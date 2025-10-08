Sau chung cư cao cấp, đến lượt nhà ở xã hội 'chạy đua' tăng giá

Thị trường đang chứng kiến cuộc "chạy đua" về giá của các dự án nhà ở xã hội (NOXH). Trong khi giá nhiều căn hộ thuộc dự án nhà ở xã hội cũ đã tăng chóng mặt, chạm ngưỡng 60 triệu đồng/m2 thì giá căn hộ của các dự án mở bán cũng tăng nhanh.

Trao đổi với PV Tiền Phong về tình trạng này, nhiều chuyên gia cho biết: Đúng là có tình trạng nhà xã hội tăng giá với nhiều dự án nhà xã hội. Nguyên nhân chính khiến giá bán các dự án đồng loạt tăng mạnh vào cuối năm 2025 gồm: Từ đầu năm 2024, giá vật liệu xây dựng như xi măng, thép, đá, gạch, sỏi... đều tăng trung bình 25-30%, thậm chí cát còn tăng tới 35%. Chi phí nhân công, đặc biệt lao động phổ thông, cũng tăng cao do khan hiếm nguồn cung và yêu cầu kỹ thuật cao. Thêm vào đó, việc tăng lương cơ bản của Nhà nước đã kéo theo chi phí nhân công tăng thêm từ 15-20%. Những điều này trực tiếp làm tăng giá thành xây dựng, ảnh hưởng đến giá bán của nhà ở xã hội.

Nguyên nhân thứ hai làm tăng giá bán là quy định mới làm thay đổi cách tính giá bán NOXH. Trước đây, lợi nhuận từ bán hoặc cho thuê phần diện tích thương mại trong dự án nhà ở xã hội (NOXH) được tính vào tổng chi phí, giúp giảm giá bán hoặc giá thuê mua nhà ở xã hội. Thông thường, phần lợi nhuận từ các diện tích thương mại này được phân bổ cho phần diện tích nhà ở xã hội, giúp giảm giá thành. Đồng thời, các chủ đầu tư không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích này.

Quy định mới yêu cầu chủ đầu tư phải nộp tiền sử dụng đất cho phần diện tích thương mại.

Tuy nhiên, quy định mới yêu cầu chủ đầu tư phải nộp tiền sử dụng đất cho phần diện tích thương mại này. Điều này làm tăng chi phí đầu vào, đẩy giá bán NOXH lên cao hơn. Mặc dù người dân được lợi khi không phải nộp 50% tiền sử dụng đất khi chuyển nhượng căn hộ (tối thiểu 05 năm kể từ ngày trả hết tiền mua hoặc thuê mua), nhưng tổng thể giá vẫn tăng do những thay đổi về quy định này.

Thứ tư, trang bị tiện ích dự án NOXH ngày càng cao cấp, hiện đại hơn nhiều so với trước đây. “Yêu cầu của cuộc sống người dân hiện nay ngày càng cao, không thể làm như cách đây chục năm trước được!”, đại diện một chủ đầu tư nhà xã hội tại Hà Đông cho hay. Thực tế, nhiều chủ đầu tư đã nâng cấp, trang bị nhiều tiện ích cao cấp cho các dự án NOXH nhằm nâng cao chất lượng sống như trung tâm thương mại khối đế, bể bơi, phòng tập Gym, Yoga trên tầng mái, trường học, siêu thị ngay trong khuôn viên dự án. Nhiều dự án nhà xã hội đã đầu tư 2-3 tầng hầm, đảm bảo chỗ đỗ xe cho người dân.

“Để đảm bảo thị trường nhà ở xã hội phát triển bền vững, cần có sự điều chỉnh chính sách linh hoạt, phù hợp hơn với khả năng tài chính của người dân, đồng thời kiểm soát tốt chi phí nhằm giữ giá cả hợp lý - giúp nhà ở xã hội thực sự trở thành nơi an cư lý tưởng cho những người có thu nhập thấp”, một chuyên gia thuộc Hiệp hội bất động sản Việt Nam kiến nghị.