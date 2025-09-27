Vinhomes quá khác biệt giữa nhóm tập đoàn địa ốc tỷ USD

Giữ vị trí dẫn đầu tuyệt đối trong ngành địa ốc Việt Nam nhiều năm qua là CTCP Vinhomes (HoSE: VHM) - thành viên của Tập đoàn Vingroup. Nhà phát triển bất động sản lớn nhất Việt Nam hiện có vốn hóa lên tới 406.600 tỷ đồng , bỏ xa phần còn lại của thị trường. Vinhomes cũng sở hữu quỹ đất lớn nhất Việt Nam, trải dài ở những vị trí chiến lược tại Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh thành trọng điểm. Ảnh: Nam Khánh.