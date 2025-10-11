Thủ tướng: Cần chính sách thuế và tín dụng để ngăn đầu cơ, thổi giá

Đây là một số nội dung Thủ tướng Phạm Minh Chính gợi mở để các đại biểu tập trung thảo luận tại phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản sáng 11/10.

Thủ tướng đề nghị có giải pháp đột phá, cụ thể, phát triển thị trường bất động sản ổn định, công bằng, lành mạnh, bền vững, không để diễn ra tình trạng đầu cơ, thổi giá trục lợi. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Sáng 11/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản đã chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo, tập trung thảo luận về phát triển đột phá nhà ở xã hội.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng nêu rõ phát triển đột phá nhà ở xã hội và giải quyết những vấn đề còn vướng mắc liên quan đến phát triển bất động sản là hai vấn đề gắn với nhau rất chặt chẽ.

Thực tế, từ đầu năm đến nay, Chính phủ đã ban hành 3 nghị quyết, nhiều công điện và 12 văn bản chỉ đạo, giao 41 nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội và thị trường bất động sản an toàn, bền vững. Ngày 27/2 vừa qua, Thủ tướng ban hành Quyết định số 444 giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội đến năm 2030 để các địa phương đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Đến nay, theo số liệu báo cáo của Bộ Xây dựng, cả nước đang đầu tư xây dựng 132.616 căn nhà ở xã hội, trong đó 9 tháng đầu năm khởi công mới là 73 dự án với quy mô là 57.815 căn hộ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng nêu rõ một số quy định pháp luật, cơ chế, chính sách về phát triển thị trường bất động sản, nhà ở xã hội vẫn chưa được sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế. Thiếu nguồn cung nhà ở thương mại có giá phù hợp và nhà ở xã hội, trong khi tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội còn chậm.

Theo Thủ tướng, giá nhà tại đô thị lớn vẫn vượt quá khả năng chi trả của đa số người dân và thị trường còn tồn tại tình trạng thổi giá, tạo giá ảo, thiếu minh bạch thông tin, rủi ro trong hoạt động sàn giao dịch...

Bên cạnh đó, mục tiêu hoàn thành 100.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2025 là thách thức lớn khi 22/34 địa phương dự kiến đạt và vượt chỉ tiêu, còn 8 địa phương khó hoàn thành kế hoạch.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị các đại biểu phát biểu thẳng thắn, phản ánh đúng tình hình và đưa ra giải pháp đột phá, cụ thể, thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản ổn định, công bằng, không để diễn ra tình trạng đầu cơ, thổi giá trục lợi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gợi mở một số nội dung để các đại biểu tập trung thảo luận như: Giải pháp tăng cường nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở thương mại có giá phù hợp; giải pháp tiết giảm chi phí đầu tư để giảm giá thành sản phẩm, như là cắt giảm chi phí tuân thủ, chi phí đầu vào, giảm thủ tục hành chính, tiết giảm chi phí xây dựng.

Cùng với đó là chính sách thuế phù hợp để ngăn chặn các hành vi đầu cơ thổi giá, chào giá nhà ở quá cao so với mức trung bình của thị trường; chính sách tín dụng để điều tiết, ưu tiên, hướng dòng vốn vào các dự án nhà ở xã hội và các đối tượng có nhu cầu mua nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá phù hợp, đồng thời kiểm soát dòng tiền đi vào các phân khúc nhà ở mang tính đầu cơ, trục lợi chính sách.

Thủ tướng cũng đặt vấn đề tại sao cùng cơ chế chính sách nhưng có địa phương làm tốt, có nơi chưa làm được. Người đứng đầu Chính phủ đề nghị các địa phương cần rút ra bài học kinh nghiệm, chỉ rõ vướng mắc về thể chế, pháp luật trong việc thành lập trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý, vấn đề giá đất, giao dự án cho doanh nghiệp xây dựng nhà ở xã hội...

Trước ý kiến cho rằng "có tỉnh không có nhu cầu nhà ở xã hội", Thủ tướng bày tỏ không đồng tình và cho rằng "không có tỉnh nào không có nhu cầu", vấn đề là phải có cách làm phù hợp. "Nếu tỉnh nào thực sự không có nhu cầu thì rất hoan nghênh và đề nghị báo cáo rõ", Thủ tướng bổ sung.

Theo người đứng đầu Chính phủ, cần xác định rằng nhà ở xã hội không chỉ là nhà cao tầng mà còn có thể là nhà thấp tầng; nhà ở xã hội cũng không phải nằm ở nơi "khỉ ho cò gáy", đất "đầu thừa đuôi thẹo" mà phải đầy đủ hạ tầng giao thông, điện, nước, viễn thông, xã hội, y tế, văn hóa, giáo dục.

Thủ tướng mong sau phiên họp sẽ giải quyết được ngay một số thẩm quyền thuộc của Chính phủ, của các bộ, các ngành, các địa phương; nếu còn vướng mắc thì đề xuất Quốc hội tại Kỳ họp sắp tới ban hành một nghị quyết để tiếp tục tháo gỡ.