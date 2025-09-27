Vinhomes quá khác biệt giữa nhóm tập đoàn địa ốc tỷ USD

|
Giữ vị trí dẫn đầu tuyệt đối trong ngành địa ốc Việt Nam nhiều năm qua là CTCP Vinhomes (HoSE: VHM) - thành viên của Tập đoàn Vingroup. Nhà phát triển bất động sản lớn nhất Việt Nam hiện có vốn hóa lên tới 406.600 tỷ đồng, bỏ xa phần còn lại của thị trường. Vinhomes cũng sở hữu quỹ đất lớn nhất Việt Nam, trải dài ở những vị trí chiến lược tại Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh thành trọng điểm. Ảnh: Nam Khánh.
|
Trong quý II/2025, Vinhomes tiếp tục khẳng định vị thế khi ghi nhận doanh thu 19.022 tỷ đồng, chiếm hơn 76% tổng doanh thu của 10 chủ đầu tư lớn nhất Việt Nam. Lũy kế 6 tháng từ đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất đạt 34.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 11.000 tỷ đồng, cũng chiếm hơn 70% kết quả của nhóm top 10. Ảnh: Quỳnh Danh.
|VINHOMES QUÁ LỚN SO VỚI CÁC CHỦ ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC
|Vốn hóa các chủ đầu tư bất động sản lớn nhất Việt Nam
|Nhãn
|Vinhomes
|Sunshine Group
|Becamex IDC
|Nhà Khang Điền
|Tổng công ty Kinh Bắc
|Novaland
|Phát Đạt
|Vốn hóa
|Tỷ đồng
|406600
|77000
|70000
|38700
|35400
|30400
|24000
|
CTCP Tập đoàn Sunshine - Sunshine Group (HNX: KSF) mới đây đã hoàn tất phát hành cổ phiếu để sáp nhập CTCP Phát triển Sunshine Homes (UPCoM: SSH). Sau thương vụ, vốn điều lệ của tập đoàn địa ốc này tăng lên gần 8.998 tỷ đồng. Với mức giá 85.800 đồng/cổ phiếu (tính đến cuối phiên 26/9), vốn hóa Sunshine Group hiện đạt hơn 77.000 tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp địa ốc lớn thứ 2 thị trường. Ảnh: KSF.
|
Xếp vị trí thứ 3 về vốn hóa là Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - Becamex IDC (HoSE: BCM), với quy mô vốn hóa khoảng 70.000 tỷ đồng. Trên thị trường, Becamex IDC là một trong những doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp có quy mô tài sản lớn nhất Việt Nam, tổng công ty này đồng thời là chủ đầu tư dự án khu đô thị Thành phố mới Bình Dương. UBND TP.HCM (mới) hiện nắm giữ 95% cổ phần tại Becamex IDC. Ảnh: BCM.
|
Ở vị trí thứ 4 về vốn hóa trong ngành, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HoSE: KDH) hiện được định giá ở 38.700 tỷ đồng. Khang Điền là một trong những doanh nghiệp bất động sản nắm giữ quỹ đất lớn tại TP.HCM - lên tới 500 ha, tập trung phát triển các dự án nhà ở thấp tầng, căn hộ chung cư và các khu đô thị. Các dự án chủ yếu phân bổ ở những khu vực đang ghi nhận tốc độ đô thị hóa mạnh như Thủ Đức, Bình Chánh, Bình Tân... Ảnh: KDH.
|
Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HoSE: KBC) hiện có vốn hóa khoảng 35.400 tỷ đồng. Thành lập từ năm 2002, Kinh Bắc định hình chiến lược phát triển theo mô hình kết hợp giữa khu công nghiệp và đô thị - dịch vụ, vừa cho thuê hạ tầng, vừa phát triển đô thị, nhà xưởng, văn phòng sẵn cùng các khu dân cư vệ tinh. Đây là doanh nghiệp gắn liền với tên tuổi đại gia Đặng Thành Tâm, một trong những đại gia bất động sản công nghiệp lớn nhất Việt Nam. Ảnh: KBC.
|
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (HoSE: NVL) từng xếp thứ 2 về quy mô vốn hóa trong ngành bất động sản, nhưng sau chuỗi khủng hoảng liên tiếp, hiện tập đoàn đã rơi xuống vị trí thứ 6 với quy mô khoảng 30.400 tỷ đồng. Novaland gắn liền với tên tuổi ông Bùi Thành Nhơn, nhà sáng lập và đang là Chủ tịch HĐQT. Hiện ông Nhơn và các thành viên trong gia đình cùng nhóm công ty liên quan sở hữu khoảng 37,5% vốn nhà phát triển bất động sản này. Ảnh: Quỳnh Danh.
|
CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) xếp thứ 7 về quy mô vốn hóa ngành địa ốc với giá trị khoảng 24.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp được thành lập từ năm 2004, gắn liền với tên tuổi Chủ tịch Nguyễn Văn Đạt và định vị thương hiệu qua chuỗi dự án nhà ở, khu đô thị và nghỉ dưỡng trải dài tại nhiều tỉnh thành. Danh mục dự án của Phát Đạt bao gồm Quy Nhơn Iconic (Bình Định cũ), khu nhà ở cao tầng Thuận An 1 & 2 (Bình Dương cũ), dự án La Pura tại khu Đông TP.HCM, cùng nhiều dự án nghỉ dưỡng ven biển như Serenity Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Ảnh: PDR.
