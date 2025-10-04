Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Công an kiểm tra việc nhận tiền cọc, thu tiền chênh mua bán NOXH

  • Thứ bảy, 4/10/2025 17:20 (GMT+7)
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao Công an kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi “hứa hẹn, giữ căn, thu tiền cọc, thu tiền chênh” khi mua nhà ở xã hội.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn yêu cầu xử lý, giải quyết thông tin phản ánh về việc “hứa hẹn, giữ căn, thu tiền cọc, thu tiền chênh” tại dự án Khu nhà ở xã hội số 2, khu số 5 và số 9 thuộc Khu đô thị phía Nam, thành phố Bắc Giang (cũ).

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Sở Xây dựng tỉnh tiếp tục giám sát chặt chẽ quá trình triển khai dự án của chủ đầu tư; kịp thời báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh khi phát sinh bất cập, vướng mắc. Đồng thời, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh nghiên cứu bổ sung thêm kênh tiếp nhận hồ sơ, thông tin người mua qua các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; xem xét cấm hình thức bán nhà ở xã hội qua các sàn bất động sản.

Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi môi giới, “hứa hẹn, giữ căn, thu tiền cọc, thu tiền chênh” tại dự án. Công an cũng chủ động kiểm tra, xử phạt, gỡ bỏ hoặc kiến nghị gỡ bỏ các website, fanpage mạo danh đăng tải thông tin, rao bán không phải kênh chính thức của chủ đầu tư.

ho so noxh, mua noxh bac ninh anh 1

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao Công an kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi “hứa hẹn, giữ căn, thu tiền cọc, thu tiền chênh” khi mua nhà ở xã hội. Ảnh minh họa.

UBND phường Bắc Giang và phường Tân Tiến tiếp tục tăng cường tuyên truyền, công khai thông tin về quy hoạch, dự án, đối tượng và điều kiện được mua, thuê căn hộ; đồng thời khuyến cáo người dân không giao dịch bất động sản tại dự án khi chưa đủ điều kiện theo quy định.

UBND các phường cũng phải kiểm tra, xử lý các điểm tư vấn, môi giới bất động sản xung quanh dự án; tháo dỡ các điểm tư vấn, môi giới do tổ chức, cá nhân lắp dựng trái phép, chiếm dụng vỉa hè hoặc đất thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nghiêm cấm các hành vi huy động vốn trái pháp luật. Việc bán nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án phải đảm bảo đủ điều kiện theo quy định. Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh có trách nhiệm rà soát các sàn kinh doanh bất động sản đang hoạt động trên địa bàn, xử phạt hành vi không đăng ký địa điểm kinh doanh; đồng thời tăng cường quản lý kê khai thuế đối với các sàn.

