung của Trung ương và chịu trách nhiệm về vấn đề này.

Các doanh nghiệp cũng được đề nghị tiết giảm chi phí, giảm chi tiêu không cần thiết để giá thành nhà ở xã hội phù hợp hơn, chấp nhận được, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhân dân và doanh nghiệp, nếu có rủi ro thì cùng nhau chia sẻ.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện về công nghệ, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, quy định liên quan quản lý, giám sát hoạt động môi giới, vận hành sàn giao dịch bất động sản, thành lập trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý theo hướng công khai, minh bạch, phù hợp, hiệu quả, đúng thẩm quyền, kế thừa, phát huy những việc đã làm tốt và tiếp tục bổ sung để hiệu quả hơn.

Đề nghị doanh nghiệp nhận nhiệm vụ, phát huy trách nhiệm trước nhân dân

Lưu ý một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, Thủ tướng nêu rõ đến nay các cơ chế, chính sách đã tương đối tốt, các địa phương phải tiếp tục chủ động, thực hiện hiệu quả hơn.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng tiếp tục có thông tư quy định chi tiết sau khi Chính phủ đã có Nghị định 261/2025 sửa đổi, bổ sung các nghị định về nhà ở xã hội, nhằm hướng dẫn cụ thể hơn, như về thời hạn thực hiện các thủ tục với dự án nhà ở xã hội.

Cùng với đó, Chính phủ sẽ ban hành văn bản phù hợp, xây dựng tiêu chí, nguyên tắc, tinh thần là không giới hạn tỉnh nào và không giới hạn doanh nghiệp nào, để các địa phương giao nhiệm vụ cho doanh nghiệp thực hiện xây dựng nhà ở xã hội. Đồng thời, Chính phủ có cơ chế giám sát, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, chống trục lợi chính sách.

Cũng tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các doanh nghiệp chủ động, xung phong nhận nhiệm vụ, phát huy trách nhiệm trước nhân dân, nhất là những người có thu nhập thấp, những đối tượng yếu thế, cần sự giúp đỡ của cộng đồng, của doanh nghiệp.

Bộ Xây dựng được giao khẩn trương trình ban hành Nghị định quy định chi tiết về Quỹ nhà ở quốc gia. Thủ tướng lưu ý cần nghiên cứu chính sách toàn diện, bao trùm hơn; mở rộng đối tượng và linh hoạt hơn, trong đó có đối tượng cán bộ bị tác động bởi sắp xếp bộ máy; có chính sách ưu tiên thuê và thuê mua thuận lợi, linh hoạt.

Các địa phương tham dự trực tuyến phiên họp. Ảnh: VGP.

Liên quan đề xuất hỗ trợ đồng bào vùng sâu vùng xa, Thủ tướng cho rằng cần nghiên cứu tích hợp các chính sách liên quan trong triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia để tránh chồng chéo.

Người đứng đầu Chính phủ cũng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước đôn đốc thúc đẩy giải ngân chương trình tín dụng 145.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, theo hướng thuận lợi hơn, dễ tiếp cận hơn nhưng quản lý được, đồng thời kiểm soát tín dụng vào bất động sản mang tính đầu cơ, gây ra bong bóng bất động sản.

Các ngân hàng tiếp tục tiết giảm chi phí, ứng dụng công nghệ để giảm lãi suất cho vay cho cả nhà đầu tư và người mua nhà.